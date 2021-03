Razgovarali smo s talentiranim uskoro 22-godišnjim Mariom Ćužeom, igračem Dinama na posudbi u Dnjipru

Mladi talentirani dinamovac na posudbi u ukrajinskom SK Dnjipro-1 Mario Ćuže (21) u subotu je odigrao fantastičnu utakmicu i u svom šestom nastupu za klub iz Dnjipropetrovske oblasti, za koji je startao i šesti put zaredom od prve minute, zabio dva pogotka u pobjedi nad Desnom 2:0. Bila je to velika večer nogometaša rodom iz Metkovića, nekadašnjeg mladog igrača Neretve gdje je stekao svoje prve nogometne korake…

Oba gola protiv Desne došla u sudačkim nadoknadama?

Zanimljivo, ali oba gola su došla u sudačkim nadoknadama. Prvi u drugoj minuti sudačke nadoknade krajem prvog dijela, a drugi u 94. za konačnih 2:0.

Prvi su to pogoci i bitni za ovog krilnog napadača Dnjipra (jednu utakmicu je započeo na desnom krilu) koji će 24. travnja navršiti 22. godine, a kojeg s klupe vodi upravo njegov bivši trener iz Dinama Igor Jovićević koji ga je i doveo početkom ove godine na posudbu iz hrvatskog prvaka. Javio nam se Mario tijekom nedjelje i samo za Net.hr iznio dojmove:

“To su moji prvi golovi, nadam se da je ovo samo početak. Sretan sam zbog ovakvog raspleta utakmice, osjećam se odlično, presretan nakon golova i nadam se da će se sad to nastaviti i da će momčad nastaviti pobjeđivati, da ćemo nastaviti taj niz dobre igre, ne sumnljam da će onda i rezultat doći sam po sebi . Nije moglo bolje završiti ovog puta. Moram priznati kako je Desna jako dobra momčad, kompaktna i karakterna, ali i mi smo pokazali svoje kvalitete. Utakmica je bila jako zahtjevna, jako teška za igrati, baš smo se dobro potrošili. Moji golovi… A čujte, vjerojatno sam iskoristio njihov trenutak nepažnje kod oba gola, pad koncetracije… Tko zna, možda su u oba slučaja, kod oba gola, mislili kako će glavni sudac svirati kraj igre. Prvi gol sam postigao baš u pravom trenutku”, govori nam Mario Ćuže.

Počeo zabijati i to je dobro

Jako dobro što je Mario počeo zabijati. Veliki Dinamov nogometni prospekt, dragulj, u posljednjih dvije godine dosta se selio na posudbe. Nije htio preskakati stepenice, htio je samo igrati. U Dinamu 2 je bio jedan zapaženijih aktera uspjeha u kojem su Dinamovi juniori 2019. otišli do četvrtfinala Lige prvaka za mlade u kojem su ispali od Chelsea na penale nakon dvije odigrane utakmice u Londonu i Zagrebu, a ostvarili su još zapaženih rezultata. Ukupno je za Dinamovu drugu momčad, prema podacima s Transfermarkta, odigrao 60 utakmica uz devet golova.

U srpnju 2019. godine došao je u Pulu na posudbu iz Dinama i u prvih šest utakmica bljesnuo sa šest zgoditaka i asistencijom, te pokazao da je spreman za seniorski nogomet. Naravno da nije mogao takav ritam nastaviti u momčadi koja se bori za ostanak, ali Ćuže je stalno igrao i to je bilo dobro za njega, taj period je bio dobar. Za Istru je ukupno odigrao 20 utakmica uz osam golova i 3 asistencije, u nešto više od 4 mjeseca.

“U Istri sam bio pola godine, tamo mi je bilo jako dobro razdoblje, moj početak seniorskog nogometa. Krenuo sam jako dobro, zabijao golove. Nakon toga sam se vratio u Dinamo i mislim da sam tamo iskoristio drugi dio sezone. Onda je ova krenula lošije i eto”, ističe Ćuže.

Nenad Bjelica je također bio uvidio njegove kvalitete kad je bio u Dinamu i na njegovu sreću u zimskom prijelaznom roku vratio ga u Zagreb. U proljetnom dijelu odigrao je Mario četiri pune utakmice, pet je pogledao s klupe i u osam je imao manju minutažu. Ujesen je opet poslan na posudbu, u Lokomotivu, ali nakon šest utakmica, od kojih je posljednja bila s Istrom, stao je zbog korone.

