JELIČIĆ ZA NET.HR: ‘Dinamo je prodisao nakon odlaska Mamića, nije isto kad treneru zvoni mobitel s pozivnim 387 i kad ti uleti u svlačionicu’

Joško Jeličić u intervjuu za Net.hr govori o hrvatskom nogometu, zašto je Dinamo proigrao nakon odlaska Mamića, suđenju Luku Modriću i potjeranom Nikoli Kaliniću. Cristiana Ronalda naziva GOAT-om egoizma, a za Hajduk kaže kako ‘budala uči na tuđim greškama, a pametan na svojim’

Joško Jeličić (46) bivši je hrvatski nogometaš. Posljednjih godina izgradio je reputaciju komentatora “nove generacije”, onih koji su nekad igrali nogomet, a koji se dobro snalaze pred kamerama. Prvo kao analitičar na Arena sportu, a nakon toga na HRT-u. Elokventni Solinjanin u svoje komentiranje unio je humor i svoj specifični duh koji posjeduje…

Pamti se njegov prelazak iz Hajduka u Dinamo

Tako bez dlake na jeziku komentira nogometne aktualnosti i zbivanja. Neki će reći kako Jeličić ponekad šokira svojim izjavama, baš kao što je 1993. godine šokirao svojim prelaskom iz Hajduka u Dinamo, što mu mnogi u Splitu nikad nisu oprostili. Da skupimo sve njegove legendarne izjave, mogli bi smo komotno izdati knjigu “Sabranih humorističnih djela Joška Jeličića”.

Jeličićevi osvrti često se citiraju i komentiraju, a oštriji izazivaju polemike

Jeličićevi osvrti često se citiraju i komentiraju, mediji prenose njegove izjave i osvrte a oni oštriji izazivaju polemike u javnosti. Njegove doskočice nerijetko se i vrte na društvenim mrežama i nasmijavaju javnost.

Primjerice, kad je rekao da je”Brozović imao više pogrešaka u utakmici nego Marin Čilić u najgorim izdanjima”, pa kad je kazao i kako je”Soudani nažalost nije doputovao na utakmicu u Torinu”, ili “što bi Hrvatske željeznice dale za ovakvog skretničara”.

Također, Doumbiji je poslao poruku kazavši “pajdo, uzmi lopatu, šljem i brani tranziciju”. O hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović istaknuo je kako se “lijepo stesala, i Medvedev ju je par puta škicnuo preko Infantina“…

Vatrenima je, pak, nakon plasmana u polufinalu poslao zanimljivu poruku:

‘Momci, vi nemate mu*a već nojeva ja*a’

“Momci, vi nemate mu*a već nojeva ja*a. Ovolika!”

Posebno je briljirao izjavom o Nikoli Kaliniću:

Kurton Cutrone

“Kalinić je pokazao manjak poštovanja. Cijelu sezonu je rezerva u klubu i to igraču koji se zove Kurton. Ispričavam se, Cutrone“.

Kada za Rebića kaže “en ti nedilje kako ga je Rebić sastavio”, Jeličić mudro jezik dalmatinske zagore stavlja u prvi plan, kako bi i taj dio Hrvatske prezentirao na jedan zanimljiv i nesvakidašnji način.

Kada, pak, za utakmicu Dinama i Lokomotive kaže kako ne komentira trening utakmice, kao što nam je u jednom razgoru svojedobno kazao i Mario Stanić, ili kako je više ljudi bilo na njegovoj pričesti nego utakmici Lokomotive i Intera, Jeličić na male ekrane uvodi jezik naroda, onaj opus i sarkazam koji se koristi u neformalnim razgovorima, ali itekako daje upečatljivost i “drži vodu”.

