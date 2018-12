JERKAN O POVIJESNOM MODRIĆEVOM USPJEHU: ‘Lukina nagrada je priznanje Xaviju i Iniesti’

Luka Modrić prvi je hrvatski nogometaš koji je osvojio Ballon d’Or

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac te trenutni skaut naše reprezentacije, Nikola Jerkan, smatra da je dodjelom nagrade Zlatna lopta hrvatskom kapetanu Luki Modriću odano priznanje svim igračima koji svoje momčadi čine boljima.

Ova nagrada Modriću je jedno priznanje Xaviju Hernandezu i Andresu Iniesti te takvim igračima koji čine svoje ekipe puno boljima. Ne vrednuju se samo golovi nego i fair-play te ponašanje”, rekao je u utorak Jerkan u razgovoru za španjolsku postaju Radio Marca. Xavi i Iniesta svojedobno nisu bili dobili ovo priznanje.

‘Modrić je zasluženo dobio nagradu’

“Modrić je zasluženo dobio nagradu. Imao je konkurenciju u dobrim igračima, jako kvalitetnim igračima, no Luka je imao puno više zasluga od svih njih”, dodao je.

Modrić je u ponedjeljak u Parizu dobio nagradu Zlatna lopta za najboljeg nogometaša svijeta u 2018. godini u organizaciji tjednika France Football. Iza njega su ostali napadači Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann i Kylian Mbappe.

‘Hrvatska ima dobru budućnost’

“U Hrvatskoj postoje igrači s dobrom budućnošću a Luka je nesumnjivo ogledalo za sve njih. Reprezentacija do 21 godine se nedavno plasirala na Europsko prvenstvo nakon dugo vremena te vjerujemo da ćemo u budućnosti imati nekoga sličnog Modriću”, rekao je Jerkan koji živi u sjevernom španjolskom gradu Oviedu.

Jerkan je bio branič hrvatske reprezentacije koja je 1996. godine stigla do četvrtfinala Europskog prvenstva u Engleskoj. Ove godine je skautirao i proučavao reprezentacije Argentine i Španjolske uoči njihovih susreta s Hrvatskom. Rekao je kako je normalno da je 33-godišnji Modrić fizički pao nakon ljetošnjeg Svjetskog prvenstva.

‘To se događa svima nakon Svjetskog prvenstva’

“To se događa svima nakon Svjetskog prvenstva. Modrić je igrao u finalu, do njega je došao igrajući prethodno tri produžetka a to je dovelo do velike iscrpljenosti. Svjetsko prvenstvo je ostavilo traga na njemu, ali ne samo na njemu nego i njegovim suigračima u Real Madridu”, napomenuo je Jerkan.

Upitan o riječima Dejana Lovrena upućenima španjolskom kapetanu Sergiju Ramosu nakon pobjede Hrvatske nad Španjolskom od 3-2 prošli mjesec u Zagrebu, odgovorio je: “To nije bilo u redu. On sam je primijetio da je pogriješio. U trenucima nakon utakmice igrači su vrući i ne mjere svoje riječi. No kasnije je shvatio da to ne vodi nikuda. Vjerujem da je već sve riješeno”, zaključio je Jerkan.