IZ JEDNOG OD NAJBOGATIJIH KLUBOVA DANAŠNJICE POLOŽILI ORUŽJE: ‘Nema šanse da dovedemo Messija’

Izgleda da neće u bitku za Messijem

Sportski direktor Manchester Cityja Ferran Soriano izjavio kako nema šanse kako će njegova momčad dovesti Lionela Messija iz Barcelone. Nedavno je Messi potpisao novi ugovor koji ga s katalonskom ekipom ugovorno veže do 2021., a klauzula za njegov odlazak je čak 700 milijuna eura.

Iako su to basnoslovni iznosi, špekuliralo se kako bi klauzulu mogao aktivirati Manchester City i njegovi rastrošni vlasnici šeici. Pep Guardiola bio bi oduševljen kada bi u njegovoj momčadi ponovno zaigrao briljantni Argentinac.



Ferran Soriano (Chief Executive Officer of Manchester City): "Leo Messi is the best player in football history." pic.twitter.com/KMePRjngkx — Barca Universal (@BarcaUniversal) March 9, 2018

Poznam njega i njegovu obitelj

“Nema šanse da dovedemo Messija. Poznam njega i njegovu obitelj i znam da im je dobro tamo, stoga tamo trebaju i biti” izjavio je sportski direktor Cityja koji je od 2003. do 2008. bio potpredsjednik Barcelone.”Mi ćemo nastaviti ići svojim putem bez njega kako smo i do sad išli, no to bi bilo puno lakše uz najboljeg igrača u povijesti nogometa. On je promijenio sve, on je jednostavno genije”, zaključio je Soriano.

Messija se povezivalo i sa Cityjem i sa PSG-om, ali sve je izglednije kako će karijeru završiti u Kataloniji.