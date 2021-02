Nogometaši zagrebačkog Dinama u osmini finala Europske lige igrat će protiv Tottenhama odlučeno je na ždrijebu koji je u petak održan u sjedištu Europske nogometne federacije (UEFA) u Nyonu. U ovoj fazi natjecanja nije bilo nositelja, a međusobno su mogli igrati i klubovi iz istih zemalja.

Londonski sastav je na putu do osmine finala izbacio Wolfsberger sa 4:1 i 4:0. Prvu utakmicu osmine finala Modri će igrati 11. ožujka u Zagrebu, a uzvrat je tjedan dana kasnije u Londonu.

IZAŠAO RASPORED OSMINE FINALA EL: Evo kad Mourihno stiže u Zagreb sa svojim Tottenhamom

Odmah po završetku ždrijeba engleski medij Standard nazvao je utakmicu Tottenhama i Dinama “Derbi Luke Modrića”, a može se vidjeti da se taj naziv po društvenim mrežama dosta raširio.

Dosta onako neznalački i podcjenjivački izgledala je analiza portala Football Daily u kojoj voditelj nije znao razliku između Dinama iz Kijeva i Dinama iz Zagreba.

“Spursi su dobili Dinamo, pretpostavljam Dinamo Kijev, ipak ne, Dinamo Zagreb… To je momčad koju ne treba podcijeniti, ali Dinamo bi za Spurse mogao biti jednaka kategorija kao i Sparta Prag“, rekao je voditelj u emisiji stranice Football Daily.

The Round of 16 Europa League draw has been made! 🏆

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal VS Olympiacos 🇬🇷

🇭🇷 GNK Dinamo Zagreb VS Tottenham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United VS AC Milan 🇮🇹#UELdraw pic.twitter.com/187aKm1VgH

— Football Daily (@footballdaily) February 26, 2021