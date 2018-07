JE LI VUKOJEVIĆ ŽRTVENO JANJE? Bivši Vatreni kojeg je Ćiro izbacio iz reprezentacije otkriva koja je možda bila pozadina slučaja

‘Možda je i Fifa nekako dala naputak da Vukojevića kazne, da ga pošalju kući pa onda Vidu neće dirati’

Hrvatski nogometni savez je u ponedjeljak poslijepodne objavio kako je Ognjen Vukojević razriješen dužnosti suradnika stručnog stožera hrvatske reprezentacije te više nije član Dalićevog stožera. Do ovoga je došlo, objašnjavaju, zbog videa koji je Vukojević snimio s Domagojem Vidom u kojem koristi kontroverzni ukrajinski nacionalistički pozdrav “Slava Ukrajini”.

To se dogodilo u trenutku slavlja, nakon četvrtfinalne utakmice Rusije i Hrvatske u Sočiju i plasmana u polufinale. Više o tome možete pročitati – OVDJE. Novi je ovo potres u reprezentaciji Hrvatske, nakon što je s prvenstva također poslan kući Nikola Kalinić.

Vukojevićevo razriješenje dužnosti došlo uoči povijesne utakmice za Hrvatsku

Vukojevićevo razriješenje dužnosti suradnika stručnog stožera hrvatske reprezentacije došlo je uoči povijesne utakmice za Vatrene, koji protiv Engleske imaju priliku napraviti najveći uspjeh hrvatskog nogometa i po prvi puta plasirati se u finale…

“Naravno da treba poštovati odluku reprezentacije, naravno da je vjerojatno bila nesmotrena odluka Vukojevića i Vide da to naprave. Znate, nisam nikad volio niti sam se politički eksponirati, a takve su regule i Fife da se ne smije politički eksponirati za vrijeme SP-a. Takvo što nije bilo potrebno”, kazao nam je Igor Cvitanović, legendarni bivši hrvatski nogometaš, slavni dinamovac koji je i sam na svojoj koži osjetio kako je to biti izbačen iz reprezentacije. Njega je Miroslav Ćiro Blažević maknuo s popisa putnika za SP u Francuskoj 1998. godine, nakon što je odbio trčati dodatne krugove. Upitali smo Cvitu zašto onda Savez nije kaznio i Vidu? Bez obzira što se radi o igraču, bez obzira što je Vida herojski odigrao turnir do sad i što je potreban reprezentaciji. Jer, ovako ispada da je Vukojević žrtveno janje. Pravila ponašanja, valjda, vrijede jednako za sve…

Odluka je ta koja se treba poštovati

“Vida je amnestiran i od Fife, znači dobio je ukor. Ne znam je li ovo nužno bilo potrebno ovo oko Vukojevića da on napusti kamp, ali ako je takva odluka to treba poštovati. Ne vjerujem da će se to odraziti na atmosferu u reprezentaciji i na prezentaciju u polufinalu protiv Engleske. Što se do sad pripremilo za Englesku, pripremilo se. Ne znam sad je li Vukojević skautirao Englesku ili je on bio zadužen za Belgiju ili Francusku, ali u svakom slučaju odluka je ta koja se treba poštovati. Mislim da je bilo nepotrebno i nesmotreno to što su njih dvoje napravili, a u krajnjem slučaju Fifa je dala svoj krajnji sud o tome. Gledajte, možda je i Fifa nekako dala naputak da Vukojevića kazne, da ga pošalju kući pa onda Vidu neće dirati, možda, ne znam, ne želim ulaziti u to”, zaključuje Igor Cvitanović.