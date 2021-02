JESTE LI I VI PRIMIJETILI OVU NEOBIČNU POJAVU? Neymar je svake godine ozlijeđen u isto vrijeme. Navijači imaju ludu teoriju zašto

Francuski nogometni prvak Paris SG objavio je kako će sljedećih mjesec dana biti bez svog brazilskog napadača Neymara zbog ozljede aduktora lijeve noge koju je zadobio u susretu 3. kola Francuskog kupa protiv Caena u srijedu.

Neymar će tako sigurno propustiti prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Barcelone koji je na programu za pet dana, no mogao bi se vratiti na teren upravo za uzvrat na Parku prinčeva 10. ožujka.

E sada, navijači su u ovom slučaju primijetili jedan vrlo zanimljiv obrazac. Naime, tvrde da je to nastavak takozvane “Neymarove kletve”, koja se događa svake godine u siječnju ili veljači. Vjerovali ili ne, Neymaru je ovo već sedma sezona za redom da je ozlijeđen baš u ovom periodu, a navijači tvrde kako je to sve zbog rođendana njegove sestre koji datira 11. ožujka i zbog brazilskog karnevala…

Neymar got injured against Caen yesterday and is set to miss four weeks.

Now all he has to do is figure out a way to get to Brazil for his sister's birthday… https://t.co/eNjo9GN8Ly

— Sport Social (@TheSportSocial) February 11, 2021