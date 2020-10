JESTE LI GA VEĆ PRIMIJETILI? Dinamo ima novog hit-igrača. Prije 25 dana igrao je Drugu HNL, a sada je bio jedan od najboljih protiv CSKA

Sve do prije dvadesetak dana on je bio igrač Dinama 2 i natjecao se u Drugoj HNL

U susretu 2. kola K skupine Europske lige Dinamo je u Moskvi odigrao 0-0 protiv CSKA. Prije tjedan dana Dinamo je na stadionu Maksimiru odigrao 0-0 protiv Feyenoorda, a identičnim rezultatom završilo je i gostovanje “modrih” u Moskvi.

CSKA je u potpunosti nadigrao rivala, ali nije zabio. Dinamo je pružio još jednu blijedu predstavu i može biti sretan što je osvojio veliki bod ponajviše zaslugom odličnog Dominika Livakovića koji je imao niz odličnih obrana.

Dinamo dobio novog hit-igrača

Koliko je Mamićev sastav bio bezopasan pokazuje podatak o samo jednom udarcu upućenom u vrata Moskovljana. Međutim, “modri” mogu biti itekako zadovoljni jednim svojim igračem, mladim Bartolom Franjićem.

Franjić je tek dospio u momčad Dinama, odigrao je 20 minuta protiv Feyenoorda i prije toga u HNL-u startao je protiv Gorice, ali sada je odigrao sjajnu utakmicu i bio je jedan od najboljih na terenu u Europa ligi protiv CSKA.

Sve do prije dvadesetak dana on je bio igrač Dinama 2 i natjecao se u Drugoj HNL. Tako je još 4. listopada igrao protiv Hrvatskog Dragovoljca na Maksimiru svih 90. minuta i izgubio je s 3:0, a onda je par tjedana kasnije nekako dospio do Europa lige i pokupio je, prema SofaScoreu, jednu od najviših ocjena na utakmici, 7.2.

Dinamo tako i nakon drugog nastupa u skupini ima razliku pogodaka 0-0 te s dva boda zauzima treće mjesto na ljestvici. Isti broj bodova, ali uz razliku pogodaka 1-1 ima drugi CSKA.