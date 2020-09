JEDAN OD NAJBOLJIH NAPADAČA NA SVIJETU ODBIO BARCELONU I ODABRAO – ARSENAL: Ovo se zaista ne viđa svaki dan

Navijači Arsenala mogu biti sretni, i to ne samo zbog sjajnog otvaranja nove sezone Premier lige. Upravo je stigla vijest da je njihov najbolji igrač Pierre-Emerick Aubameyang produžio ugovor s londonskim klubom do 2023. godine.

Vijest je objavio talijanski novinar specijaliziran za transfere Fabrizio Romano koji je naveo kako je Aubameyang odbio dvije ozbiljne ponude, od kojih je jedna i ponuda Barcelone.

#AubaSigns and he has turned down two bids to stay. ⚪️🔴 #AFC https://t.co/6D2SvdvtO0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2020