Glavna priča ovog tjedna u Hrvatskoj je stoper Wolfsburga i budući Vatreni Marin Pongračić. Mladi branič s dva je pogotka srušio Bayer Leverkusen u gostima i tako prekinuo njihov veliki niz.

Dosta pozornosti privukla je i njegova proslava pogodaka. Pongračić je jednom rukom pokazao broj tri, a drugom četiri, a kasnije je objasnio novinarima o čemu se radi u toj proslavi.

WOLFSBURG SLAVIO NA KRILIMA SJAJNOG HRVATA: U ogromnoj pobjedi Vukova zabio je svoje prve golove u Bundesligi

Za Kicker je otkrio da taj broj puno znači u njegovom životu. Poštanski broj Landshuta u kojem je odrastao završava brojem 34, a to je broj koji je nosio u Salzburgu.

“Ne smijem zaboraviti odakle sam došao, htio sam pozdraviti svoje prijatelje na taj način”, rekao je Pongračić.

I trener Wolfsburga bio je oduševljen njegovom izvedbom. Wolfsburg je s njim dobio iznimnu brzinu u zadnjem redu, a svi se nadaju da će nastaviti s ovakvim igrama i u budućnosti. Svojim je nastupom zaradio imenovanje u najbolju momčad tjedna Bundeslige.

Jérôme Boateng and Joshua Kimmich in Kicker's Bundesliga Team of the Week. pic.twitter.com/QNX4Bvhc7I

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 28, 2020