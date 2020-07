JE LI OVO NAJLJEPŠI TEKST O LUKI IKAD? ‘Ako zavirite u Modrićevu putovnicu, ništa vam neće biti jasno’

Novinar AS-a Mario Cortegana otišao je najdalje dosad, napisavši odu čudesnom Hrvatu

Čitava Španjolska opjevava igru Luke Modrića. Najugledniji tamošnji sportski mediji natječu se tko će s više hvalospjeva počastiti hrvatskog majstora nakon njegove fantastične nedjeljne predstave u Granadi protiv istoimenog domaćina u pobjedi Reala 2:1, u 36. kolu La Lige, a novinar AS-a Mario Cortegana otišao je najdalje dosad, napisavši odu čudesnom Hrvatu, na jedan zanimljiv način:

‘Hrvat je imao nevjerojatnih 91,66 posto točnih dodavanja protiv Granade’

”Ako zavirite u Modrićevu putovnicu, vidjet ćete da u njoj stoji da Luka ima 34 godine i da će u rujnu napuniti 35. No kad ga gledate kako je odigrao protiv Alavesa ili Granade, onda morate posumnjati u te brojke, odnosno dobijete još jači dojam da nema u njega sumnje. Da, ništa vam neće biti jasno. Modrić se posebno istaknuo u prvih 45 minuta kad je Real i ostvario presudnu prednost, a u 90 minuta Hrvat je imao nevjerojatnih 91,66 posto točnih dodavanja. Taj podatak najbolje govori kako je Modrić odigrao utakmicu”, piše Cortegana i nastavlja:

‘ Imam osjećaj da on ne stari’

”Nema puno igrača koji su tako dobri u tranziciji kao Modrić. Imam osjećaj da on ne stari. Bio je ključan za prvi gol, asistirao je za drugi, kontrolom lopte i tempa je izluđivao suparnika, a odigrao je odličnu ulogu i u obrani. Modrić želi odraditi do kraja ugovor na Bernabeu, što znači da bi želio ostati do ljeta 2021. U fantastičnoj konkurenciji uspio se nametnuti zalaganjem i predstavama na terenu i uprava kluba će oduševljeno ispuniti Lukinu želju. Njegova uloga je enormna, ona se direktno odražava na Zidanovu strategiju. Nevjerojatno igra u periodu nakon povratka nogometu nakon pauze zbog koronavirusa. Što god odlučio, kako god ispalo na kraju, zaslužio je pljesak”, završava tekst Cortegana.