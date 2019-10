JEDAN OD JAKIREVIĆEVIH ADUTA OTKRIO NAM TAJNU IZ SVLAČIONICE: Ovo definitivno niste mogli vidjeti na TV-u, ali nakon toga su pregazili Hajduk

Nakon pobjede Gorice nad Hajdukom u osmini finala hrvatskog Kupa javio nam se Kristijan Kahlina, prvi golman momčadi

Gorica je prava crna mačka za one najjače momčadi u Hrvatskoj. Prošlog je vikenda izdominirala Rijeku na Rujevici da bi s dva različita lica, ali istim borbenim duhom i disciplinom, skinula skalp Hajduku i plasirala se u četvrtfinale Kupa (2:1). O Gorici se više ne govori u kontekstu iznenađenja, nego konstante u hrvatskom nogometu.

Pobjednička taktika Sergeja Jakirovića

Sergej Jakirović pripremio je pobjedničku taktiku za ‘majstore s mora’. Iako, u prvom poluvremenu Goričani su izgledali jalovo, tromo, bezidejno i ne sjećamo se kad su bili toliko inferiorni protiv Hajduka. No, znao da je dobro Jakirević zašto je jaki obrambeni blok i prepuštanje igre gostima iz Splita u prvom dijelu dobar plan…

Jučer je nadmudrio Damira Burića. U igru je stavio gladne igrače Lukasza Zwolinskog i Matiju Dvornekovića koji su bili prva linija obrane i odradili veliki posao. Drugi dio započeo je s Lovrićem koji je u 64. minuti iz slobodnog udarca zabio za 1:0. Lovrić je toliko izluđivao hajdukovce, da su ga na kraju poželjeli i sami navijači Hajduka. Naime, torcidaši su nakon utakmice skandirali igraču Gorice, ‘Lovriću, dođi u Hajduk’.

‘U prvom poluvremenu smo namjerno prepustili igru Hajduku’

“Igramo jako dobro, ovo nam je već četvrti derbi u ovoj sezoni. Igrali smo i protiv Osijeka i Dinama odlično, samo što Plavi iskoriste svaku tvoju pogrešku i iz prve prilike ti daju gol, a protiv Osječana nam je malo kumovala i sučeva pogreška. Moram priznati da smo u prvom poluvremenu namjerno prepustili igru Hajduku, ali isto tako imali smo mali pad energije. Baš smo komentirali na poluvremenu u svlačionici da nismo pravi, ali da se polako budimo. Postali smo svjesni da smo stigli na utakmicu, ajmo to tako reći”, kazao nam je u uvodu razgovora gorički vratarski broj jedan Kristijan Kahlina, koji nam se javio nakon utakmice, u kojoj nije branio jer je dogovor takav da u Kupu brani Čović, a on u prvenstvu…

“Očekivali smo da ćemo se dići u drugom dijelu i napraviti im pritisak, te ih razbiti ritmom. Po meni je tako i bilo, jer smo u drugom bili sjajni. U prvom je Hajduk dominirao i imao konstantno pritisak na našu zadnju liniju. Nismo mogli igrati, niti izaći u fazu napada, prijeći centar… Ali u drugom poluvremenu bila je jedna sasvim druga utakmica. Sigurno kad bi birao, onda bih odabrao tako. Prvo poluvrijeme odigrati lošije, a drugo se dići jer su tu mogući produžeci. A ne da u prvom odigraš fantastično i onda u drugom potoneš i izgubiš”, objašnjava nam Kahlina, koji nam je otkrio i ‘tajnu’ iz svlačionice…

‘Ova je momčad svjesna kad igra dobro, a kad loše’

“Znate što, najbolje od svega je što je ova momčad svjesna kad igra dobro, a kad loše. Mi kad dođemo u svlačionicu na poluvremenu, itekako smo svjesni svoje igre, nogometnog lica na terenu. I sad smo znali da igramo loše i da nema energije. Jednostavno smo se već nakon dvadesetak minuta orijentirali na to da ne primimo gol do kraja prvog dijela.

Tako u biti ‘razmišljaš’ kad igraš loše, kad imaš osjećaj da ne možeš ugroziti suparničku momčad. Vrlina ove momčadi je spoznaja da se znamo prepoznati unutar utakmice. Kad smo vidjeli u čemu je problem i uvidjeli da se polako dižemo, samo smo čekali da izađemo na travnjak i započnemo drugo poluvrijeme. Jer, željeli smo zavladati terenom, pokazati da smo mi gazde u našem dvorištu. Pogledali smo se u svlačionici, sami sebi priznali da ovo nije dobro i obećali si da ćemo u drugom poluvremenu poginuti na travnjaku. Nije tu bili kritike jedan prema drugom, niti galame, nego jednostavno nismo imali energije, ali nismo niti dobili gol. Igrači su u svlačionici komentirali da se sve bolje osjećaju kako odmiče utakmica. Znali smo da će u drugom poluvremenu voda početi ići na naš mlin”, rekao nam je Kahlina i naglasio kako Bijeli jesu dominirali, ali kako njihova dominacija nije ‘sijevala’ na terenu…

Crna mačka

“Ne znam ako su imali dva udarca u okvir gola. Njihova igra nije grmila, u prvom dijelu ne znam jesu li imali šut u okvir gola. Evo, stvarno ne znam… Ali da su imali inicijativu, imali su. Bijeli su igrali dobro, mi smo u drugom poluvremenu zaigrali još bolje, za razliku od njih realizirali svoje šanse i zasluženo pobijedili. Novinari nas najčešće nazivaju ‘crnom mačkom’, ali to je zato što zagorčavamo život onim najvećim hrvatskim klubovima. Mi možda nismo budžetom veliki kao oni, ali rezultatima ‘vladamo’, pogotovo u derbijima. Mislim da smo im jako konkurentni i da nas se svi boje. S pravom nas se boje. S druge strane, vladamo energijom i spremom kojom možemo parirati svima. Mi smo u tim derbijima u kojima smo izgubili dominirali. Spremni smo za velike stvari, ali tu treba imati i malo sreće”.

Nisu Goričani slavili. Tek mala proslava u svlačionici zbog pobjede i jubilarne 50. utakmice Jakirovića na klupi Gorice u hrvatskom nogometu. Oni koji su igrali mogli su popiti pivo, igrači koji su bili na klupi dobili su izotonički napitak. I to je to. Nikakvo preveliko slavlje nije dolazilo u obzir jer se već u subotu igra druga utakmica protiv Hajduka, ona u prvenstvu, ‘nabrijanog Hajduka’, kako nam to Kahlina govori…

Nije bilo prevelikog slavlja nakon pobjede

“Siguran sam da će biti motivirani i nabrijani zbog ovog poraza. Očekujem da se dobro odmorimo jer će nam trebati energije za bitku na travnjaku. Bijeli će se morati iskupiti svojim navijačima. Zato će htjeti odigrati jako dobru utakmicu. Njih sad ništa drugo ne zanima, a ne zanima ni nas ništa drugo osim pobjede nad domaćem terenu. Puno će se više pitati nas u toj utakmici, kakva će naša energija biti. Ako će biti dobra, onda mislim da će to biti jako dobra utakmica. Nismo previše slavili, pokupili smo se svi doma. Ako u subotu pobijedimo onda možemo proslaviti. Ali sad smo svi svjesni da nam ova pobjeda ne nosi ništa ako u prvenstvu ne ganjamo pobjede i ne pobjeđujemo. Idemo dalje samo jako, onako kako mi to znamo”, zaključio je Kristijan Kahlina.