‘Navijači su sigurno odigrali vrlo veliku ulogu kod raspada Superlige‘

Raspad tek osnovane disidentske Superlige pokazuje i dokaz je da se glas navijača još uvijek čuje, pa koliko god ih nogometni moćnici htjeli ušutkati. Chelsea, Manchester City, Arsenal, Tottenham, Liverpool i Manchester United prvi su se povukli iz Superlige i priznali svoju grešku, nakon nezapamćene reakcije, ne samo nogometnog svijeta u globalu nego i onih zbog kojih se nogomet igra. Inače, spomenuti nogometni moćnici su jedna od ukupno tri grupe među 12 superligaša ona koja je najmanje zgriješila i tako će UEFA tretirati englesku šestorku…

RASPADA SE NOGOMET KAKVOG POZNAJEMO: Još jedan velikan želi u Superligu – počinje nogometni rat u kojem se neće birati sredstva

‘Ideja Superlige nije umrla’

Zatim tu dolazi trojka koja je izašla naknadno, a to su Atletico, Milan i Inter. Konačno, zadnja i skupina čija krivnja je najveća, pa će takva biti i kazna, je ona u kojoj su Real, Juventus i Barcelona. Oni su kao ravnozemljaši. Uvjeravaju sve da Superliga i dalje postoji, iako je ekspresno propala. Sve te tri skupine će biti kažnjene, ali posljednja među njima najstrože, najavio je predsjednik UEFA-e Aleksandar Čeferin. No, ako itko misli da je ovo kraj, grdno se vara.

Predsjednik madridskog Reala, najveći zagovornik, branitelj i šef Superlige Florentino Perez smatra da se engleski klubovi ne mogu samo tako povući iz spomenutog projekta zbog potpisanih bankovnih garancija i da projekt europske Superlige nije mrtav, već je samo stavljen na “hlađenje”. Vrijedi, stoga, pričekati kako će se sve na kraju odviti. Za sad im projekt moćnika osmišljen samo i isključivo zbog zarade odnosno privatnih interesa nije prošao. Ovim potezom o osnivanju Superlige na površinu je izašla i njihova pohlepa za zaradom jer njih nije briga za navijače, iako se nogomet igra upravo zbog navijača. No, izašlo je i nešto drugo, licemjerni plan UEFA-e. Idemo redom, počinjemo sa Superligom…

“Plan im je definitivno krahirao da Superliga krene ove godine, ali ideja Superlige nije umrla. Ti klubovi će i dalje željeti Superligu i na taj način pritiskati UEFA-u da dobiju ono što žele, a to su veća financijska sredstva i veću sigurnost da će svake godine igrati elitno natjecanje Lige prvaka. Upravo zbog toga, smatram da će novi format Lige prvaka 2024. godine biti upravo UEFA-ina Superliga jer će prema koeficijentima garantirati klubu koji nema veze sa sportskim uspjehom prošle godine u svojoj ligi, da igra tu Ligu prvaka. Teoretski, Arsenal može završiti osmi u Premier ligi i igrat će Ligu prvaka. Od 36 klubova koliko ih se spominje u novom formatu Lige prvaka, nećemo imati više od eventualno deset-dvanaest prvaka svojih zemalja. Ako UEFA ima 55 članica, znači da ćete vi imati samo 12 prvaka što definitivno onda nije Liga prvaka nego nekakva malo modificiranija UEFA-ina Superliga”, kazao nam je predsjednik udruge Dinamovih članova pod nazivom Dinamo-to smo mi, 33-godišnji magistar kineziologije Juraj Čošić.

Engleski navijači digli glas

Engleski navijači proteklog su tjedna digli glas koji se čuo i koji nitko nije mogao ušutkati, pa se svih šest engleskih nogometnih moćnika, suosnivača Superlige odlučilo povući iz te priče samo nekoliko dana nakon što su objavili vijest o njegovom pokretanju. Sigurno da je taj navijački otpor Superligi imao važnu ulogu u odluci bogatih engleskih velikana, odnosno njezinih vlasnika, koji su se ipak za sad povukli iz priče što je izazvalo reakciju i ostalih pa se sve raspalo…

“Navijači su tu sigurno odigrali vrlo veliku ulogu, prije svega čim njemački klubovi koji su po zakonu, po modelu vlasništva svojih članova i navijača, čim oni nisu bili dio te priče to je vrlo jaka poruka. Druga jaka poruka je to što je predsjednik Laporta stavio klauzulu da, ukoliko mu navijači izglasaju da mora izaći iz Superlige da može istupiti iz nje, bez naknade. A onda su, naravno, odigrali svoju ulogu i pritisci engleskih navijača. Engleski navijači zadnje tri godine pritišću svoju vladu i FA da ne prihvate svoj format odnosno Superligu. Kad su ih navijači stisnuli, britanski premijer je rekao da će povući nekoliko zakonodavnih stvari tipa radne dozvole i sve ostalo da ta Superliga ne uspije. Mislim da je to bio dovoljno jak znak da ljudi iz engleskih klubova, pod pritiskom navijača, odustanu od Superlige“, objašnjava nam Juraj Čošić kome smo naglasili kako pas, u ovom slučaju Aleksandar Čeferin i UEFA, “ne laje zbog sela nego zbog sebe”. Naravno da UEFA isto ima svoje interese koje se kose s onima Superlige…

