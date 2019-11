JESTE LI MOŽDA ZABORAVILI NA NAJBIZARNIJI DERBI HRVATSKOG NOGOMETA? Prisjetite se kako je i zašto nastao kraval na Maksimiru

Sve je toga dana bilo čudno i tmurno na Maksimiru

Prije točno pet godina, 22. studenoga 2014. godine svjedočili smo jedinom neodigranom derbiju u povijesti hrvatskog nogometa. Te hladne i tmurne subote Hajduk je odbio istrčati na Maksimir. Malo tko se zapravo sjeća tog događaja, a još manje zašto je Hajduk odbio istrčati na maksimirski travnjak.

Ekipa Hajduka toga dana se odlučila solidarizirati s Torcidom, odnosno navijačima koji su imali zabranu ulaska na južnu tribinu Maksimira, odnosno s onima koji su bili na zloglasnoj “crnoj listi”. Sve je toga dana bilo čudno i tmurno na Maksimiru. Nije došlo puno gledatelja, obilježavao se pad Vukovara, ali stvar je postala još neouobičajena kada se na teren izašao zagrijavati samo Dinamo.

Odbili izaći na teren

Hajdukovi igrači odradili su pripreme za utakmicu u svlačionici i čekali su službeni početak utakmice, ali na kraju su odlučili da neće istrčati na travnjak zbog toga što neki navijači nisu mogli ući na stadion. Glavni sudac Ante Vučemilović-Šimunović i njegovi pomoćnici, malo su se čudili situaciji i na koncu su proceduralno označili početak utakmice te je zatim prekinuli i registriali 3:0 za Dinamo.

Nogometaši Hajduka su odmah nakon prekida i okončavanja ove bizarne situacije spakirali stvari i krenuli prema Splitu. A tamo? Tamo ih su ih dočekali kao bogove. Split je toga dana gorio, koliko je u Zagrebu bilo turobno, otužno i melankolično, toliko je u Splitu atmosfera bila naelektriziranija i paklena. Navijači su dočekali svoje heroje i na Poljudu, gdje se dugo u noć pjevalo i slavilo, a organizirana je i epska bakljada podno poljudskog sjevera u čast igračima Hajduka.

Drakonske kazne

Bio je to dan kakav nikada u povijesti hrvatskog nogometa nismo vidjeli i to još na najvećem domaćem derbiju. A trebao je to biti dosta atraktivan derbi jer Dinamo je bio neporažen u prvenstvu i uvjerljivo prvi, dok je Hajduk pod palicom Igora Tudora bio u velikom naletu i gotovo pa spreman na “skalp”.

Zanimljivo je tu spomenuti kako danas u Dinamu i Hajduku ne igra gotovo niti jedan igrač s te utakmice. Jedino je Arijan Ademi još tu, dobro, i Ivo Pinto, ali on je kasnije otišao u Norwich i zatim se vratio kao otpisani u Dinamo i sada je tu rezerva. Iz Hajduka više niti jedan prvotimac nije na Poljudu.

Na kraju je Hajduk “popio” drakonsku kaznu i oduzeta su mu tri boda, a najgore su prošli predsjednik uprave Marin Brbić, te članovi NO-a, Ljubo Pavasović Visković, Vjekoslav Hrabar, Ante Majić i Nikola Koceić-Bilan, koji su kažnjeni zabranom obavljanja funkcija u nogometu na čak godinu dana.