“On je na mene tada bio gledao dobro, nakon tih zimskih priprema želio je da ostanem u Dinamu, da ne idem na posudbu. I onda je došla korona, sve se promijenilo. Ali dobro, tada je došao i trener Jovičević, tako da sam tu polusezonu u Dinamu iskoristio jako dobro”, izjavio je Ćuže.

U četiri i pol mjeseca koje je proveo igrajući na posudbi u Istri imao je kontinuitet 20 utakmica, igrajući u prosjeku 81 minutu uz osam golova i tri asistencije. U 13 mjeseci koje je proveo Dinamu i Lokomotivi skupio je 14 dvoboja po 42 minute odnosno njih 7 po 66, uz dva pogotka i dvije asistencije kao rezime svega. Je li moglo bolje?

O Lokomotivi

“Na početku ove sezone otišao sam u Lokomotivu na posudbu ali eto, nije baš ispalo kao što sam očekivao, kako sam mislio da će ispasti. Vidio sam kako to nije to i odlučio sam se vratiti odmah u Dinamo, jer sam smatrao da je to dobro za mene. Mogu reći da sam izgubio pola godine ali evo, nadam se da se sad vraćam na pravi put. Mislim da je ovo bila dobra odluka da se spasi ova sezona. Sam sam odlučio ići na posudbe, da mi trebaju minute u mojim godinama. I da je to najbitnije za mladog igrača, kontinuitet utakmica. Veća je vjerojatnost bila da ću je imati u Lokomotivi a ne u Dinamu, jer u Dinamu je stvarno prevelika konkurencija. Ali eto, Lokomotiva mi se na kraju nije isplatila. Ne znam koji su razlozi, nema nekih sad posebnih, tako je ispalo. Sve prihvaćam, kako bilo da bilo, moram sam svoje odluke ispravljati. Kad je nešto negativno, to pokušam ispraviti u pozitivno. Kao što sam došao u Dnjipro, znao sam da je to ispravna odluka”, otkriva nam Mario koji je u ovoj sezoni skupio 6 nastupa i 373 minute, pritom upisavši dvije asistencije. To ističemo jer, nakon hat-tricka Tottenhamu i cjelokupnih igara ove sezone, izvjesno je kako će hit igrač Europske lige Mislav Oršić realizirati transfer u neki od europskih klubova.

Talijanski mediji ovih dana pišu kako je Oršić na meti Milana. Stoga, nakon partije protiv Desne i pod uvjetom da nastavi u istom ritmu, da se vrati u onu svoju prijašnju formu, nameće li se Mario Ćuže kao Oršićeva zamjena, u bilo kakvom obliku, pa i da Mislav ostane u Dinamu? Ok, možda je to malo pretenciozno u ovom trenutku, ali sigurno da je Ćuže jedna vedra perspektiva kluba, da tako kažemo. Realno, igraju istu poziciju, Mario je mlad, ima vremena da stasa u kvalitetnog igrača. No, kad se njega to onako usputno pita, on je jako, nećemo reći sramežljiv po pitanju, ali neće o tome baš pričati…

‘Svi znamo tko je i što je Mislav Oršić’

“Presretan sam i ponosan zbog Dinama i tog čuda protiv jednog Tottenhama. Dinamo je ipak moja prva momčad da tako kažem, to su mi suigrači, igrali smo, trenirali smo, svakog dana živjeli zajedno. Momčad je napravila čudo. Baš čudo. Nadam se da će se to protiv Villareala nastaviti. Svjestan sam da me se može povezivati u konktekstu neke Oršićeve zamjene zbog pozicije koju igra ali malo mi je neugodno uopće u tom smjeru pričati, nisam o tome uopće razmišljao. Svi znamo tko je i što je Mislav Oršić, vidjeli smo njegove kapacitete i mogućnosti protiv Spursa, on je igračina i pol, o čemu pričamo… Igram dosta pozicija, to je samo jedna mogućnost. Vidjet ćemo što će biti. Na meni je da se trudim i dokazujem. Sad samo razmišljam o igrama u Dnjipru. Ljudi iz Dinama me prate i u subotu navečer nakon utakmice čestitalo mi je nekoliko ljudi iz stožera, uz Zorana Mamića. Dosta mi znači što me iz Dinama prate. Ja sam tu da igram i dokazujem se, a ljudi koji rade u Dinamu će odlučiti o mom povratku ili što god. Meni je želja i cilj napraviti iskorak u Dinamu, to mi je želja i cilj od kad sam krenuo po posudbama, da se dokažem, od kad sam sa 14 godina došao u Zagreb, 2013., iz Neretve iz Metkovića. Sebi i drugima da imam kvalitete za Dinamo”, objašnjava nam Mario, koji je prošao sve uzraste selekcija Dinama od kad je došao u klub, nogometnu školu i sve do danas je on Dinamov igrač, što ga jako veseli.

