Sad je jasno koliko Split i Dalmacija vole hrvatsku nogometnu reprezentaciju, vole naše Vatrene, srebrne junake iz Rusije! U samo 24 sata prodano je 34 tisuće ulaznica za utakmicu s Mađarskom (10. listopada na Poljudu) što je rekord prodaje u povijesti reprezentacije. Toliko o netrepeljivosti “navijača” i simpatizera u Splitu i Dalmaciji prema našoj izabranoj nogometnoj vrsti…

Vatrena groznica trese Split i čitavu Dalmaciju

Nije sporno kako jedan dio navijača, ultrasa, uglavnom pripadnika Torcide, ne može niti neće podržavati reprezentacije zbog negativnosti iz prošlosti koje su bile prisutne u HNS-u, odnosno maćehinskog odnosa Saveza prema Splitu i Dalmaciji kad je reprezentacija bila u pitanju. Za dio navijača još uvijek važi onaj njihov dobro poznati slogan “Dabogda sve izgubili”, ali ti i takvi trenutno se niti ne čuju niti dolaze do izražaja u ovom vatrenom ludilu koji je zavladao Splitom, vatrenom groznicom koja trese čitavu Dalmaciju.

Iskreno se nadamo da će tako ostati do kraja, da neće biti problema niti sabotiranja onih koji su oduševili čitav nogometni svijet toga “Ljeta gospodnjeg” 2018…

Splićani i ostali nogometni simpatizeri u Dalmaciji zaželjeli su se Vatrenih

Navedeno, stoga, najbolje dočarava koliko su se Splićani i ostali nogometni simpatizeri u Dalmaciji zaželjeli Vatrenih. Posljednji put pred publikom na Poljudu hrvatska nogometna reprezentacija nastupala je 15. kolovoza 2012. godine protiv Švicarske (poraz 4:2), kad je izbornički debi na klupi A selekcije nacionalne vrste imao Igor Štimac. Bio je to sraz pred oko 8000 ljudi…

Nakon toga, Vatreni su još igrali na Poljudu u lipnju 2014. godine protiv Italije, ali na praznom Poljudu. Bila je to ona utakmica na kojoj je nesretna svastika na duže vrijeme hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji zatvorila vrata u Splitu. Dug je bio period od kad su naši reprezentativci u nacionalnom dresu igrali u Splitu. Stoga, itekako je razumljivo što u Dalmaciji vlada takav interes za naše srebrne junake…

Hrvatska je tri kola prije kraja eurokvalifikacija vodeća u grupi E

Inače, preko 30.000 karata prodano je u utorak kada su i puštene u prodaju, a u srijedu su navijači razgrabili i preostalih 3.977. Kada je ostalo još oko dvije tisuće posljednjih karata, zaštitari više nisu ni puštali ljude u red, nije bilo smisla da čekaju, jer fizički ne bi mogli doći do karte. Pisali smo jučer o tome…

Komentari na Facebook stranici Nogometne vijesti

Na Facebook stranici Nogometne vijesti, ispod objave da je srušen rekord reprezentacije u vremenskom periodu prodanih ulaznica, osvanulo je više od 300 komentara…

“Očekivano! Bravo! Proud to be Croat”, “Bravo Split bravo Dalmacijo, da Poljud ima 72.000 mjesta sve bi planulo. Bodrite naše Vatrene onako kako zaslužuju i kako to samo Dalmacija i Split zna, a mi ostali ćemo zdušno navijati ispred malih ekrana”, “u Splitu,svaka tekma je doživljaj!!”, “voli Split i Dalmacija svoju Hrvatsku svi osim ovo nešto praznoglavih ali oni su i tako nebitni”, “A kada Split nije volio Hrvatsku?”, “Da ima 100.000 mjesta bio bi pun…

Ne samo zbog Dalmacije ili bilo kojeg drugog dijela Hrvatske već zbog onog najvijernijeg i najponosnijeg dijela Hrvata iz HRHB”, “Split je uvijek volio Hrvatsku ali ne voli neke prodane duše Hrvatske”, “Split je uvijek uz Hrvatsku samo ne voli prodane duše, da je kapacitet trostruko veći sve bi bilo prodano, a Mađarima će se noge odrezati kad čuju huk s tribina”, “Split i Dalmacija uvik su volili reprezentaciju, a što se ne slažemo s čelnim ljudina HNS-a druga je stvar”, “Split je uvijek volio i volit će Hrvatsku.

Nama Splićanima se ne sviđa način borbe. Da borba nam treba jer nas se sustavno krade i zapostavlja, al’ ne preko reprezentacije. Borbu treba tražit na drugi način. Žalosno je što jedan ovakav grad i stadion imaju najmanje odigranih susreta u zadnjih 20 godina. A u Splitu je uvijek bio stadion pun i vrhunska atmosfera i naravno da je bolje igrat utakmicu neku manju na maksimiru pred 5000 ljudi nego 35000 u Split. Čisti primjer je Gruzija i Izrael iza toga na Maksimiru. Gruzija slabija i manja 35000 u Splitu a Izrael manje od 5000 na Maksimiru”, “To nije bilo nikad upitno, Hrvatsku se voli a HNS se mrzi”, samo su neki od komentara nogometnih simpatizera.

Hrvatska vodeća u grupi E

Hrvatska je tri kola prije kraja eurokvalifikacija vodeća momčad u grupi E s 10 bodova nakon 5 odigranih kola. Slovačka je drugoplasirana s devet, ispred Mađarske koja ima isti broj bodova, ali i poraz u međusobnim susretima sa Slovacima. Slijedi Walesa sa 6 bodova iz 4 odigrana susreta, dok je posljednja momčad skupine Azerbaijžan Nikole Jurčevića s 1 bodom iz 5 dvoboja.

Osim s Mađarskom, Vatreni će još igrati 13. listopada u Cardiffu protiv Walesa, dok će aurokvalifikacijski ciklus zatvoriti, nadamo se uspješno, protiv Slovačke na Rujevici 16. studenog.