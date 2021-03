Nantes priredio senzaciju u Parizu

Nogometaši Nantesa priredili su senzaciju pobijedivši na Parku prinčeva Paris Saint Germain s 2:1 u nedjeljnom susretu 29. kola francuskog prvenstva. Bila je to prva pobjeda Nantesa na Parku prinčeva nakon studenog 2002. godine.

Nantes gostovanje u Parizu dočekao kao pretposljednja momčad lige

Nantes je gostovanje u Parizu dočekao kao pretposljednja momčad lige, a s neočekivana tri boda napredovao je za jednu poziciju, ali je i dalje u zoni ispadanja. PSG je pak propustio priliku preuzeti vrh nakon što je lider Lille remizirao kod Monaca.

PSG je dugo lomio goste, no kada je Julian Draxler u 42. minuti zabio za 1:0 činilo se kako će Parižani u nastavku rutinski do bodova. Međutim, uslijedio je veliki obrat. Randal Kolo Muani je izjednačio u 59. minuti, a Moses Simon je u 71. doveo goste u prednost. Domaćin je u nastavku pokušao barem izjednačiti, no Nantes se sjajno branio priredivši senzaciju.

Monaco i Lille odigrali nulu

U derbiju 29. kola Monaco i Lille su odigrali bez golova. Momčad Nike Kovača je bila bliže pobjedi, međutim domaći igrači nisu uspjeli svladati Mikea Maignana.

Monaco je u 22. minuti stigao do vodstva golom Wissama Ben Yeddera, no pogodak je poništen zbog zaleđa i to nakon intervencije video pomoćnika. U 30. minuti su zaprijetili gosti, no Timothy Weah je pucao po sredini gola.

U posljednjim trenucima prvog dijela još jednom je zaprijetio Ben Yedder, ali je pucao iznad gola. Možda i najbolju priliku Monaco je u imao u 90. minuti. Stevan Jovetić je u kaznenom prostoru prihvatio jednu dugačku loptu i pucao u donji lijevi kut, no Maignan je sjajno reagirao. Za Lille nije nastupio Domagoj Bradarić.

Bordeaux i Rennes ostvarili pobjede kojima su prekinuli crne serije

U ranije odigranim susretima Bordeaux i Rennes su ostvarili pobjede kojima su prekinuli crne serije.

Bordeaux je porazio Dijon s 3:1 prekinuvši niz od sedam kola bez pobjede. Bordeaux je zadnju ligašku pobjedu ostvario u siječnju protiv Angersa, a potom je upisao šest poraza i remi.

Pobjedu gostima donijeli su Hwang Ui-jo (33, 45) i Nicolas de Preville (50), dok je pogodak za Dijon zabio Moussa Konate u 90. minuti. Za goste je od 65. minute zaigrao Toma Bašić.

I Rennes prekinuo lošu seriju

Lošu seriju je prekinuo i Rennes koji je svladao Strasbourg s 1:0 upisavši prvu pobjedu u zadnjih devet kola.

Pogodak vrijedan tri boda zabio je Benjamin Bourigeaud u 25. minuti utakmice.

Lorient i Nica su odigrali 1:1, Lens i Metz 2:2, a Nimes i Montpellier 1:1. Na ljestvici vodi Lille (63) ispred PSG-a (60), Lyona (60) i Monaca (56).

REZULTATI:

Dijon – Bordeaux 1-3 (Konate 90 / Hwang 33, 45, De Preville 50)

Lorient – Nica 1-1 (Wissa 66 / Maolida 58)

Lens – Metz 2-2 (Clauss 13, Cahuzac 36 / Vagner 27-11m Delaine 57)

Rennes – Strasbourg 1-0 (Bourigeaud 25)

Nimes – Montpellier 1-1 (Koné 63 / Delort 79)

Monaco – Lille 0-0

PSG – Nantes 1-2 (Draxler 42 / Muani 59, Simon 71)

U subotu:

Marseille – Brest 3-1 (Milik 45+1, Thauvin 88, Cuisance 90+1 / Brassier 71)

Angers – St Etienne 0-1 (Khazri 52)

U petak

Reims – Lyon 1-1 (Cafaro 33 / Kadewere 90+2)

LJESTVICA:

1. Lille 29 18 9 2 49-17 63

2. PSG 29 19 3 7 63-19 60

3. Lyon 29 17 9 3 57-26 60

4. Monaco 29 17 5 7 56-38 56

5. Marseille 29 12 9 8 38-33 45

6. Lens 29 12 9 8 44-41 45

7. Metz 29 11 9 9 35-29 42

8. Rennes 29 11 8 10 34-32 41

9. Montpellier 29 11 8 10 45-48 41

10. Angers 29 11 6 12 33-43 39

11. Bordeaux 29 10 6 13 31-35 36

12. Nice 29 10 6 13 36-41 36

13. Reims 29 8 11 10 35-36 35

14. Brest 29 10 4 15 43-53 34

15. Strasbourg 29 9 6 14 36-42 33

16. St. Etienne 29 8 9 12 30-42 33

17. Lorient 29 7 7 15 35-53 28

18. Nantes 29 5 12 12 30-45 27

19. Nimes 29 7 5 17 28-55 26

20. Dijon 29 2 9 18 20-50 15

