JEDNA OD NAJBIZARNIJIH SITUACIJA U NOGOMETU: Plaćaju mu brutalnu godišnju plaću, a nisu ga registrirali niti za jedno natjecanje

Njemački nogometaš i donedavno jedan od najboljih veznih igrača svijeta, Mesut Ozil, od sada više nema gotovo nikakve poveznice sa svojim klubom Arsenalom, osim što je na papiru njihov igrač i prima od njih golemu plaću.

Trener Mikel Arteta nedavno je odlučio kako ga neće registrirati za Europa ligu, a sada je donio još radikalniju odluku i Nijemca nije prijavio niti za domaće prvenstvo, dakle, Ozil ove sezone sigurno neće igrati za Arsenal. Topnici se svim silama žele osloboditi Ozila, ali on nema nikakvog razloga u 33. godini života tražiti novi klub kada u ovom prima gotovo 20 milijuna eura godišnju plaću.

Ozil nije odigrao niti minute za Arsenal još od ožujka ove godine, a nakon pandemije koronavirusa u potpunosti je marginaliziran. Odbio je i smanjene plaće tijekom pandemije, a na koncu je dodatno opelješio klub za 8.8 milijuna eura, odnosno, ostao je u klubu sve dok mu nije isplaćen bonus za vjernost. Kakve li ironije.

Ne želi otići

Ugovor s klubom istječe mu sljedećeg ljeta i kako se sada čini Ozil do tada nema namjeru otići iz Londona. Odbio ne, navodno, nekoliko ponuda i to uglavnom zbog toga što mu nitko nije htio dati onoliku plaću koliku ima u Arsenalu.

Postoji šansa da ode i u zimskom prijelaznom roku, ali ona je vrlo mala, a tome najbolje svjedoči njegova nedavna izjava.

“Moja pozicija je jasna. Tu sam do posljednjeg dana ugovora i davat ću se od sebe. Ovakve situacije me ne lome, samo sam jači zbog njih. Ranije sam pokazao da se mogu podići, a isto ću učiniti i sada. Ja odlučujem kad ću napustiti Arsenal, nitko drugi nema tu moć. Nisam potpisao na dvije ili tri godine, potpisao sam ugovor na četiri godine i očekujem da se to poštuje”, poručio je Nijemac svojim šefovima.