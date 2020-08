JEDAN OD NAJBOLJIH GOLMANA LIGE: ‘Ne mogu zamijeniti Goricu samo tako, pogotovo ne da sjedim na klupi. Zato nisam ni htio u Osijek’

‘Gorica mi je prva, pa ne mogu zamijeniti Goricu samo tako s nekim HNL klubom samo da ju zamijenim’

Jedan od najboljih golmana HNL-a Kristijan Kahlina (28) ostaje u Gorici, barem za sad. Kahlina je bio na meti Osijeka koji je i uspostavio kontakt s njim, ali na kraju je odlučio da ne želi napuštati klub…

U Gradskom vrtu potpisali su, stoga, Antonija Ježinu. Prvi vratar bijelo-plavih Ivica Ivušić ima nekoliko zanimljivih ponuda i mogao bi napustiti Osijek koji je u jednom trenutku bio ostao na Ivušiću i mladom Barešiću koji brani za B momčad, dok je Malenica poslan na posudbu u Lech Poznan.

Upravo zbog toga htjeli su se pojačati na vratarskoj poziciji i dovesti Kahlinu kao vratarski dvojku, ali na kraju ništa od toga. Čuli smo se s Kahlinom i porazgovarali o tome što se dogodilo…

“Ostao sam u Gorici. Bilo je kontakata iz Osijeka, razgovora, ali ne mogu ništa više reći od toga. Doduše, nije bila poslana nikakva službena ponuda ali općenito, znao sam zašto bi išao tamo. Nismo došli dalje od toga. Prvenstveno, htio bih naglasiti kako teško da bi išao kao drugi golman tako negdje i to još iz Gorice, i to je najveći problem od svega. Ili bi išao za jako dobre novce, ali stvarno mislim da sam jedan od boljih golmana u ligi da bi išao sjediti na klupi. Uz to, Gorica je moj klub, moj drugi dom, tu sam kapetan i uživam braniti za Goricu. Tu sam voljen i mažen, kako se ono kaže, važan sam dio momčadi, imam i 139 uzastopnih nastupa što prve, što druge lige. Ne bi samo tako to sve prekinuo samo radi transfera, to me ne zanima. NK Gorica mi je prva, pa ne mogu zamijeniti Goricu samo tako s nekim HNL klubom samo da ju zamijenim. To mora biti neka dobra priča da se dogodi. Ako ne dođe neka konkretnija ponuda koja zadovoljava i klub i mene, ostanak je sasvim realna opcija. Uz to, sad smo krenuli s dobrim rezultatima”, kazao nam je Kristijan Kahlina i dodao:

“Nije mi u interesu nigdje sjediti na klupi. Imam 28 godina, i sad da sjedim negdje na klupi dvije-tri godine, pogotovo u HNL-u. Da odem negdje van pa da sjedim negdje na klupi, pa uz to i zaradim neke novce i uvijek se možeš vratiti u HNL, ajde još nekako, ali kad u hrvatskoj ligi zasjedneš na klupu, pa gdje bi poslije toga? Bila bi to loša situacija za mene u svakom slučaju. U tom smjeru smo razgovarali i zato oni nisu previše ni silili. Znali su da me teško mogu zadovoljiti. Jedino što me u tom slučaju može zadovoljiti je jedan jako dobar ugovor, a to je jako teško dobiti u Hrvatskoj, pogotovo takvo što dati nekome tko dolazi biti drugi golman”.

O Kahlini se raspitivaju i zovu, iako ga klub ne obavještava o svakom. U hrvatskim medijima se spominjalo kako ga želi Denizlispor našeg Roberta Prosinečkog…

“Ima stvarno puno poziva, to je ono što znam. Na tjednoj bazi uvijek neko zove, raspituje se. Zanimaju se klubovi. No, za sad nema ništa za što bi mogao kazati da se nešto vrti, da bi mogao otići za par dana. Takvog nečeg konkretnog nema”, govori nam Kahlina…

Gorica je započela novu sezonu HNL-a furiozno. Pobijedila je uvjerljivo u 1. kolu s 5:1 Varaždin u gostima, a nakon toga pao je i Slaven Belupo u Koprivnici s 2:1. Trenutno su Goričani drugoplasirana momčad prvenstva sa 6 bodova uz gol razliku 7-2, iza Dinama koji ima isti broj bodova ali i bolju gol razliku (7-0).

“Pobjeđujemo i to je najbitnije. Sve je nekako dobro dok je u tom tonu. Dva gostovanja, šest bodova. Sad doma dočekujemo Šibenik koji je novi prvoligaš, koji će se htjeti dokazati. Mislim da će to isto biti jako teška utakmica. Ali, svakako mi idemo na tri boda i smatram da je to jedna od bitnijih utakmica u ovom dijelu sezone za nas, jer će pokazati za što smo sve spremni”.

Razgovor nije mogao završiti, a da ga ne upitamo i za transfer Ive Grbića iz Lokomotive u Atlético Madrid. Prošlog četvrtka definitivno je i zgotovljen, nakon najava u medijima.

Potpisan je, tako, četverogodišnji ugovor sa španjolskim velikanom u kojem će se boriti za vratarsku jedinicu sa Slovencem Janom Oblakom, budući da se dosadašnja Oblakova pričuva, Adan, oprostio s madridskim klubom. Na ime odštete za Grbića, Lokomotiva će tako dobiti oko 3,5 milijuna eura (to se može i poduplati jer su u Ivin ugovor ugrađeni i bonusi), pa je Grbić postao najskuplji hrvatski vratar prodan iz prve hrvatske lige u inozemstvo. Dosad je to bio Lovre Kalinić, koji je iz Hajduka u Gent otišao za 3,1 milijuna eura, a potom ga je otkupila Aston Villa za šest…

“Na prvu mi je to stvarno bilo nestvarno, svima sam to rekao. Uopće ne mogu povezati da netko iz Lokomotive, Gorice, tako iz nekakvih ‘normalnih’ klubova da se tako izrazim, može otiću u takvog velikana. Mislim da je to u potpunosti zaslužio, iza njega je sjajna sezona. Prava je vratarska kvaliteta za Atlético. S druge strane, pokazao je kvalitetu svih nas HNL golmana koji smo se borili s njim i koji ne zaostajemo puno za njim. To pokazuje i da mi ostali koji smo bili tu s njim, koje nas uspoređuju s njim, da nešto vrijedimo. To je plus za sve nas. Čuo sam se s njim, čestitao mu, u dobrim smo odnosima. Svaka čast i Bože daj zdravlja i sreće da napravi veliku karijeru, u što ne sumnjam”, zaključio je Kristijan Kahlina.