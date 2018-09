‘Destruktivci su dočekali svojih pet minuta pa u mračnim kutevima svojih jazbina izbacuju gnoj po društvenim mrežama ili elektronskim medijima’

Vrlo brzo po prihvaćanju uloge stručnog komentatora Joško Jeličić postao je mnogima omiljen zbog svojih odgovora u kojima kombinira duhovitost, iskrenost i britkost upakiranu u elokvenciju. Baš ti elementi mnogima se i ne sviđaju, zamjeraju mu neke stvari oni koji stoje na braniku osoba i klubova koje u datom trenutku odgovorima napada. Zanimljivo, otkriva u razgovoru za 24sata.hr, ne zamjeraju mu to sami ‘napadnuti’.

“S većinom trenera sam u kontaktu, znaju da respektiram njihov rad. Prepoznali su da nikad nisam, i kad sam ih hvalio i kudio, imao osobni interes, niti želim biti trener. Nema kod mene zla, imam strahovito povjerenje u hrvatsku struku, želim da dođu do kontinuiteta i ponosan sam kad vidim da dobro rade”, kaže Jeličić potom se okreće jednoj od onih tema koje se u ovom trenutku nazivaju ‘vrućima’ – penalu na utakmici Sloga-Dinamo u šesnaestini finala Hrvatskog kupa.

Realiziranim jedanestercem hrvatski prvak svladao je niželigaša i otišao dalje u natjecanju, a ovako Jeličić komentira ono što se dogodilo:

Gađanje zbog penala

“Nisam vidio situaciju, ali ako je istina što kažu i pišu, logično je da svi oni koji prate nogomet osjećaju gađenje. Sport bi trebao stvarati upravo suprotne doživljaje i emociju. Isto tako,siguran sam da ni Dinamo, ni Bjelica, ni igrači nisu sretni s takvim epilogom već je to pogreška suca uzrokovana strahom kojeg je ‘ćaća’ utjerao od stoljeća sedmog, kao što sam siguran da su u ovom Dinamu zapuhali novi, pozitivniji vjetrovi i po tom sudačkom pitanju.”

Uvjeren je da Dinamu pomoć nije potrebna pa na upit može li ga itko zaustaviti odgovara:

“Ma kakvi. Ne može nitko. Ima takvu širinu, kvalitetu, odličnog trenera, ima mir… Iznenadilo bi me da ne završe s dva trofeja i osjetnom bodovnom razlikom. Ali, isto tako, Dinamo igra osam utakmica zaredom u Zagrebu, to je nonsens, toga nema nigdje. Jasno je svakome da je to, blago rečeno, neodgovorno, čak i stavlja u jedan neravnopravan odnos sve ostale momčadi. Ne mislim samo o Dinamu, nego bilo tko da je u takvoj situaciji. No, to neće biti presudno, s obzirom na to da je Dinamo osjetno bolji.”

‘Zdravko sve razj… u dvije minute’

Potom je nastavio:

“Bjelica je samo posljedica, otkad nema ovoga u klubu, svi se u klubu smiju, sjajna je atmosfera, nema stresa. Pa on da je ovdje, ušao bi u svlačionicu već nakon 1-1 protiv Rudeša i u dvije minute raz*ebe autoritet Bjelici. Nemam ništa protiv njega, samo komentiram način funkcioniranja. Bjelica ima pristup igračima, oni mu vjeruju, Zdravko to raz*ebe u dvije minute. Zamislite da dođe neki nezadovoljan igrač i požali mu se, a on kaže “Ja ću to riješiti”. I igrom slučaja, netko se ozljedi i sad trener stavi toga i što će ovaj misliti? To su neviđeno bitne stvari. Dinamo je prodao četiri igrača za 30 milijuna eura, a nikad bolje nije izgledao kao momčad! Nikad! Što vam još tu treba crtati? Sad imaš momčad! Pa ovaj je htio dovesti Sammira umjesto Majera, ej…”

Komentirajući izvedbu Dinama u Europskoj ligi protiv Fenerbahčea (pobjeda 4-1) Jeličić napominje da je hrvatski prvak izgledao ‘poput europske momčadi’, da je bio ‘discipliniran, koncentriran s jasnom idejom reaktivnog nogometa, s visokom agresivnošću i okomitim izlascima’. Za razliku od prošlosezonske momčadi ‘koja ne bi prošla pretkolo Kutije šibica’.

Ne daje za pravo onima koji kažu da je Fener došao opušten.

