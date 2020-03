JESTE LI PRIMJETILI? Hajduk si je zabio autogol, i to nekoliko puta, a jedan majstor ih je baš nokautirao; ‘Ma to je kao da idete u rat bez puške’

‘Nakon isključenja Ismajlija susret je krenuo u drugom smjeru, to je definitivno, do tada je Hajduk itekako bio u igri’

Jedno je sigurno! Morao je Ismajli biti pametniji i oprezniji, a ne u 40. minuti bespotrebno iz “kopački” izuti Mislava Oršića i izbaciti ga na tartan stazu, sebi priskrbiti drugi žuti iz svog drugog prekršaja na utakmici, svoju momčad gurnuti u probleme i usmjeriti daljnji tijek susreta na Dinamov mlin. Do tog trenutka Hajduk je igrao dobro, imao nekoliko izglednih prilika, posebno onaj zicer Tudorovog jockera s klupe Leona Krekovića, za kojeg nam je Zoran Vulić prošlog mjeseca, nakon Hajdukovog rasturanja Gorice 6:0, kazao kako je tip igrača Alena Bokšića i Zlatka Vujovića.

Kreković nebu pod oblake

Hamza je bio započeo obečavajuću akciju za Bijele i idealno uposlio Jaira koji je prebacio na drugu vratnicu, a ondje je mladi Leon Kreković šutirao nebu pod oblake… Ma koliko Hajduk, u nekim trenucima, bio bolji u prvom poluvremenu, nisu igrači Igora Tudora imali znanja i koncetracije da nekoliko svojih vrlo izglednih prilika pretvore u gol. Prije svih Jairo, spomenuti Kreković i Tahiraj.

I nakon što su ostali bez igrača, Dinamo je to početkom drugog poluvremena materijalizirao i preko Kadziora u 47. poveo s 1:0…

“Vrlo jednostavno. Nakon isključenja Ismajlija susret je krenuo u drugom smjeru, to je definitivno, do tada je Hajduk itekako bio u igri. Druga stvar koja je strahovito bitna, je da je Dinamo bio rastrčan. Hajduk bi danas, da je pobijedio, prema navijačima i javnosti izgledao kao da je osvojio naslov prvaka, dok ga je Dinamo već, u biti, osvojio. I to je bilo presudno. Znači, jedna samouvjerenost Dinama, samouvjerenost plavih igrača, jedan ulazak u utakmicu koji je bio smiren i za svaku pohvalu, za razliku od hajdukovaca koji već godinama žive u nekoj neizvjesnosti i voljeli bi biti na Dinamovom mjestu. Mislim da je to odlučilo ovu utakmicu”, kazao nam je bivši nogometaš Dinama, Osijeka, Pazinke, Sochauxa, Grazera i one Ćirine reprezentacije Hrvatske, sad trener Igor Pamić koji je kao igrač bio – fighter! Nije se dao zaj*bavati na terenu, taj bi se valjda potukao za svog suigrača, za svoj klub, reprezentaciju…

Uvijek je zanimljivo razgovarati s njim, uvijek ga je zanimljivo čitati… Osebujan je čovjek, osebujan trener, govori ono što misli, ni jednu rečenicu ne pakira u celofan niti se skriva iza kojekakvog politički korektnog odgovora. On udara ravno u glavu. Ne poput šampanjca, nego jače… Cajke nam, doduše, ne trebaju, ali ono baš ne trebaju, kao vjerojatno niti njemu…

‘Ma i da je Oršić stigne, tu se faul ne radi. Neumjerena, neravnomjerna žustrina igrača Hajduka prelazi u nogometnu histeriju’

No, ono što nije bilo potrebno Ismajliju je taj drugi žuti. Oršić si je, istina, gurnuo jednu duboku loptu u for, ali teško da bi ju stigao. Bebek je bio u pravu što je Ismajliju dao drugi žuti…

“Ma i da je Oršić stigne, tu se faul ne radi. Drugo, to se nadovezuje na ono moje mišljenje da jedna neumjerena, neravnomjerna žustrina igrača Hajduka prelazi u nogometnu histeriju. Tako da se, jednostavno, i u tom potezu vidjelo i na kraju se dogodilo da to preodredi utakmicu. Vjerujte mi, pitanje je kako bi utakmica završila da Ismajli nije dobio drugi žuti. Ali opet, to je nogomet, takve se stvari događaju. Danas se dogodilo na stranu opet Hajduka, zbog pojedinca, i Plavi su to maksimalno iskoristili”, objašnjava nam Igor Pamić i dodao:

“Dinamo zna to odigrati, Plavi su preiskusni i prekvalitetni da bi takvo što propustili. Već godinama pokazuju u takvim situacijama jednu zrelost i takve susrete dobiva”.

