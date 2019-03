JEDAN TELEFONSKI POZIV PROMIJENIO MU JE ŽIVOT: ‘Zbog njega sam i došao u Rangers. Nevjerojatno da me takva legenda nazvala’

Porazgovarali smo s Bornom Barišićem, sad već bivšim kapetanom Osijeka, nakon potpisa za Glasgow Rangers na 4 godine

Ako ćemo suditi prema njegovim riječima i uzbuđenju, sad već bivšem kapetan Osijeka Borni Barišiću (25) ispunio se san. Najbolji lijevi bočni u HNL-u jučer je potpisao za velik klub (Osječanima će, nagađa se, na račun sjesti 2,2 milijuna eura), a Glasgow Rangers to jest. U to nema sumnje…

Radi se o klubu koji je 54 puta osvajao domaće prvenstvo, što je svjetski rekord, te je osvojio najviše trofeja od svih klubova. Jučer cijeli dan pokušavali smo dobiti Bornu, ali nam se nije javljao. Pomislili smo da nam se niti neće javiti. Znate kako to obično zna biti kod ljudi, probiju se, uspiju u životu i onda ti se više ne jave, “zaborave te”, uobraze se, promijene…

Odradio već prvi trening

Ali ne i on. Borna je uvijek bio pristojan momak. Uvijek je bio skroman. Niti malo uobražen. Uvijek je stajao čvrsto na zemlji. Vidi se da ima dobar kućni odgoj. Javio nam se iz Glasgowa navečer putem Wappa:

“Jako mi je velika gužva bila danas i jučer. Možemo se čuti sutra ujutro?”

🆕💪 Straight to work for Borna Bariŝić. pic.twitter.com/EA1zlm5Lka — Rangers Football Club (@RangersFC) August 7, 2018

Nazvali smo ga danas i priča je mogla početi…

“Ajmo reći da mi se sad malo, nakon prospavane noći, sve sleglo. Jučer je bio ludilo. Čitav dan sam bio na liječničkom. Ono, standardno, vađenje krvi i to koje sam obavio još u ponedjeljak. Zato se odužio i potpis koji je odgođen za sljedeći dan ujutro, odnosno jučer ujutro, kad dođu nalazi krvi. Kad su nalazi došli, onda sam potpisao. Nakon toga sam se išao slikati, pa nakon slikanja u kamp, pa dok sve upoznam, pa sam odradio trening, a tu moraš doći sat i pol prije, minimalno. Tako je u većini klubova u Europi. Primjerice, dođeš dva sata ranije. Imaš doručak, odradiš trening, onda imaš ručak, sve u kampu kluba. Znači, puno radno vrijeme budeš na stadionu i onda si slobodan”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr Borna Barišić, kome se u glasu osjetila uzbuđenost. Raspričao nam se Borna, kao i uvijek. Ali, ovog puta zvučao je drugačije. Poput malog djeteta koji je doživio nešto lijepo, koji je dobio nešto što je uvijek htio, pa onda onako uzbuđeno priča svojim prijateljima o tome…

TRANSFER NEWS@SkySportsNews understands Croatian full-back Borna Barišić is having a medical with #Rangers ahead of a move from Osijek – deal of up to £2.2M has been agreed between the clubs pic.twitter.com/hxYzhS1TzS — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) August 6, 2018

‘Gerrard je najveći razlog što sam došao ovdje’

“Ma, ovdje se na svakom koraku osjeti da se radi o velikom klubu. Baš velikom. Sve je nekako tako posloženo. Od logistike, znači općenito uvjeta, pa do imena poput Stevena Gerrarda koji mi je, eto, sad i trener. Ma, sve je na nivou. Kada samo vidite taj stadion, klupske prostorije i trening kamp odmah osjetite veličinu Glasgow Rangersa kao kluba. Osjećaj je fenomenalan, poseban”, kazao nam je Borna Barišić i ispričao nam kako je to izgledalo kad ga je nazvala velika engleska nogometna legenda Steven Gerrad. Barišić tvrdi kako je taj jedan telefonski poziv presudio…

“Bilo je otprilike: ‘Hello, jesam li dobio Bornu? My name is Steven Gerrard…’ Nazvao me poslije one naše druge utakmice s Rangersima i pitao jesam li zainteresiran za dolazak u Glasgow. Meni je to bilo nevjerojatno, ono odjednom stigne poziv s nepoznatog broja, a čovjek se predstavi kao Steven Gerrard. Upravo je to jedan od razloga, možda i najveći, što sam došao ovdje. Jer ono, kad te netko toliko želi, a pogotovo kad se radi o takvoj nogometnoj veličini kakva je Steven Gerrard, ma to ne možeš odbiti, bio bi to grijeh, životna pogreška. Jednostavno, to je preteško za odbiti”, objasnio nam je Borna i dodao:

5 Hrvat u dresu Glasgow Rangersa

“Kad ovdje dođete pa kad vidite kako je ovo veliki klub. Velik je, stvarno je velik. Također, svidio mi se mentalitet ljudi ovdje. Stvarno su zaluđeni nogometom. To se vidi po svemu. Po ponašanju u klubu. Svi su tako pristojni, otmjeni prema igračima, što god tri treba oni su ti tu na raspolaganju. Ma, totalno jedna druga dimenzija nego u Hrvatskoj”.