More njegovih doskočica, pošalica i izjava

Mogli bi smo ovako do sutra izdvajati njegove doskočice, pošalice i izjave, secirati ih i objašnjavati. Ima ih more. Upravo je to ono što danas gura industriju sportskih medija i interesira javnost, a Jeličić upravo u tome briljira i zato je popularan. Zbog navedenog, odlučili smo s njim napraviti razgovor o aktualnim nogometnim temama, o onome što on najviše voli komentirati…

NET.HR: Od ove jeseni gledat ćemo vas u nešto drugačijoj ulozi. Na Planet Sport kanalu pratit ćemo vas u ulozi i komentatora utakmica u suradnji sa Stipom Pletikosom i Igorom Tudorom. Kako ste se snašli u toj ulozi?

JELIČIĆ: Planet Sport, nova uloga, novi izazov, a to je ono što svakog ambicioznog čovjeka pokreče. Prvi put ću biti voditelj i komentator, a Stipe će mi stalno pomagati. Uvijek ćemo imati i gosta. Prve 2 emisije su bili dinamovci Nikola Jurčević i Dario Šimić, a treću je bio hajdukovac Igor Tudor. To napominjem jer sam pročitao ’eminentne’ i ‘neovisne’ novinare da spočitavaju gostovanje Igora u emisiji kad je igrao Dinamo, a kažu da “orjunaši” dijele hrvatske navijače. Svaki početak je težak, treba vremena ali znam da ću dati sve od sebe, a to je najvažnije. Isto tako, svjestan sam da će me svi gledati kroz prizmu dosadašnjeg rada i Zabivake, ali to su 2 različite uloge.

NET.HR: Promijenili ste poslodavca i održali obećanje. Nakon što se Dinamo plasirao u natjecanje po skupinama Europske lige, vi ste se skinuli u čarape…

JELIČIĆ: Sedam godina pratim, analiziram i kritiziram hrvatski nogomet pa tako i Dinamo, argumentirano, isključivo sa jednim ciljem a to je da nam nogomet i liga budu što bolji. Kad sam pričao što znači individualni, trgovački nogomet kojem je cilj samo zarada u odnosu na karakter i momčadsku igru, većini iracionalnih navijača nije bilo drago, ali sada uživaju u gle čuda, ozbiljnom, natjecateljskom nogometu.

Između ostalog i zbog toga je Dinamo doveo 15 novih igrača, novog trenera pa čak i novi travnjak. Upravo zato sam se i skinuo u emisiji jer sam sretan što napokon mogu uživati u boljem, kvalitetnijem Dinamu a ne zbog obećanja, jer dobro znam o kojem Dinamu je bilo riječi nakon utakmice u Koprivnici, a ta družba ne bi prošla niti juniore Astane u pretkolu. Ali eto, nadam se da sam zadovoljio virtualne navijače Dinama kojih ima više nego ijednog kluba na svijetu. Da svaki 100-ti dođe na stadion, Dinamu bi i Wembley bio mali.

Nova era Zlatka Dalića

NET.HR: Izbornik Zlatko Dalić novu eru otvara bez velike šestorke sa SP-a. Dakle, nema više Mandžukića i Subašića koji su se oprostili od reprezentacije (isto kao i Ćorluka), Lovren, Rebić i Strinić također nisu otputovali put Portugala na prijateljski susret. Kako vi vidite tu, uvjetno rečeno, ‘novu’ Hrvatsku, kako komentirate osmoricu novih i što očekujete od utakmica s Portugalom i Španjolskom?

JELIČIĆ: Od ‘nove’ Hrvatske očekujem da ima iste postulate, emociju, žrtvu i momčadsku igru a od svih navijača puno strpljenja i svijesti jer još uvijek živimo opijeni ruskim uspjehom. U tom smislu, ove dvije utakmice pa čak i cijela Liga nacija i kvalifikacije za EP, trebaju biti što bezbolnije uvođenje nove energije odnosno priprema za vrhunac, a to je EP.

