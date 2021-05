Hrvatski napadač Mario Mandžukić oprostio se od AC Milana u ponedjeljak nakon što mu je istekao šestomjesečni ugovor, zahvalivši Rossonerima što su mu ponudili ovu suradnju u kojoj, zbog ozljeda, nije imao puno mogućnosti da igra.

MANDŽUKIĆ EKSPRESNO PRONAŠAO NOVI KLUB: Legendarni Vatreni nakon Milana seli u redove drugog europskog velikana

Bivši hrvatski reprezentativac je u siječnju potpisao s Milanom ugovor na šest mjeseci kao slobodan igrač, ali problemi s ozljedom mišića udaljili su ga s terena i upisao je svega jedanaest nastupa, od čega samo dva u prvoj postavi i to bez pogodaka.

“Bilo mi je zadovoljstvo igrati za Milan, zahvalan sam upravi kluba što mi je pružila ovu priliku, tehničkoj podršci i mojim suigračima koji nisu samo izvrsni igrači, već i sjajni momci”, napisao je Mandžukić na Instagramu.

“Sretan sam što smo ovaj sjajni klub vratili u Ligu prvaka i želim svima najbolje u budućnosti”, dodao je bivši napadač Juventusa i Bayerna.

Mandžukić, koji je potpisao ugovor s Milanom na šest mjeseci uz opciju produljenja na još jednu sezonu, istaknuo se odrekavši se plaće za mjesec ožujak jer taj mjesec nije uspio odigrati nijednu utakmicu zbog ozljede.

A kako se čini, jedan od razloga zašto Milan vjerojatno nije produlji s bivšim vatrenim mogao bi biti Olivier Giroud.

Talijanski novinar Daniele Longo objavio je da je klub sve dogovorio s francuskim napadačem dvogodišnju suradnju, a sve bi trebalo biti finalizirano poslije finala Lige prvaka u kojem će s Chelseajem loviti naslov protiv Manchester Cityja.

🚨 #Milan, all in for #Giroud: agreement in principle for a two-year contract. The deal will be defined after the Champions League final. ( with @FedeZanon15 ) @cmdotcom

— Daniele Longo (@86_longo) May 26, 2021