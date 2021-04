Napadač Villarreala Gerard Moreno protiv Dinama je u obje utakmice pokazao visoku klasu zabivši dva od ukupno tri pogotka Villarreala u oba četvrtfinalna dvoboja. Prvi gol Moreno je zabio iz penala u Zagrebu, jučer iz igre…

OMILJENI NOGOMETAŠ PONOVNO NA SCENI: ‘Ovaj Dinamo ima mu*a, dečki su barabe poput nas 2001./2002. Svaka čast svima’

Paco Alcacer and Gerard Moreno send Villarreal into Europa League last four https://t.co/hwWaigVIa8

Moreno je, prema statističkim podacima na Transfermarktu, u ovoj sezoni postigao 25 i uz osam asistencija u 35 odigranih utakmica u svim natjecanjima, od čega je u susretima Europa lige na učinku od šest pogodaka i tri asistencije u devet ogleda. Moreno je ukupno u dresu Villarreala skupio 2.721 minutu u tekućoj sezoni.

Devetnaest golova i pet dodavanja za gol dodao je kroz 25 odigranih utakmica u španjolskom prvenstvu, a posebno je impresivan gleda li se napravljeno samo u 2021.

Preciznije, prema podacima specijalizirane agencije Opte, u ovoj kalendarskoj godini Moreno je sudjelovao kod 23 pogotka za Villarreal, s time da ih je 17 postigao i šest namjestio. Samo su dvojica igrača iz pet najjačih europskih liga učinkom bolji od njega, Lionel Messi (27) iz Barcelone i Robert Lewandowski (25) iz Bayerna. Iza njega su u poretku ostali jedan Erling Braut Håland, Kylian Mbappe… To dovoljno govori o kakvom se paklenom napadaču radi.

23 – Only Lionel Messi 🇦🇷 (27) & @lewy_official 🇵🇱 (25) has been involved in more goals in all competitions in 2021 than Gerard Moreno 🇪🇸 (23, 17 goals + six assists) between the Top 5 European Leagues' players. Timely@Eng_Villarreal #UEL #EuropaLeague pic.twitter.com/eF869CnIpF

