JEDAN OD NAJBOLJIH TRENERA SVIJETA NA PRAGU DA POSTANE IZBORNIK: Posrnula Argentina upravo njega vidi kao spasitelja

Gaučosi traže novog izbornika za Katar

Argentinska reprezentacija u potrazi je za novim izbornikom. Nije tajna, Jorge Sampaoli nije zadovoljio svojim rezultatima i samo je pitanje vremena kada će dobiti nasljednika. Na listi mogućih kandidata nalaze se neke domaće opcije kao Marcelo Gallardo koji trenutno trenira River Plate ili Ricardo Gareca, izbornik Perua.

Paradigma Pep

Međutim, u medijima se pojavilo još jedno ime, ono Pepa Guardiole. Katalonski trener trenutno je u Manchester Cityju, a nedavno je i produžio ugovor do 2012. godine, ali čini se da je Argentina bez obzira na to spremna Pepu ponuditi klupu reprezentacije za sljedeći ciklus.

Informaciju je u javnost pustio Pablo Cecchini, producent TN Deportiva, a on tvrdi da bi Guardioli bilo ponuđeno oko 12 milijuna dolara godišnje do 2022. godine i Svjetskog prvenstva u Kataru.

Glasine odavno postoje

Već se ranije u nekim njegovim razgovorima s Aguerom spominjalo kako bi Guardiola jednog dana mogao postati izbornik Argentine, a kao najozbiljnije uporište uzima se odlomak iz knjige “Che Pep” u kojem Guardiola upita Maradonu vidi li ga kao izbornika Argentine jednog dana, a on potvrdno odgovara. Autor knjige, novinar Vicente Muglia, smatra da su to dobre indikacije da bi do toga moglo i doći.