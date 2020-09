Čileanski reprezentativac Arturo Vidal (33) raskinuo je ugovor s Barcelonom, te će karijeru nastaviti u Interu objavili su talijanski mediji.

Novi trener Barcelone Ronald Koeman poručio je Vidalu da si pronađe novi klub i on je sporazumno raskinuo ugovor s Barcom, odrekavši se plaće za posljednju godinu ugovora.

U Inter će doći kao slobodan igrač, a s talijanskim klubom trebao bi potpisati dvogodišnji ugovor s opcijom produženja za još jednu sezonu.

Inter want €40m for Marcelo Brozović and will not sell the player at a discounted price. There's interest from Bayern but concrete steps have not been taken yet [@Gazzetta_it] pic.twitter.com/5FSN226nby

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 30, 2020