O nedjeljnom derbiju Dinama i Rijeke

NET.HR: Kako ste vi vidjeli nedjeljni derbi 6. kola HNL-a između Dinama i Rijeke (1-1)? Riječani su uzeli bod u Maksimiru, Raspopović je zabio s dvadesetak metara i pocrvenio za bod, Dinamo je dominirao, ali više od jednog gola nije uspio zabiti…

Dinamo je puno kvalitetniji od ostatka lige i jučer je dominirao protiv Rijeke, ali nije imao kvalitetnu završnicu, pogotovo Gavranović što nije čudno jer je pola utakmice proveo prepirući se sa bivsim suigračima. Dinamo nema konkurenciju u HNL-u i sve ispod laganog osvajanja duple krune bi bilo iznenađenje. Ali, sve ovo što se događa u Dinamu je samo posljedica, a uzrok je više nego jasan, barem većini. Umirem od smijeha čitajući “neovisne” novinare kako se šuljaju i muče oko te činjenice, jer dobar je strah kome ga je Bog dao.

‘Nakon nestanka Mamića svi su počeli disati’

NET.HR: Kako vam izgleda Dinamo ove sezone po prikazanom do sad u HNL-u i Europi?

Ključni detalj je 6. lipnja 2018., kad silom (ne)prilika Zdravko Mamić mora fizički nestati iz Maksimirske 128, a tada svi u klubu počinju disati bez aparata za disanje. Struka dobiva pravo i odgovornost slaganja i stvaranja stručne politike, mijenjanja identiteta svlačionice, dovođenja igrača i uigravanja istih, što niti jedan drugi trener osim Zorana Mamića nikad nije doživio. Zamislite, Dinamo je prodao 4 ponajbolja igrača za 30 milijuna eura, a ima konkurentniju, kvalitetniju momčad. Pametnom dovoljno.

Isto tako, nije isto kad treneru zazvoni mobitel sa pozivnim 387, pa pritisneš spikerfon i nastaviš roštiljati ili kad recimo nakon Rudeša gledaš kako ti ulazi u svlačionicu i ruši autoritet u jednoj minuti. Majer nikad ne bi došao nego Sammir koji je dobar dečko, ali personifikacija akcenta individualaca nauštrb momčadi. Na kraju vidimo kako je čak i opjevani Dinamov marketing postao kreativniji, slanje čarapa za mene ili reklama za godišnju pretplatu, stvarno vrlo originalno, iskreno.

O Hajduku: ‘Pametan čovjek uči na tuđim pogreškama, a budala na svojima’

NET.HR: Rezultatska kriza na Poljudu još uvijek traje. Nakon 6 odigranih kola, Bijeli još uvijek ne znaju za pobjedu u prvenstvu, na kontu imaju svega četiri boda. Što se događa s Hajdukom, tko je po vama glavni krivac za situaciju na Poljudu i što je formula za ‘spas’ splitskog kluba?

JELIČIĆ: Što se tiče Hajduka, godinama sam jasno kritizirao način upravljanja odnosno strukture organizacije. Pametan čovjek uči na tuđim pogreškama, a budala na svojima. Kad 7 godina ponavljaš iste pogreške, to je već dijagnoza ili brutalan interes zbog kojeg u konačnici trpi onaj koji je najvažniji, a to je Hajduk.

Moja iluzija koja će to i ostati je da, recimo, klub bude “narodni” u smislu vlasništva ali da predsjednik bude ozbiljan igrač, kojeg će se na koljenima moliti da svojim imenom, sposobnosti i financijskom moći upravlja klubom i novčanim resursima. Recimo ‘Tommy’, a da se sportska struktura, prava i obaveze, stave u ruke, recimo, Pletikose, Tudora, Ivana Jurića, Ivana Leke uz trenere u školi poput Miše, Jarnija, Španjića i ostalih koji imaju znanja, energije i ambicija. U tom slučaju siguran sam da se ne bi treniralo po Verheyenu, odnosno vjerojatno bi se netko i oznojio na treningu”.