Borna Barišić tako je postao 4 Hrvat koji će zaigrati u dresu Glasgow Rangersa. Nakon Dade Prše, Nikice Jelavića, Nike Kranjčara i Nikole Katića koji je zabio gol Osijeku na Ibroxu i trebao postati igrač Osijeka zimus, ali je na kraju ovog ljeta završio u Rangersima…

“Ovdje jako cijene Hrvate. Cijene tu našu borbenost, što smo radnici na terenu. Oni tu vole takve igrače. Da, baš nas cijene, sad nakon srebra na SP-u još i više”, izjavio je Barišić.

📝| Rangers are closing in on a £2.2 million deal for Croatian full-back Borna Barisic and could be completed within 48 hours. pic.twitter.com/cYDdFL7rkz — Rangers Culture (@RangersCulture) August 6, 2018

Svi u obitelji Barišić uzbuđeni su zbog Borninog novog kluba. Velika je to stvar za njega. Nakon svega što je prošao u posljednjih godinu dana, možda malo više. Ljetos ga je od Dynama iz Kijeva dijelio doslovno samo potpis, ali u nogometu se takve stvari događaju i na koncu je transfer propao. Borna nakon toga nije potonuo, što se mnogima događalo u takvim situacijama, nego se u Osijeku još žešće prihvatio posla pa je u ovoj sezoni napravio dodatni iskorak.

Zbog ozljede propustio osam prvenstvenih utakmica prošle sezone

U 22 nastupa upisao je tri pogotka i tri dodavanja za gol, što su odlične brojke za lijevog beka, a one bi sigurno bile i dojmljivije da zbog ozljede nije propustio čak osam prvenstvenih utakmica. Upravo ga je ozljeda, odnosno nedostatak minuta, koštala poziva izbornika Zlatka Dalića za američku turneju, a na kraju možda i nastupa na SP-u. Dalić ga je uvrstio na onaj širi popis igrača za SP koji je imao 32 imena, ali je na kraju ispao s onog konačnog koji je brojao 23 putnika za Rusiju…

Uz spomenuto, za Bornu je najveći interes pokazivala Atalanta iz Bergama. Barišićeve igre nakon ozljede, bez obzira što nije ove godine zaigrao za Vatrene, ponovno su ga vratile u europski izlog i ljudima iz Osijeka bilo je jasno da će ovog ljeta teško ostati u Gradskom vrtu….

“Nema sumnje, ovo je veliki transfer za mene. Roditelji su mi presretni, tata i brat su bili ovdje samnom na potpisu. To je za mene veliki iskorak. Oni jako dobro znaju što sam ja sve prošao, puno teških situacija. Nismo stigli niti proslaviti, niti išta jer ono, kad smo obavili taj lječnički oni su već ujutro morali ići na avion za Hrvatsku. Tako da nismo stigli niti popiti bar piće. Nisam se niti oprostio sa svojim suigračima u Osijeku kako spada. Prekasno sam saznao da moram hitno za Škotsku. Praktički sam malo prije treninga saznao da ću ići. Onda smo se samo na brzinu pozdravili. Nadam se da će mi ovdje sad prije Maribora dati dva dana slobodno, da se mogu samo vratiti po stvari i to, da se onda oprostim sa svima kako dolikuje. Ovim putem bi se htio zahvaliti svima u Osijeku, svojim sad već bivšim suigračima, treneru Zoranu Zekiću koji me doveo u Osijek skupa s klubom, upravi, navijačima, ma svima na pruženom u ovih dvije godine. Dali su mi kapetansku traku na povjerenje, nadam se kako sam im vratio svojim igrama”.

‘Igranjem za Rangers i reprezentacija je bliže’

Sad mu slijedi dokazivanje. No, on zna koliko vrijedi, zna svoje kapacitete, kvalitetu, stoga straha nema. Samo motiv za dokazivanje i treniranje…

“Želim se što prije adaptirati, zato sam odmah i počeo trenirati. Nema labavo. Naravno, trebat će vremena za prilagodbu, ali to je prirodno, to je nešto što moraš proći. U super sam formi, želim raditi. Ne mogu igrati Europu i već ovaj vikend želim pokazati koliko vrijedim. Ovaj vikend igramo na Ibroxu, opet 50 000 ljudi, možda i dobijem priliku. Ma, jedva čekam. Nisam razgovarao sa Gerrardom nakon dolaska u Škotsku, ali nije me on niti htio zamarati, zna da sam u gužvi, zna da su ovi uvodni dani zbog svih tih obveza naporni. Rekao je i svojim trenerima da me malo pripaze i to. Onako, jako je smiren, vidi se da je gospodin, vidi se da se kuži u nogomet. Ali, bit će prilike za mene u Rangersima. U to ne sumnjam. Moguće da ovu nedjelju protiv St. Mirren budem igrao od prve minute. Zato sam i došao u klub, spreman sam. Igranjem za Rangers i reprezentacija je bliže. Znam da me Zlatko Dalić prati i da će me pratiti i dalje”, zaključio je Borna Barišić.