“To je mentalitet onih koji uvijek traže nešto loše, a ne dobro. Boli me ku… s kakvom ekipom je izašao Fener, kao da inače imaju Messija i Ronalda. Važno je da je Dinamo bio sjajan ali treba ići korak po korak jer, primjerice, protiv Spartaka neće moći igrati reaktivan nogomet, odnosno čekati, jer ovi izlaze do centra jedino kad se pozdravljaju.”

‘Tko daje Rilovu pravo?’

Na temu Hajduka Jeličić će podvući da mu se gade prepucavanja između Igora Štimca s jedne i udruge Naš Hajduk s druge strane te istaknuti da je trenutačno stanje kluba ‘posljedice svega onoga što se događa godinama’.

“S jedne strane imamo situaciju da Igor većinu stvari koje artikulira je apsolutno u pravu, međutim mislim da se spušta na njihov nivo što je njemu nepotrebno. S druge strane imamo neke ‘no name’ likove koji su došli do nekakvih pozicija o kojima se više priča nego o igračima Hajduka. Ljudi lakše prepoznavaju nekakvog Rilova nego veznog igrač Hajduka, ali moram i ovo reći… Neću reći da im se divim, ali zavidim tim ljudima. Znači, oni imaju 40.000 ovaca koji plaćaju članarine s kojima kupuju dionice kluba. Za to treba itekako i znanja i pameti. Malo sam ciničan jer me sve to boli, najvažniji je Hajduk, a on nije zaslužio da bude meta svih tih prepucavanja i svega ružnog. Rilov naziva Štimca neprijateljem?! Tko je on, tko mu je dao pravo da određuje prijatelje i neprijatelje kluba?”

‘Čudi me da je Modrić ostao’

Tema je reprezentacija, a Jeličić nije iznenađen time što su iz nje otišli Mario Mandžukić, Vedran Ćorluka i Danijel Subašić. Čudi ga nešto drugo.

“Čudi me što Dalić i Modrić nisu otišli! No, kad ste najomiljenija osoba u državi, teško je otići. Realno ništa više od ovoga ne mogu napraviti, ali upravo zato im čestitam na hrabrosti i ljubavi, da sam na njihovom mjestu, ja bih otišao, povukao bih se… Dalić zna da je pogriješio, garantiram vam! Tim više je pokazao hrabrost i ljubav i napravit će sve da prebrodi ovu situaciju.”

Na konstataciju da ‘Dalić kaže da već na sljedećem prvenstvu možemo ponoviti rezultat iz Rusije’, Jeličić u svom stilu odgovara:

“Je, možda i ja mogu zamijeniti Garyja Linekera. Gledajte, sad svi mislimo da možemo, to je problem. Nemojte zaboraviti kako je bilo u Rusiji, realno, mi nismo igrali ni blizu da bismo bili drugi na svijetu, ni blizu! Ja sam plakao, emocije su me preplavile, ali kad stavimo realno stvari, mi nismo igrom zaslužili biti drugi na svijetu. I to je istina. Mi sad mislimo da možemo biti prvaci Europe i tako razmišljaju navijači. Ja sam siguran dokle budemo živi da se neće ponoviti, daj Bože da se varam.”

Destruktivci

Kritike i pohvale na svoj račun Jeličić ovako komentira:

“Nekad davno, u naše vrijeme, dok nije bilo interneta, također je bilo onih gnojnih, zločestih destruktivaca, koji isključivo pljuju i vrijeđaju, ali bi najčešće dobili kvalitetan odgovor – izgon iz kafića, a ponekad i nogu u guzicu. Danas su oni dočekali svojih pet minuta pa u mračnim kutevima svojih jazbina izbacuju gnoj po društvenim mrežama ili elektronskim medijima. Postali su si važan faktor, imaju osjećaj da na nešto utječu. Volim čuti kritike ljudi iz bilo kojeg segmenta društva i s njima često komuniciram, virtualno ili uživo.Ono što sam doživio za vrijeme i nakon Rusije, kao i sve moje kolege, bilo je veličanstveno, nedoživljeno i posebno… Stoga se i ovim putem zahvaljujem svima na podršci, toplim riječima i svakoj emociji koju su nam dali. NakonSP-a ljudi su mi na ulici čestitali sa suzama u očima, zahvaljuju na emocijama, što su njihova djeca, bake i djedovi uživali. Više sam se slikao sad nego kad sam igrao nogomet. Doživio sam popularnost koju nisam nikad u igračkoj karijeri i to mi je jedina satisfakcija.”