Bila je ova zima ključna u karijeri Danija Olma. Španjolac, koji će ostati upamćen kao jedan od najboljih igrača u povijesti zagrebačkog Dinama, stigao je u Leipzig i tamo se očekuje njegov daljnji napredak.

No situacija s koronavirusom u svijetu pomrsila je sve planove. Olmo je uspio odigrati samo pet utakmica u dresu novog kluba, a pritom zabiti jedan gol te upisati jednu asistenciju. Njegov trener Julian Nagelsmann imao je za njega samo riječi hvale, a da je poštovanje obostrano potvrdio je i Olmo koji je ovih dana odgovarao na društvenim mrežama na pitanja svojih fanova.

‘Želim se vratiti u prvu momčad’

Bivši igrač zagrebačkog Dinama u intervjuu za Sportske novosti osvrnuo se na dosadašnje igre u Leipzigu i činjenicu da je posljednje dvije utakmice presjedio na klupi.

“Nisam bio zadovoljan činjenicom da sam dobio tako skromnu minutažu u posljednjim utakmicama. Ima samo jedan put, jedan način da se to promijeni. Taj put se zove – trening! To je to, nema drugog načina”, rekao je OImo.

Po svom dolasku u njemački klub dobivao je dobru minutažu, na terenu je izgledao odlično, ali se ona naglo smanjila. Ni sam Olmo ne zna razlog tomu.

“Skroz iskreno, ne znam odgovor na to pitanje. Trener mi nije ništa kazao. Ali mislim da mogu neke stvari razumjeti. Kad sam došao u Leipzig, bili su na prvom mjestu. Iako sam po dolasku imao minutažu, svjestan sam da je teško upasti u udarnu momčad koja je prva na ljestvici Bundeslige i igra jako dobro. Međutim, stoji i to da sam igrao prve četiri utakmice i stvarno sam se dobro osjećao u momčadi”, rekao je Olmo.

Problem je možda u tome što nije igrao na svojoj prirodnoj poziciji.

Svakako treba napomenuti da nisam igrao na svojoj poziciji. Igrao sam u veznoj liniji kao neka “šestica”, ali igrao sam. I nisam loše igrao. Možda protiv Bayerna kad sam igrao “devetku” nisam bio na svojoj uobičajenoj razini. No, generalno zaista ne znam što se dogodilo i zašto sam kasnije dobio tako malu minutažu. No nisam zabrinut. U nogometu se stvari brzo mijenjaju. Ali znam što trebam raditi da opet igram, da se plasiram u udarnu postavu! To ću i napraviti!”, rekao je Španjolac.

Treninzi su krenuli

U Njemačkoj su treninzi već počeli i momčadi se polako pripremaju za nastavak sezone.

“Treniramo u skupinama, jedna skupina trenira ujutro, druga poslijepodne. Također, radimo i individualno. Prije nego smo počeli trenirati, ja sam trenirao u stanu. S obzirom na to da ne živim u velikoj kući u kojoj sam mogao imati teretanu, kupio sam neke sprave, poput TRX-a i nekih drugih pomagala, sve sam radio pomalo, održavao se. Ali sam radio svaki dan, to je bilo jako dobro”, ispričao je Olmo za Sportske.