JEDINI DINAMOV VATRENI NAJAVIO DERBI: ‘Rijeka uvijek igra na isti način, neovisno o igračima…’

Vratar Dinama i hrvatske reprezentacije osvrnuo se na nastupe u Ligi nacija i najavio derbi sa Rijekom

Dominik Livaković trenutno je jedini hrvatski reprezentativac koji igra za Dinamo. Mladi vratar branio je za Hrvatsku u susretima sa Jordanom i Engleskom, a ima i srebrnu medalju sa Svjetskog prvenstva u Rusiji.

“Iako smo ispali iz elitne skupine, na Ligu nacija gledam vrlo pozitivno. Reprezentacija je u tim utakmicama dobila mlade igrače, tu prije svega mislim na Jedvaja, Brekala i Vlašića. Ti dečki su se profilirali na najvećoj sceni te pokazali da Hrvatska ima sjajnu nogometnu budućnost. Veliki je to dobitak kad se radi o Ligi nacija, utakmice s tako moćnim, jakim reprezentacijama donose samo dobro”, rekao je Livaković za SN.

‘Nama je sve apsolutno jasno’

“Pred nama su zaista dvije teške utakmice u gostima. Nama je, vjerujte, sve apsolutno jasno. Dinamo ove sezone igra odlično, izgubili smo samo jednu utakmicu, onu protiv Young Boysa u Maksimiru. Napravili smo sjajne rezultate, naravno da je plasman u europsko proljeće vrh, povijesni doseg. Svi smo presretni što smo ubilježeni kao generacija koja će nakon 49 godina igrati Europu na proljeće”, prokomentirao je dobar početak sezone svoga kluba.

“Međutim, ne mislimo se zaustavili i zaspati na lovorikama, nema za nas stare slave. Sad moramo i dalje igrati kao do sada – muški! Prvo na Rujevici, a onda u Istanbulu. Želimo i dalje marširati bez poraza u HNL-u, a u Istanbulu idemo osigurati prvo mjesto u skupini! To nam je bitno zbog ždrijeba u daljnjem natjecanju Europske lige, koeficijenta, ako hoćete i financija”, dodo je.

“Dinamo je uvijek favorit! Pa to smo zorno pokazali u HNL-u i u Europi. Jurimo nezaustavljivo na obje fronte, pobjeđujemo Fenerbahče, Anderlecht. Imamo sve četiri pobjede u Europskoj ligi. To pokazuje našu snagu. Međutim, Rijeka je među boljim momčadima u HNL-u. Meni se jako sviđa što imamo jakih utakmica u HNL-u, jer su one bitne i za naše europske utakmice. Osim Rijeke, jaki su Osijek, Gorica, Lokomotiva… Kad već govorimo o Rijeci, rekao bih da su iskusnija momčad”, zaključio je Livaković.