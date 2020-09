JEDNOM SE ČOVJEKU HRVATSKA PUBLIKA MORALA NAKLONITI: ‘Rezultat zvuči ružno, vadili smo se često, ali danas nije išlo

‘Vidjelo se da nismo dugo igrali skupa, nisu ni oni, ali prvo poluvrijeme nije bilo nikako dobro. Rezultat ružno zvuči’, rekao je Livaković nakon utakmice za Novu TV pa otkrio što je izbornik rekao na poluvremenu

Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je Ligu nacija teškim porazom u Portu. Portugal ih je razbio 4:1, a pogotke su postigli Joao Cancelo, Joao Felix, Diogo Jota i Andre Silva, dok je za Hrvatsku bio precizan Petković.

Hrvatska je tako nastavila loš niz protiv Portugala kojeg nikad u povijesti nismo pobijedili.

U ovoj utakmici nismo imali prevelike šanse bez Modrića i Rakitića koji su ispali iz kombinacija za Portugal. Njihove pozicije, ali i poziciju Marcela Brozovića, zauzeli su Kovačić, Vlašić i Pašalić.

Najbolji među lošima

No Portugalci su bili prejaki. Samo nas je Dominik Livaković čuvao od debakla, no nije ni on sve mogao obraniti. Jedini Vatreni koji je odradio koliko-toliko dobru utakmicu oglasio se nakon utakmice.

”Izbornik nas je podržavao i rekao što trebamo raditi bolje. Naravno da smo se puno puta vraćali, ali nažalost nije išlo danas”, zaključio je.