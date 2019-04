JE LI PAUL POGBA VRHUNSKI IGRAČ ILI SAMO VELIKA PREVARA? Ugledni stručnjak za Net.hr razotkrio Manchester United i francusku zvijezdu

‘Pogba je specifičan igrač za kojeg trener mora imati jako sigurnu viziju što će s njim, odnosno koji će to igrači s njim igrati u momčadi’

Nogometaši Manchester Citya jučer su napravili veliki korak ka naslovu prvaka Engleske slavivši u 35. kolu u gradskom derbiju kod Manchester Uniteda s 2-0. Gostovanje na Old Traffordu bila je najteža utakmica za Guardiolinu momčad do kraja sezone, a City je to uspješno riješio pogocima Bernarda Silve (54) i Leroya Sanea (66). Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Pogba u najboljoj momčadi Premiershipa

Veliki obožavatelj Manchester Uniteda je i poznati hrvatski nogometni trener, sad sportski direktor HAŠK-a i privremeni trener do kraja sezone Ilija Lončarević. Legendarni hrvatski trenerski brk ostavio je dubok trag u našem nogometu kao trener.

Vodio je brojne klubove od prve do pete lige, a Marsoniju je kao trener napustio 2016. godine. Itekako je stručan za razne nogometne teme. Čovjek prati sve, pa tako i događanja i na premierligaškim travnjacima.

Razgovor s njim namjerno nismo počeli s jučerašnjim gradskim derbijom, nego s Paulom Pogbom, koji se našao u najboljih 11 Premiershipa za ovu sezonu, a koji, prema pisanjima medija, navodno želi napustiti klub i prijeći u Real iz Madrida. Pogbino uvrštavanje izazvalo je podijeljena mišljenja u engleskoj javnosti.

Neki smatraju kako jedini igrač Uniteda na popisu najboljih 11 nije to zaslužio svojim igrama, iako je ove sezone zabio 16 golova uz 11 asistencija u 44 susreta u kojima je nastupio u svim natjecanjima.

Podijeljena mišljenja

Smatra se i kako je Pogba najprecjenjeniji igrač ikad ili barem posljednjih godina. Kreće se od one početne točke kako se za njega nikako nije smio dati toliki novac, a kada već i jest – da on to ničime, barem do sad, nije opravdao…

Drugi, pak, govore kako je odšteta ogromna, ali da je Pogba ipak unaprijedio igru Uniteda, te da je svojom igračkom i marketinškom vrijednosti već otplatio barem dio odštete. Posebno ove sezone, što se tiče njegove igre…

Mišljenja su neki i kako je bio najbolji u Man Unitedu, iako je dosta onih koji će se složiti kako Francuz nije opravdao uložen u novac. U kolovozu 2016. Englezi su na Juventusov račun uplatili 105 milijuna odštete, te je Pogba tako postao najskuplji nogometaš u povijesti do tada…

‘Pogbine rezerviranije partije u Unitedu ovise i o momčadi’

“Teško je reći nešto o igraču s ove udaljenosti kojeg ne poznaš. Ne poznaš ga karakterno pa čak i do kraja, kako se ono kaže, kao igrača. Iako, nema govora, radi se o pravom igraču. Tu nema nikakve dileme. Zašto on u Unitedu ne pruža one partije kao u reprezentaciji, to ovisi i o momčadi. Manchester United je u krizi već nekoliko godina, još od onda kad je na klupi bio Alex Ferguson, i nije to sad iznenađenje. Vjerojatno je i on malo čudan sa svojim karakterom, to sigurno ulazi u to.

Njegovo ponašanje, možda i njegov odnos prema klubu… Ne želim griješiti dušu pa napamet nešto govoriti, ali može i to biti problem, takvih vijesti o njemu ima. Manchester tek dolazi na neki put na kojem su bili, nadam se kako će to i ostvariti”, kazao nam je Ilija Lončarević i nastavio:

Pepov strolj melje u prvenstvu

“Ja sam fan još tamo, Bog te pitaj od kojih godina, tamo od 60-tih, 70-tih godina prošlog stoljeća… Nadam se da će klub kao klub doći na svoje, ali što će Pogba u tom odlučiti, to je već neko drugo pitanje”.

Kako bilo, protiv Cityja nisu imali šanse. Pepov stroj melje. Jučerašnjim 2-0 porazom na Old Traffordu, pred 74.431. gledatelja, United je sebi zakomplicirao borbu za Ligu prvaka. City se tako vratio na čelo ljestvice s bodom više od Liverpoola, a u posljednje tri utakmice protiv City igra protiv Burnleyja, Leicestera i Brightona. United se bori s Chelseajem i Arsenalom za Ligu prvaka, no Solskjaerovoj momčadi ovo je čak sedmi poraz u zadnjih devet utakmica…

‘Pojačanja koja su dovođena na Old Traffordu nisu adekvatna potrebama’

“Ma City je rang jedne Barcelone. To je taj kalup, da se tako izrazim. Vizija igre… Oni su klub, momčad u kojoj svatko od prve do 90. minute zna što radi. United to nije, još uvijek to nije. Crveni vragovi su kod Mourinha bili još loše posloženi.

Pojačanja koja su dovođena nisu dovođena adekvatno potrebama, jedan od takvih poteza je možda čak i Pogba. On je specifičan igrač za kojeg trener mora imati jako sigurnu viziju što će s njim, odnosno koji će to igrači s njim igrati u momčadi. Može on biti svjetska klasa, što Pogba vrlo vjerojatno i je, ali ako klub ili momčad nisu u adekvatnom stanju da pomognu njemu i obratno, ta svjetska klasa gubi na vrijednosti”, zaključio je Ilija Lončarević.