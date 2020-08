[FOTO] JE LI TUCHEL POZVAO MESSIJA U PSG? No, brine ga jedna stvar kad je riječ o velikom Argentincu i to ga nije strah reći

‘Dobrodošao je u PSG, pa koji bi trener odbio takvog igrača?’

Nogometaši Bayerna iz Muenchena po šesti su put osvojili naslov europskog prvaka, oni su u sinoćnjem finalu Lige prvaka igranom u Lisabonu svladali Paris SG sa 1:0 (0:0) golom Kingsleya Comana u 59. minuti. Nakon utakmice, trener PSG-a Thomas Tuchel govorio je o Messiju, kojeg mediji povezuju i s PSG-om, a koji želi otići iz Barcelone…

‘Moramo iskoristiti prijelazni rok da pojačamo momčad’

TRENER PSG-A OTVORENO: ‘Ljudi očekuju da Neymar i Mbappe uvijek zabiju kada im se ukaže prilika, ali to je nemoguće’

“Dobrodošao je u PSG, pa koji bi trener odbio takvog igrača? Ostali smo bez dosta nogometaša u ovom našem lovu na trofej u Ligi prvaka i sad smo ostali bez Thiaga Silve i Erica Maxima Choupoa-Motinga. Moramo iskoristiti prijelazni rok da pojačamo momčad. Ako želimo nešto napraviti i sljedeće sezone, moramo se pojačati, stvoriti jaku ekipu. No, odlučili smo ne govoriti o transferima sad u ovom trenutku. Sjest ćemo svi zajedno za stol i vidjeti što dalje, imamo posla u namjeri održavanja jake momčadi. No, mislim da će Messi završiti karijeru u Barceloni. On je ipak Mr. Barcelona”, izjavio je Tuchel, prenosi BBC.