JEDAN POTEZ DINAMA NIKAKO SE NIJE SVIDIO DANIJU OLMU I NJEGOVOM TATI: ‘Želio sam otići! To stvarno nije realno, pa ipak igram u Hrvatskoj’

Dani je u pravu, došlo je vrijeme za iskorak, jasno je svima kako je prerastao HNL

Pola ga je nogometne Europe valjda htjelo vidjeti u svojim redovima, ali on je ipak ostao u Dinamu s kojim će igrati Ligu prvaka ove jeseni. Tijekom cijelog ljetnog “mercata” vrtjela se priča koja je sugerirala da će otići iz Maksimira. No na kraju se ništa nije dogodilo. Na radost svih koji vole plavu boju, mladi španjolski vezist ostaje dio Bjeličine svlačionice.

‘NEĆU JE PUSTITI DOK NE DOVEDETE DANIJA OLMA’: Navijač europskog velikana bacio urnebesnu šalu na račun Španjolca

Ostvario mu se san s Dinamom igrati Ligu prvaka

No, on nekako nije u potpunosti sretan, ono do kraja, sto posto. Barem tako zvuči kroz intervju koji je dao za Sportske novosti. Ne želimo reći da nije sretan u Dinamu, u Maksimiru. Oduvijek je Olmo htio, još tamo od kad je 2014. došao iz Barcelone u Dinamo, s modrima igrati elitno klupsko nogometno natjecanje.

Sad mu se to ostvarilo. No, isto tako htio je ovog ljeta napustiti Dinamo i zaplivati novim nogometnim vodama. I sam je to rekao u razgovoru za španjolsku radijsku postaju COPE, odgovarajući na pitanje može li ga se uskoro očekivati u španjolskoj ligi. Pisali smo o tome…

Došlo je vrijeme za iskorak

Dani je u pravu, došlo je vrijeme za iskorak, jasno je svima kako je prerastao HNL, iako su u Maksimiru htjeli da Olmo ostane barem kroz kvalifikacije za Ligu prvaka, pa i čitavu ovu sezonu. Za sad se Dinamovim čelnicima želja ostvarila. Barem ovo za Ligu prvaka. Vidjet ćemo hoće li Olmo ostati u Dinamu i nakon zimskog prijelaznog roka. Cijena koju su Modri odredili za svog najboljeg igrača je rekordna, od 40 milijuna eura.

Nije Milan jedini klub u Italiji s kojim su se sastajali. Miguel Olmo, Danijev tata, otkrio je da se radilo o još jednom velikom klubu.

Miquel Olmo: ‘Imali smo dva sastanka u Italiji. Jedan s Milanom i drugi s još jednim velikim klubom’

“Imali smo dva sastanka u Italiji. Jedan s Milanom i drugi s još jednim velikim klubom. Da bismo se dogovorili s njima, najprije moramo dobiti pristanak Dinama”, kazao je stariji Olmo sredinom kolovoza u razgovoru za Calciomercato, te potvrdio da Dinamo za Danija traži ni manje ni više nego 40 milijuna eura…

Nizozemski Ajax također je bio zainteresiran za Dinamovog ofenzivnog veznog nogometaša. Ajax je bio ponudio Dinamu 22 milijuna eura i 40 posto iznosa od buduće prodaje, naveo je u kolovozu Mundo Deportivo ne navodeći izvor informacije. Dinamo mu je ponudio ugovor na pet godina s rekordnom plaćom od dva milijuna eura.

Ponuda Dinama kakva još nije viđena

Međutim, teško je zamislivo da će zagrebačka publika toliko dugo uživati u njegovim majstorijama. Ono što su Modri ponudili veznjaku do sada nije viđeno u Hrvatskoj i regiji. Kako su prije više od dva tjedna bile izvjestile 24 sata pred njega je navodno bio stavljen petogodišnji ugovor s plaćom od dva milijuna eura godišnje. Takvu plaću nije imao niti jedan nogometaš u Hrvatskoj. Također, isti izvor otkriva da mu je u nacrt ugovora ugrađena otkupna klauzula od 50 milijuna eura u slučaju da ga neki klub ranije poželi dovesti u svoje redove.

Tata Miguel prije nekoliko je dana u razgovoru za Večernji list, prije završetka prijelaznog roka, rekao kako priča o Danijevu transferu nije jednostavna…

‘Dinamo je postavio visoku cijenu i to uvjetuje broj ponuda’

“Dinamo je postavio visoku cijenu i to uvjetuje broj ponuda. Razgovarao sam s mnogim potencijalnim kupcima, no većina klubova ne može toliko platiti. Zbog toga mnoge momčadi jednostavno ne žele niti mogu započeti pregovore s Dinamom jer je cijena previsoka. Znaju da nije lako pregovarati s Dinamom. Najprije se moraju dogovoriti klubovi, a onda bi eventualno uslijedili dogovori s Danijem. Dok se ne ostvare određeni preduvjeti, mi ništa ne možemo napraviti. No, Dani želi otići i na tome radimo. Cijena od 40 milijuna eura nije realna za nekog igrača u HNL-u”, izjavio je Miquel Olmo, dok je njegov sin isto rekao u razgovoru za Sportske novosti…

“Da, ostao sam na kraju u Dinamu. Tko zna, možda nisam napravio dovoljno da bih realizirao transfer. Ali htio sam igrati Ligu prvaka, a Dinamo igra u tom natjecanju. Nema se tu što skrivati: želio sam otići iz Dinama jer sam htio stati na stepenicu više, otići u neki jači klub, iz liga Petice. Smatrao sam da je ovo ljeto bilo najbolji trenutak za moj odlazak. Ali tu nisam mislio samo ne sebe već i na Dinamo. Smatram da je cifra od 40 milijuna eura za mene previsoka! Ne zbog toga što ja mislim da vrijedim manje, nego zbog činjenice da ipak igram u hrvatskoj ligi, a strani klubovi na to obraćaju pozornost. Realno, teško je da neki igrač u HNL-u dostigne takvu cijenu. Naravno, ne mogu tvrditi što će biti u budućnosti, ali ipak mislim da je malo previše”, objasnio je Dani Olmo.

Maksimirski izvori tvrde da je Olmo imao samo jednu službenu ponudu

Maksimirski izvori tvrde da je Olmo imao samo jednu službenu ponudu, onu Borussije iz Mönchengladbacha, koja je težila 20 milijuna eura. Dinamo je to odbio…

“Ne znam kako se sve odigralo. Vidite, možda je Dinamo tražio preveliku odštetu, možda smo mi tražili preveliku plaću u nekom klubu koji je bio zainteresiran. To bi bilo najbolje pitati mog menadžera i tatu koji su se bavili time. Nisam se fokusirao na tu priču, ja sam samo igrao nogomet. Vidjet ću što će biti kad se vratim s okupljanja reprezentacije. Mi smo čekali da završi ljetni prijelazni rok, razgovarali smo s klubom i kazali što mislimo. U Dinamu znaju što mislimo i što hoćemo. Dakle, Dinamo je u posjedu lopte! Ljudi iz kluba moraju odlučiti kako će biti dalje”, istaknuo je Olmo.