U Dinamo ga je doveo profesor Gabrijelić, kako nam to kaže. On ga je vidio kad je s momčadi Neretve došao na Nike Premier Cup, odnosno državno prvenstvo 2013. za mlađe selekcije. Profesor Gabrijelić je uputio par poziva, htio ga je dovesti u Dinamo i nakon par razgovora su odlučili da dođe i tako je sve krenulo. Zadnjih dvije godine je po posudbama ali to bi se moglo sad stabilizirati…

Dosadašnji period u Dnjipru

“Ovdje sam već mjesec i pol. Nije bilo lako, bila je to teška odluka ali sretan sam što sam došao ovdje. Sad vidim da mi se to počelo isplaćivati. Sretan sam i zadovoljan. U prvom dijelu sezone nisam baš igrao i bio je rizik otići u inozemstvo. Nisam ni imao baš samopouzdanja u tom trenutku, nije mi se baš činila kao dobra odluka. Ali eto, na kraju sam ipak došao ovdje i sretan sam zbog toga. Sad vidim da je moj dolazak u SK Dnjipro-1 bila jako dobra odluka i da sam na pravom putu. Imaju dobar kamp, uvjete, sve što je potrebno nogometašu za jedan dobar napredak. Tu sam došao radi trenera Igora Jovičevića, dugo se znamo, dosta smo radili zajedno u Dinamu i on me poznaje, on zna mene, ja znam njega, to mi se činila najbolja odluka. Tako da sam došao na njegovu preporuku. Kako mi je on objasnio o gradu i klubu, tako me sve i dočekalo, tako je i bilo, vjerovao sam mu i evo, isplatilo se. Trener Jovičević, kad smo razgovarali da dođem, je vjerovao u mene i kazao da sam mu potreban, da vjeruje da ću se u Dnjipru dokazati. Da možemo napraviti dobar rezultat. I sad nakon golova bio je stvarno sretan zbog mene. Jer, ipak me i on doveo i mislim da i njemu je to olakšanje, i meni je, jer nakon pet utakmica u Dnjipru nisam imao taj golgeterski duh i osjećaj ali evo, nadam se da se ovim otvorila dizna i da će u budućnosti biti pogodaka”, rekao nam je Mario i nastavio:

‘Moram se vratiti u svoju pravu formu, u potrebni ritam utakmica’

“Još ne znam uistinu što će na kraju biti, sad sam došao ovdje odraditi ovu polusezonu što bolje mogu, na radost i svojeg napretka i boljitka kluba naravno. Moram se vratiti u svoju pravu formu, u potrebni ritam utakmica, da dobijem na samopouzdanju. Vidjet ćemo što će biti, na ljeto ćemo moji menadžeri i ja odlučiti što ću i kako ću, kao i s ljudima u Dinamu. Uglavnom, odlučit ćemo svi zajedno što je najbolje za mene. Što bude najbolje, tako ćemo odlučiti”.

Za kraj je zaključio:

“Uvijek može bolje, svi sportaši teže biti boljim, svakim danom se moraš popravljati u svakom segmentu igre, i u obrani i u napadu. Zadovoljan sam svojom dosadašnjom karijerom i evo, mogu reći da od ljeta do Božića sad ove sezone, jedino mi je to bila, hajmo reći, neka loša strana moje karijere, mrlja. Mislim da svaki mladi igrač, da je bolje da ide nekim prirodnijim putem. Bitno je da igra, bitan je taj kontinuitet utakmica. Ne mora sad to biti u Dinamu. U Dinamu je stvarno teško ući u konkurenciju, radi se o četvrtfinalistu Europske lige. Uvijek sam za posudbe, jer se na njima može dokazati”.