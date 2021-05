Argentinski napadač Sergio Aguero (32) trebao bi se sljedeće sezone pridružiti Barceloni. Informacija je to o kojoj se već dugo piše u stranim medijima, a izgleda da se po pitanju tog transfera napravio i korak više.

Kako je putem svog Twittera izvijestio stručnjak za transfere Fabrizio Romano, Aguero je navodno spreman pristati i na smanjenu plaću samo kako bi igrao s Messijem u momčadi. No još uvijek nije postignut dogovor između Aguera i Barcelone, a također je u kombinacijama i nizozemski napadač Memphis Depay, miljenik trenera Ronalda Koemana.

Sergio Aguero would be prepared to reduce his salary while playing at Barcelona… and of course with Leo Messi. There’s still no agreement completed or signed – the club will decide about Aguero, Depay and other targets only at the end of the season. 🔵🔴 #FCB @MatteMoretto https://t.co/UEV4XJmkoH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2021