Ademi je ponovno bio atomski, ratnički raspoložen, ponovno je oduševio. U 64. minuti Ademi je ostao ležati na tlu nakon jednog duela s Jradijem. Čini se kako neće moći nastaviti igru. Neugodno su se bili sudarili koljenima Jradi i Ademi što je jako bolno, a kapetan Dinama ostao je ležati s bolnom grimasom na licu, dok je liječnička služba signalizirala zamjenu. Pokazao je Ademi da više ne može igrati, ali na kraju se ipak predomislio kraj crte kapetan Dinama, te ponovno ušao u igru. Hrabar i požrtvovan potez Ademija na kraju se isplatio. Sportska pravda učinila je svoje, Ademi ju je povratkom na teren isprovocirao i stavio točku na i ove utakmice…

‘Po meni je Ademi najbolji igrač Dinama’

“Ma nemamo tu što pričati. Po meni je Ademi najbolji igrač Dinama. Rekao sam već, prije je najbolji bio Olmo, sad je njegovim odlaskom to postao Ademi. I Livaković i Oršić i Pertković, ma svi su u Dinamu dobri, ali bez Ademija Dinamo nije Dinamo. Za mene je to tako. To sam rekao već puno puta i dakje stojim iza toga. Ademi je motor, Ademi je energija, Ademi je pokretač, to je kao da idete u rat bez puške. Sjajan je nogometaš, san svakog trenera”, nahvalio je Igor Pamić kapetana Dinama.

Onda kad su hajdukovci rasturili Goricu u 23. kolu sa 6:0, vidjelo se da će sustav s trojicom u zadnjoj liniji, o čemu je već dosta pisano od strane medija i objašnjavano od strane Igora Tudora, večeras je bila na velikom iskušenju. Mujakić, Dimitrov i Ismajli imali su zadatak zatvoriti prilaze golu Hajduka. No, nisu bili na onoj razini kao protiv Gorice i Osijeka u posljednjem kolu…

‘Hajduk ako ostane drugi, Hajduk je osvojio naslov prvaka Hrvatske’

“Osobno smatram da, ako je Tudor tako odlučio, da treba ostati pri svome. Zanemarimo sad ovu utakmicu. Hajduk ako ostane drugi, Hajduk je osvojio naslov prvaka Hrvatske. Jer, Dinamo se više ne može stići, Plavi su nedodirljivi. S druge strane, ići sad mijenjati sustav, na osnovu jedne utakmice, pogotovo nakon jedne ovakve individuane greške, nije dobro. A opet, Dinamo je igrao s jednom špicom i to je jako teško čuvati, zato što se pojavljuju dva krilna igrača i dvije polušpice u međuprostorima. To Hajduk bez problema može odigrati s Interom iz Zaprešića, ali ne i protiv Dinama. Tudor je dana ostao prvi svojim najavama i nije pogriješio s trojicom u zadnjoj liniji.

‘Mislim da tek sad treba Tudor ostati pri svome’

Baš sam gledao izjave prije dvoboja, Tudor je rekao ‘mi idemo pobjediti’. I tako se postavio. I dapače, mislim da tek sad treba ostati pri svome, jer dolaze utakmice u kojima će moći naći rješenja koja je do sad nalazio i s kojima su u kadru pobijediti u susretima za to drugo mjesto na ljestvici. Ništa čudno u ovoj pobjedi Dinama, nisu oni bez veze prvi. Tudor je strategijski išao tako kako je išao, mislio je najbolje, detalj je odlučio. No, moglo je završiti i drugačije da se taj prekršaj i isključenje nisu dogodili, ili da su zabili one pokušaje u prvom dijelu”, završio je Igor Pamić.

U derbi dvoboju 25. kola Prve HNL u Splitu su nogometaši Dinama pobijedili Hajduk s 2:0 (0:0) i povećali svoje vodstvo na ljestvici na ogromnih +17 u odnosu na splitske Bijele. Pred 24.000 gledatelja na Poljudu Dinamo je ubilježio prvu pobjedu ove sezone nad Hajdukom i to u tek trećem međusobnom srazu. Ključni trenutak dvoboja zbio se u 40. minuti kada je Ismajli zaradio nepotrebno isključenje, a s igračem manje Hajduk je primio dva gola i ostao bez bodova u borbi za drugo mjesto.