“UEFA tu ima jake svoje interese koje su ovi klubovi pokušali izigrati. UEFA je političkim pritiscima uspjela sebe ipak staviti na to mjesto. UEFA je sama po sebi visoko kompromitirana organizacija, u njoj su radili razno razni ljudi koji su kazneno odgovarali, kriminalci. Evo, samo iz hrvatskog primjera, do prije mjesec dana Damir Vrbanović je bio u komisiji za natjecanje, čovjek koji je dokazano krivotvorio ugovore igrača. To je nedopustivo. Po meni, UEFA samo mora otvoriti regulatorni okvir a to je recimo salary cap, da igrači imaju ograničene plaće, a ekipe budžete da još jače kontroliraju svoj financijski fair-play koji se ne provodi ili se lako izigra. Recimo, čak i da nacionalni savezi porade na Regel modelu, da se nogomet vrati navijačima kao što je u Njemačkoj, Švedskoj, kao što je u nekim drugim zemljama i klubovima, na taj način bi oni uspjeli regulirati stanje u nogometu i ne bi više imali to da tih 12 klubova koji su željeli pokrenuti Superligu, da oni imaju zajednički dug od sedam i pol bilijuna eura”, objašnjava nam Juraj Čošić i nastavlja:

‘UEFA treba promjene’

“Znači, trebalo bi se moći, znati vidjeti tko to sve financira, plaća… Nisam protiv UEFA-e generalno, to je nekakvi temelj stabilnosti i UEFA može biti očuvanje tradicije nogometnog sustava, ali treba promjene. I baš zato mislim da je Čeferin pozvao Zvonimira Bobana, čovjeka bez mrlje u karijeri i koji razumije nogomet, koji razumije ljude, navijače, da on vodi tu bitku za ozdravljenje UEFA-e i europskog nogometa, odnosno da na neki način da te klubove koji su iskočili iz tračnica vrati u kalu, na pravi put, u željeni kolosjek. Smatram da UEFA s nekoliko dobrih poteza može napraviti dobru situaciju da ti klubovi rade racionalno, a oni ne rade. Jer, troše sumanuto, više nego što imaju, pa se moraju izmišljati neke lige preko kojih bi vratili dugove. Po meni, UEFA samo mora otvoriti regulatorni okvir a to je recimo salary cap, da oni imaju ograničene plaće, da još jače kontroliraju svoj financijski fair-play koji se ne provodi a koji je dovela. Recimo, čak i da nacionalni savezi porade na Regel modelu, da se nogomet vrati navijačima kao što je u Njemačkoj, Švedskoj, kao što je u nekim drugim zemljama i klubovima, na taj način bi oni uspjeli regulirati stanje u nogometu i ne bi više imali to da tih 12 klubova koji su željeli pokrenuti Superligu, da oni imaju zajednički dug od sedam i pol bilijuna eura. To je nedopustivo. Nogomet, se treba igrati zbog navijača a ne zbog nekakvih menadžera ili općenito zarade, odnosno nekih interesnih skupina koji su kupili te klubove i onda s njima raspolažu kao dionika društva”, govori nam Čošić i naglašava:

“Znate, niti jedan taj veliki klub, engleski poput Manchester Cityja, Uniteda, Chelsea, nitko od njih nije nastao tako što ga je nekakvi šeik izgradio, napravio… Ne, oni su nastali od ljudi, od navijača, od gradova, od lokalnih zajednica… I tek sad kad za te klubove zna čitav svijet, oni su postali dionička društva koja donose zaradu. To je ono što po meni nije dobro u nogometu, taj dio se treba malo regulirati, da ne ide sve u neku komercijalu. Nogomet treba ostati nogomet, nogomet pripada navijačima jer se zbog njih nogomet i igra na kraju krajeva”.

‘Amri Peternel netko od prvog dana radi iza leđa’

Stvarno je smiješno zvučalo kad je članica Uprave GNK Dinamo i članica Izvršnog odbora ECA-e Amra Peternel, europskog udruženja klubova koja je osnovana 2008. godine od strane 16 klubova među kojima je (uz Barcelonu, Real Madrid, Chelsea, Juventus, Manchester United, Bayern, Milan, Ajax) bio i Dinamo, kazala kako su im velikani radili iza leđa, paralelno uz proces kreiranja novih UEFA natjecanja kojim su svi bili zaokupljeni i kako oni ništa nisu znali. Jer, dosad je žmirila na kriminalne radnje koje su se radile u klubu. Osim ako joj i u klubu nisu radili iza leđa…

“Naravno, kad takvi nekakvi ljudi predstavljaju nekakvo udruženje nogometa i kad rade na visokim pozicijama, to pokazuje koliko je ta organizacija moćna i čista. Amra Peternel je već dugi niz godina članica Uprave Dinama, svaki dan Dinamu cure novci, imamo pravomoćne presude, imamo još novih slučajeva za koji su već podignute optužnice i oni se nikad na to nisu oglasili. Njoj netko od prvog dana od kad je došla u Dinamo radi iza leđa, da li ona to ne vidi ili ne želi vidjeti, to je sramota. Takvi ljudi koji imaju ogromne mrlje iza sebe, a mrlja je kad netko ukrade 116 milijuna kuna iz kluba a uprava to ne vidi, takvi ljudi ne mogu predstavljati ništa dobro. I mislim da je to problem i udruženja sportskih klubova kojih je Amra predstavnica a naravno onda i nekakva UEFA-ina cijela organizacija. Tamo su postavljeni glasovi zbog odluke koja štiti te i takve. Definitivno, prvo trebaju počistiti u svom dvorištu i onda imati neki kredibilitet prema javnosti i drugima”, zaključio je Juraj Čošić.