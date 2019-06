JEDAN OD NAJBLIŽIH DALIĆEVIH SURADNIKA O VATRENIMA NA POLJUDU I NOVOM SLUČAJU U REPREZENTACIJI: ‘Malo mi je bedasto da je do toga svega i došlo…’

Razgovarali smo s članom stručnog stožera Vatrenih Draženom Ladićem o potvrdi nastupa reprezentacije u Splitu, kao i posljednjim utakmicama

Kao što se i očekivalo, HNS je u srijedu potvrdio kako će hrvatska nogometna reprezentacija 10. listopada protiv Mađarske igrati na Poljudu. Tako je “misija” izvršnog direktora Saveza Marijana Kustića, izbornika Zlatka Dalića, kao i svih ostalih u HNS-u i izvan njega, koji su pridonijeli konačnom dogovoru i povratku Vatrenih na Poljud nakon više od 4 godine i one svastike koja je zatvorila vrata nastupa reprezentacije u Splitu, i – završena!

Mjesecima su tralaji napori izbornika i Kustića da se “misija” povratka Vatrenih na Poljud i ostvari. Uvijek kad bi ih se nešto pitalo o tome govorili su nam i konstantno isticali kako je to “njihova velika želja, kao i želja svih igrača i svih u Savezu”. Izbornik niti jednom nije sebe htio gurati u prvi plan. Uvijek kad smo ga pitali nešto o Splitu i reprezentaciji, govorio je kako je njegova želja da reprezentacija igra u Splitu, ali kako on o tome ne odlučuje. Nadalje, Hrvatski nogometni savez nije odustajao od toga da se dvoboj s Mađarima odigra u Splitu, postojao je jaki politički pritisak da se to dogodi, pa je jednostavno do toga i moralo doći, što je najispravnija i najnormalnija moguća odluka, na kraju svega…

Mission accomplished

“Pokušavam s moje strane sve napraviti. Nemam ja što razgovarati o tome s nikim jer nemam taj mandat da razgovaram, pregovaram. Hrvatska reprezentacija u Splitu moja je želja, ideja, ali ima drugih ljudi koji o tome odlučuju, koji o tome razgovaraju. Naša kolektivna želja je da reprezentacija igra u svim hrvatskim gradovima, gdje god za to postoje mogućnosti. Hrvatska reprezentacija je reprezentacija svih Hrvata, tako da…”, kazao nam je izbornik u razgovoru prije nešto više od mjesec dana.

Omiš je bio svojevrsni test. Prijateljska utakmica protiv NK Omiš, dogovorena u sklopu 100. rođendana kluba, pokazala se kako je reprezentacija u Dalmaciji itekako poželjna, voljena, iščekivana, te da je pravo vrijeme da Vatreni zaigraju na Poljudu. Četiri godine reprezentacija nije bila u Dalmaciji, sve do Omiša. Sedam godina aktualni viceprvaci svijeta nisu u Dalmaciji igrali pred publikom, još tamo od Velike Gospe 2012. godine i onog prijateljskog dvoboja u čast 100. godina HNS-a protiv Švicarske koji smo izgubili, a u kojem je debi na klupi reprezentacije imao Igor Štimac. “Mission accomplished”, rekli bi smo…

‘Želimo se svugdje osjećati onako kako su se osjećali Hrvati širom svijeta prošlog ljeta’

“No, moram vam biti iskren i kazati kako je, po meni, malo bedasto da se uopće i postavlja pitanje da li nogometna reprezentacija Hrvatske može negdje, u vlastitoj zemlji, unutar vlastitih granica, igrati utakmicu?! Događaji i sve ono što je prethodilo svemu ovom, takvom jednom neprijateljskom ozračju Splita prema kultu reprezentacije, zna se što je pozadina i zašto je do toga i došlo. Toplo se nadam da su ta vremena iza nas i da će se konačno reprezentacija, odnosno momci koji su u A reprezentaciji, osjećati u svakom kutku ‘Lijepe naše’ onako kao što su se osjećali Hrvati širom svijeta tijekom Svjetskog prvenstva”, kazao nam je u uvodu razgovora bivši proslavljeni reprezentativni vratar, sad član stručnog stožera i jedan od najužijih izbornikovih suradnika i kolega u reprezentaciji Dražen Ladić, pa nastavio:

“Kako je do toga svega došlo? Nisam tada bio u reprezentaciji pa ne bih htio ništa niti pričati o tome. Glavno da je sve na kraju ispalo dobro i da će ovi momci uživati navijačku podršku na Poljudu”, istaknuo je.

