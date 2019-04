Udruga Dinamo – to smo mi objavila faksimil pisma Zdravka Mamića upućeno vodstvu kluba

Nove optužbe od strane udruge “Dinamo to smo mi” u smjeru Maksimirske 128 i Uprave Dinama. Dinamovi članovi okupljeni pod udrugom “Dinamo – to smo mi” odlučili su objaviti faksimil pisma koje je još jesenas, nominalno vodstvu kluba, a zapravo “svojim poslušnicima koje je sam postavio”, kako u priopćenju ističu, iz druge države poslao nepravomoćno osuđeni kriminalac i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić.

Sadržaj je jasan

U sada objavljenom pismu, adresiranom na predsjednika kluba i skupštine Mirka Barišića i sada već bivšeg predsjednika uprave Igora Kodžomana, Mamić piše:

“Poštovani, obavještavam vas da me brišete iz članstva kluba, kao i da sa današnjim danom podnosom ostavku na članstvo u Dinamovoj skupštini.

Međugorje, 12.09. 2018. Mamić Zdravko.”, stoji u pismu.

Iz sadržaja pisma jasno se vidi kako je Mamić, osuđen za krađu 330 milijuna kuna iz Dinama, tražio da ga se izbriše iz članstva kluba, ali i iz Skupštine Dinama. Iz Udruge ističu kako su tu činjenicu, uostalom, bili objavili i u medijima, nakon što je već bilo jasno da ta osoba više nije u članstvu kluba…

Lesički i Antolić u studenom demantirali navode Udruge

“No, tada se, nakon poziva iz bjegunstva, sve krenulo demantirati i lagati članovima kluba i javnosti”, ističe Udruga Dinamo – to smo mi i poziva sve članove Skupštine Dinama da upitaju nadležna tijela kluba zašto se ovaj dopis sakrivao od svih, pa i njih samih, zašto pristaju biti dio obmane, te da zatraže jasne odgovore odgovornih članova Uprave zaduženih za članstvo.

To se odnosi na početak studenog prošle godine, kada je “Dinamo to smo mi” objavio da je Mamić zatražio brisanje iz članstva, da bi to tada odlučno demantirali glasnogovornik kluba Alen Lesički i član Uprave Krešimir Antolić:

“GNK Dinamo demantira sve navode iz javnog priopćenja udruge ‘Dinamo to smo mi’ koji su se pojavili u medijima. Članak 19. Statuta GNK Dinamo navodi kako je Izvršni odbor jedino tijelo kluba koje donosi odluku o brisanju članstva iz kluba, a Izvršni odbor nikada nije donio odluku da se Zdravko Mamić isključi iz članstva kluba. Ne znamo kome je u interesu da uoči jedne od najvažnijih utakmica širi laži i obmane”, istaknuo je bio tada Alen Lesički u svom priopćenju.

Krešimir Antolić je bio istaknuo:

“Zdravko Mamić je aktivni član Dinama.”

Vrijedi spomenuti kako Udruga Dinamo – to smo mi poziva još jednom da se preispita odluka Skupštine kluba o tome da klub nije oštećen od strane nekadašnjeg vodstva u sudskim procesima koji se vode u Osijeku.