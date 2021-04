Real Madrid spreman je blokirati sve ponude za svog mladog igrača Martina Ødegaarda

Talentirani 22-godišnji Norvežanin, nasljednik našeg Luke Modrića, sjajni Martin Ødegaard, na kraju sezone vraća se s posudbe iz Arsenala u Real iz Madrida, tvrdi u svojem pisanju britanski tabloid Mirror, pozivajući se na španjolske medije, točnije na madridski AS koji ističe kako je vraćanje Ødegaarda nužno.

Luka ove sezone odigrao 3205 minuta

Britanci i Španjolci navode da su razlog za to Lukine godine. Kapetan hrvatske reprezentacije je nezamjenjiv u veznom redu madridske momčadi, ali će u rujnu napuniti 36 godina pa u klubu nisu sigurni koliko će još moći nizati utakmice bez pravog odmora. Samo u ovoj sezoni Modrić je za Real Madrid odigrao 43 susreta te gotovo 3205 minuta. Kombinirano, Modrić i Kroos imaju zajedno odigranih 6128 minuta. Obojica su umorni, istrošeni, a uz to i Kroos ima 31 godinu. Iako to nije ne znamo kako puno, svejedno i Nijemac ulazi u pozne nogometne godine…

Stoga je Real Madrid spreman blokirati sve ponude za Martina Ødegaarda, s tim da španjolski prvak i dalje vjeruje da on s klubom ima sjajnu budućnost. Frustriran što ne može pronaći svoje mjesto pod suncem u Realu ponajviše zbog sjajnog Modrića, Martin Ødegaard je donio odluku da se pridruži Arsenalu na posudbi do kraja sezone.

‘Ti igrači mogu poboljšati našu momčad i mogu se prilagoditi ovoj ligi’

Otkako se preselio u sjeverni London, Norvežanin je impresionirao Mikela Artetu i bio je standardni igrač u početnih 11, prije nedavne ozljede.

Ta je njegova forma potaknula nadu da bi Topnici mogli napraviti trajni potez za veznjaka i ostaviti ga u klubu, a Arteta je potvrdio da će razgovori biti održani na kraju sezone.

I on i Dani Ceballos imaju neizvjesnu budućnost s Real Madridom, barem tako gledaju u Londonu a Arteta je objasnio da će biti razgovora o obojici.

“Pa s financijskom situacijom u kojoj smo bili očito smo morali pronaći različite načine kako bismo pokušali regrutirati dobre igrače u klub”, rekao je ranije ovog mjeseca Arteta i dodao:

“Ti igrači mogu poboljšati našu momčad i mogu se prilagoditi ovoj ligi. U oba slučaja jako sam zadovoljan s obojicom i to je odluka koja se mora donijeti na kraju sezone, jer je uključen još jedan klub, u ovom slučaju to je Real koji posjeduje obojicu. I vodit ću te razgovore.”

Real Norvežanina vidi kao ‘temeljni dio projekta na kratki, srednji i dugi period’

Međutim, AS tvrdi da ga Real vidi kao “temeljni dio projekta na kratki, srednji i dugi period”, pa se očekuje kako će Florentino Perez i Zinedine Zidane odbiti ponudu Arsenala za Ødegaarda.

Osim Modrićevih godina i učestalog korištenja Hrvata u igri koji je ipak itekako umoran zbog mnoštva odigranih minuta, ali i navedenih godina, kao razlog vraćanja Ødegaarda spominju i iscrpljenost Tonija Kroosa te navode da bi norveški veznjak uskoro trebao preuzeti kontrolu u Realovu veznom redu.

Odluka o njegovu povratku je već donesena i u klubu na njega računaju u sezoni 2021./22., premda se u Arsenalu nadaju da bi ga mogli imati još godinu dana.