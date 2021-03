Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i još uvijek jedna od najvećih zvijezda Real Madrida Luka Modrić još uvijek nije dobio produženje ugovora s Real Madridom.

Iako su nagađanja da će mu Real potvrditi produženje bar na još jednu godinu, još se ništa nije dogodilo po tom pitanju.

Jedan od najvećih stručnjaka za transfere, talijanski novinar Fabrizio Romano objavio je na svom Twitteru kako je Modrićevo produženje ugovora sto posto sigurno. Rijetko kad je Romano u krivu, tako da je ova informacija poprilično pouzdana.

#HereWeGoPodcast 🎧

🇵🇹 Ronaldo and Juventus: what’s happening

🇦🇷 Laporta plans for Leo Messi

⚪️ Modric 100% staying

🔴 #MUFC looking for right-back

🇺🇾 José Gimenez has €120m clause #CFC

➕ Aguero, Klopp, Tierney and more

Available for *free* here 🔴👇🏻 https://t.co/3acBJACmcI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2021