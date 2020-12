JEDNA JE ŽENA VEČERAS UŠLA U POVIJEST LIGE PRVAKA: Ronaldo ju je morao slušati; Popusta za nikog nije bilo

Sjajni portugalski majstor Cristiano Ronaldo postigao je u današnjoj pobjedi Juventusa protiv kijevskog Dynama (3:0) jedan pogodak stigavši do brojke od 750 golova u karijeri, dok je Olivier Giroud dao četiri gola Sevilli u pobjedi svog Chelsea 4:0 u Andaluzuji. Što se tiče igrača, njih dvoje su se postignućima najviše istaknuli večeras u 5. kolu Lige prvaka. Giroud je s 34. postao najstariji igrač u povijesti LP koji je postigao hat-trick.

View this post on Instagram

Najviše ih je Ronaldo zabio u dresu Real Madrida, čak 450. Za Manchester Uniteda je postigao 118, za Portugal 102, u dresu Juventusa 75, dok je u lisabonskom Sportingu zabio pet golova.

Ispred Ronalda još su tri Nogometna majstora – Brazilci Pele (761) i Romario (772), te Austrijanac češkog porijekla Josef Bican sa 805 golova.

Bican je igrao od 1928. do 1955. godine i na 530 utakmica postigao nevjerojatnih 805 golova. Najefikasniji je bio u dresu praške Slavije postigavši 395 golova u 217 nastupa, a igrao je i za bečki Rapid, Admiru Wacker, Vitkovice, Hradec Kralove i praški Dinamo. Igrao je i za tri reprezentacije Austriju, Čehoslovačku, te Bohemiju i Moravsku.

Osim Ronalda, utakmicu između Juventusa i Dynama obilježila je i Francuskinja Stephanie Frappart koja je ušla u povijest Lige prvaka kao prva glavna sutkinja.

Stephanie Frappart makes history as the first woman to referee a men's Champions League match👏 pic.twitter.com/mtZ7NI3kSn

— B/R Football (@brfootball) December 2, 2020