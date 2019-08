JE LI OVO REBIĆEV KRAJ ILI NOVI POČETAK? Prvo ga napao trener, a onda mu je klub doveo vrlo zanimljivo pojačanje u napadu

Hrvatski napadač zbog sukoba s trenerom Adijem Huetterom nije konkurorao za nastup s Leipzigom.

Njemački nogometni prvoligaš Eintracht iz Frankfurta, član kojega je i hrvatski reprezentativni napadač Ante Rebić, angažirao je nizozemskog centarfora Basa Dosta, dosadašnjeg člana Sportinga iz Lisabona, s kojim je potpisao ugovor na tri godine.

Dost (30) već ima bogato bundesligaško iskustvo jer je od 2012. do 2016. godine nosio dres Wolfsburga. Kod Dosta je zanimljiv njegov stil igre. Riječ je o gotovo dvometrašu s istančanim osjećajem za pogotke, ali vrlo letargičnom i sporom igraču koji se vrlo rijetko miče s protivničke polovice, ali je nevjerojatno efikasan. Recimo, u Heerenvenu je u 73 utakmice zabio 52 gola, potom je za Wolfsburg u 117 susreta zabio 48 golova, a u Sportingu je u 127 utakmice upisao 93 pogotka.

Ovoga ljeta Eintracht su napustila dvojica napadača, Luka Jović koji je prešao u Real Madrid i Sebastan Haller koji je novi član West Ham Uniteda, a špekulira se i o odlasku Rebića do kraja ovoga mjeseca.

Mogu li biti tandem?

Podsjetimo, hrvatski napadač zbog sukoba s trenerom Adijem Huetterom nije konkurIrao za nastup u nedjeljnom prvenstvenom susretu protiv RB Leipziga.

“Ako želi ovdje ostati, onda će se morati ponašati onako kako ja to tražim od svakog igrača ovog kluba. Dakle, morat će mi radom i zalaganjem na terenu pokazati da na njega mogu računati. Ako pak želi otići, vrata su mu otvorena. Snaći ćemo se mi i bez njega”, poručio je tada trener Hütter.

No, realno, što dolazak Dosta znači za Rebića? Nizozemac Hrvatu nije baš nikakva konkurencija. Rebić je krilni igrač ili drugi napadač, a profilom ih se ne može usporediti niti teorijski. Štoviše, može doći do kohezije ove dvojice igrača posebice u sustavu s dvojicom napadača, odnosno Rebićem kao povučenim i pokretljivim napadačem koji će gurati u šansu statičnog, ali snalažljivog Dosta, ili pak obratno ako će se igrati na duge lopte i ciljati stasitog Nizozemca, on može biti mantinela i lako lopte može spuštati Rebiću. Tko zna, možda na kraju tako i bude…