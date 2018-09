JEDAN OD NAJBOLJIH NOGOMETAŠA SVIH VREMENA ČESTITAO LUKI: ‘Privilegija je gledati te kako igraš!’

Congratulations to Luka and Marta on winning the #TheBest awards tonight. It's been a privilege to see you both play this season. // Parabéns, @lukamodric10 e Marta, por vencerem o prêmio de Melhores Jogadores da FIFA. Foi um privilégio ver vocês dois jogarem nesta temporada. https://t.co/xJNS5AMh9b

— Pelé (@Pele) September 24, 2018