Reprezentativno okupljanje završeno je sinoćnjom prijateljskom utakmicom u Varaždinu protiv Tunisa i porazom 2:1. No, bitnije od toga je da smo protiv izravnog konkurenta za odlazak na Euro 2020. godine Walesa u Gradskom vrtu uzeli bodove i isprali gorak okus poraza u Budimpešti protiv Mađarske. Bez obzira na sve probleme s kojima su se izbornik i stručni stožer susreli u ovih desetak dana od okupljanja u Splitu, od otkaza igrača pa do ozljeda, problema u samoj igri (prekidi), nezgodnog i povijesno neugodnog lipanjskog termina, satnice koja je bila uistinu neshvatljiva (15.00, velika vrućina), umora igrača nakon napornih sezona…

‘Tri boda protiv Walesa su najvažnija’

“Ne treba sad pridavati tome pažnju i raditi neke drame od svega toga. Ono, sad je to herojski rezultat… Protiv Waleasa smo osvojili tri boda što je bilo najvažnije. Bili smo svjesni da je taj šesti mjesec, za što ne treba biti nikakav filozof nego samo pogledati unazad desetljećima, da šesti mjesec nije dobar termin za nas. Ali eto, prošli smo ga pozitivno i to je najbitnije. Što se tiče utakmice protiv Tunisa, to smo jednostavno morali odraditi jer je to u Uefinom terminu i treba je gledati kao takvu. Naravno da nikome nije odgovarala jer koncetraciju nemaš što tražiti na toj utakmici, zato što je ona takvog karaktera. S druge strane. dobro nam je došla da malo momci koji su se zaista izvanredno ponašali čitavo ovo vrijeme, iako nisu bili u prvom planu, da i oni stanu na svjetlo pozornice i predstave se navijačima”, objašnjava nam Dražen Ladić.

Hrvatska je otvorila utakmicu u ekspreminentalnoj Dalićevoj formaciji 3-5-2 s trojicom debitanata u prvom sastavu Darijom Melnjakom, Filipom Benkovićem i golmanom Simonom Slugom od prve minute… Sluga je pritom pokazao najviše i dokazao se kako se na njega može računati. Hajdukov napadač Mijo Caktaš je prvi put ušao u nastavku utakmice i bio opasan po suparnički gol u nekoliko navrata, kapetan Luka Modrić na teren je izašao u 70. minuti uz ovacije tribina, točno dok su gosti slavili pogodak za 2:1. Jedini kojem Dalić u ove dvije utakmice nije dao šansu Duje Ćaleta-Car. To mu je jasna poruka što Dalić misli o njegovu otkazivanju nastupa na Euru U-21…

‘Slučaj Duje Ćaleta – Car’

“Definitivno su dečki zaslužili nastup u dresu A reprezentacije. Što se tiče Duje Ćaleta – Cara, evo izbornik je i sam kazao kako će tu problematiku riješiti na svoj način”.

Znači, stvar je prilično jasna. Pitanje je kad će ga Dalić ponovno zvati, hoće li biti u reprezentativnom kadru za jesen, kad pada konačna odluka u grupi E. Mađarska će kao vodeća u grupi s 9 bodova u 4 odigrana susreta, nismo baš to planirali prije početka kvalifiakcija, ali što je, tu je. Naš slijedeći protivnik Slovačka ima isti broj bodova kao mi, dakle 6, ali bolju gol razliku 7:2 (Vatreni imaju 5:4).

“Upravo tako, nismo baš očekivali da ćemo jesenski rasplet dočekati kao treći u grupi, iza Mađarske i Slovačke, ali nije sad niti nešto posebno dramatično. To su kvalifikacije, ne znači da nakon dva kola, dvije pobjede, si ti unutra. Ne znači da si do zadnjeg sučevog zvižduka u kvalifikacijama out. Dokle god ima šanse, ti se u kvalifikacijama boriš. Naš cilj se zna, idemo korak po korak. Mislim da smo na dobrom putu da taj cilj i ostvarimo”, zaključio je Dražen Ladić.