‘Nisam toliki mazohist čitati intervje Davora Šukera’

NET.HR: Kako komentirate trenutno stanje u hrvatskom nogometu? Ima li pomaka na bolje, što se treba napraviti ili dogoditi da nogometna javnost u Hrvata s više optimizma i simpatije, ajmo tako reći, gleda prema HNS-u? Nakon srebra sa SP-a, popularnost Davora Šukera i ostalih vodećih ljudi u Savezu i nije nešto porasla. Točnije, uopće nije porasla. Kako bi navijači rekli, “brend i dalje nije naš frend”, unatoč uspjehu u Rusiji…

JELIČIĆ: Nemam volje ponavljati se u smislu stanja u HNS-u, a nisam toliki mazohist čitati intervje Davora Šukera. O njemu kao nogometašu i kao osobi koja mi je jako pomogla kad sam otišao u Sevillu mislim sve lijepo, ali o njemu kao nogometnom umirovljeniku, odnosno funkcioneru,mogu samo kazati da su se spojile dvije nespojive osobine, neviđena taština i limitiranost, nažalost. Isto tako, na jedan način mi je žao i Zlatka Dalica koji misli da će promjeniti hijene koje su mu radile o glavi, a sad su u ćeki. vjerojatno su rekli ‘majke mi’ nećemo više”.

‘Ronaldov postupak govori najviše o njemu samom’

NET.HR: Ronaldo je u Juventusu i dalje bez pogotka, Luka je uzeo i Uefinu nagradu za najboljeg igrača Europe. Zbog toga nisu oduševljeni niti CR7, niti njegovi agenti, kao niti obitelj. Otvoreno su u svojim istupcima to dali do znanja. Igrali su skupa toliko godina Luka i Cristiano, Modrić je jako puno radio za njega na terenu i onda dobije takvu povratnu reakciju…

JELIČIĆ: Ronaldov postupak govori najviše o njemu samom, ali me ne iznenađuje jer koliko god bio jedan od najvećih svih vremena, u pitanju je GOAT egoizma a siguran sam da je sada i Realova svlačionica prodisala.

NET.HR: Modrićevo svjedočenje na suđenju Zdravku Mamiću donijelo mu je nepopularnost kod dijela hrvatskih navijača, najviše se tu radi o ultrasima, ima tu i tzv. običnih navijača, simpatizera, a radi se o čovjeku koji je predvodio Vatrene do finala SP-a, bio najveći protagonist povijesnog hrvatskog uspjeha, te i na kraju ponio nagradu za najboljeg igrača turnira…

JELIČIĆ: Luki Modriću se iskreno divim na svemu što nam je donio kroz svoj sportski opus i može biti primjer svima, pogotovo gledajući njegov Križni put odrastanja, djetinjstva i nogometnog razvoja. Ono što dobro znam, a većini promiče ispred zdravih očiju i razuma jest,da je Luka Modrić na terenu jedan od najboljih na svijetu, a izvan njega čovjek sa svim vrlinama, manama i ograničenjima, poput svih nas. To što ga većina idealizira u svakom pogledu, nije njegov već njihov problem.

‘Nacionalnim stadionom neće se riješiti problemi hrvatskog nogometa’

NET.HR: Nacionalni stadion, treba li ga se raditi ili ne?

JELIČIĆ: Nacionalnim stadionom neće se riješiti problemi hrvatskog nogometa, već decentralizacijom, vjerodostojnošću, poštenjem i transparentnošću, bez upliva ili temelja politike, a ako pričamo o infrastrukturi potrebniji su nam kampovi, akademije i razvoj struke i djece unutar tih akademija.

NET.HR: Da ste vi izbornik, odnosno da ste na mjestu Zlatka Dalića, bi li u reprezentaciju vratili Nikolu Kalinića?

JELIČIĆ: Zlatko Dalić je bio vrlo jasan po pitanju Nikole Kalinića. Svatko može pogriješiti, veličina je u spoznaji i oprostu, a u tom smislu je Kale na potezu. Takav profil napadača nam je jako potreban, ali samo ako je u funkciji momčadi, odnosno jasne hijerarhije.