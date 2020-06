JE LI REBIĆU UGROŽENA KARIJERA U MILANU? Gazzetta otkrila što će biti s Vatrenim nakon katastrofalne utakmice s Juveom

Rebić se nakon nesmotrenog poteza ispričao suigračima i navijačima Milana

Napadač hrvatske nogometne reprezentacije i Milana Ante Rebić (26) suspendiran je na jednu utakmicu zbog crvenog kartona zarađenog u susretu talijanskog Kupa protiv Juventusa.

Rebić je isključen u 17. minuti susreta zbog nesmotrenog starta na Danilu. Nakon što je Cristiano Ronaldo iz kaznenog udarca pogodio vratnicu, igrači Milana su uspjeli izbiti loptu iz svog 16-erca, a Rebić je u želji da još dalje odbije loptu od svog gola visoko podignutom nogom u rame pogodio suparničkog igrača Danila.

Sudac utakmice Orsato Rebićevu je nesmotrenost kaznio izravnim crvenim kartonom, a Talijanski nogometni savez kaznio ga je jednom utakmicom neigranja. Kaznu će odraditi u prvoj kup utakmici “Rossonera” iduće sezone.

Za sada prvi napadač

Rebić se nakon nesmotrenog poteza ispričao suigračima i navijačima Milana, a talijanski mediji navode kako ga čelnici kluba neće kazniti. Štoviše, navode kako Rebić i dalje ima zagarantirano mjesto u momčadi i to u špici sve dok se Ibrahimović ne vrati, a pitanje je hoće li se Šveđanin uopće vratiti jer ugovor neće produljivati, a još će neko vrijeme izbivati zbog ozljede.

“Trebao je biti Ibrahimovićev aleter-ego protiv Juventusa, ali završilo je katastrofalno nakon samo 15 minuta igre. Nije se uspio suzdržati i napravio je to što je napravio. Međutim, nakon utakmice dokazao je da mu je jako žao zbog toga i ispričao se suigračima, klubu i treneru, pa ga vjerojatno trener Pioli neće kažnjavati i zadržat će poziciju napadača”, piše to talijanska Gazzetta.

Bez konkurencije

Navode kako Rebić trenutno nema konkurencije u napadu, a čak i da se ona stvori, kažu da će ga Pioli preseliti nazad na krilo.

“Rebić je očito osjetio prevelik pritisak u odsutstvu Ibrahimovića i kakav je temperamentan i karakterno vrlo snažan, Rebić je u žaru borbe pogriješio. No, čini se da mu je javnost, kao i trener, oprostio te da će i dalje ostati u vršku napada. Stoga, ako se nekim čudom Rafael Leao ne nametne na treningu, a proteklih tjedana to nije uspjevao, Rebić bi trebao ostati prvi napadač. No, u slučaju da se Ibrahimović vratili i Leao proigra, Rebić će ponovo biti preseljen na lijevo krilo”, zaključuje Gazzetta.