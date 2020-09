JE LI OVO DINAMOV POSAO DESETLJEĆA? Dečka koji je odigrao samo 16 utakmica prodali za dvadesetak milijuna eura i još ostaje na posudbi

Mladi U-21 reprezentativac Hrvatske pridružit će se svojoj momčadi tek 1. srpnja 2021. godine

Prošle si je zime zagrebački Dinamo, čini se, otvorio vrlo dobar trgovinski koridor. Prodajom vrlo traženog mladog talenta Danija Olma u RB Leipzig, Dinamo si je otvorio vrata trgovine s Nijemcima i sada je hit-momčad Bundeslige otkupila još jednu mladu zvijezdu s Maksimira.

O transferu Joška Gvardiola u Leipzig piše se već danima, a on je sada upravo okončan. Mladi U-21 reprezentativac Hrvatske pridružit će se svojoj momčadi tek 1. srpnja 2021. godine, do kada ostaje na posudbi u Dinamu, a potpisao je ugovor na pet godina.

Dinamo je, navodno, od ovog posla zaradio 16 milijuna eura odštete plus još tri milijuna eura koja će dobiti ako se ostvare razni bonusi, plus što će još Leipzig svaki sljedeći nastup Gvardiola u Dinamu dodatno platiti. Sve u svemu, bit će to jedan od najunosnijih transfera Dinama u novijoj povijesti jer kada se sve pobroji mogu zaraditi i više od 20 milijuna eura.

#RBLeipzig verpflichtet das Abwehr-Talent Joško #Gvardiol zum 1. Juli 2021! Der 18-jährige Kroate 🇭🇷 erhält bei uns einen Vertrag bis 2026 ✍️ Bis zum Saisonende spielt Joško weiterhin für @gnkdinamo. Alle Infos 👉 https://t.co/OGLwWst2vr#DieRotenBullen pic.twitter.com/uN57iI8ouz — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) September 28, 2020

‘Zahvalan sam Dinamu’

Mladi Gvardiol pojavio se već u Leipzigu na predstavljanju i potpisivanju ugovora, a usput je i dao izjavu.

“Sretan sam što radim korak u smjeru RB Leipziga. Klub je jedan od najboljih u Bundesligi i ima čistu ideju u igri. Bilo mi je važno otići u klub koji će mi pružiti priliku da napravim sljedeće korake u svojoj karijeri profesionalnog nogometaša. To je upravo ono što utjelovljuje Leipzig. Klub je puno puta do sada dokazao kako se igrač ovdje može razviti i poboljšati. Zahvalan sam Dinamu što mi je dopustio transfer u Leipzig. Do finalnog prelaska u Leipzig davat ću sve od sebe za Dinamo”, rekao je 18-godišnji branič koji je za seniore Dinama odigrao samo 16 utakmica u kojima je zabio jedan gol i upisao je jednu asistenciju.

Gvardiola je predstavio i sportski direktor Markus Krosche.

“S Joškom Gvardiolom smo doveli jednog od najboljih obrambenih talenata u Europi. S 18 godina je vrlo mlad igrač, ali je fizički vrlo zreo. On će steći iskustvo i broj utakmica u Dinamu tijekom sljedećih nekoliko mjeseci prije no što nam se pridruži u ljeto 2021. Nakon toga ćemo konstantno graditi i razvijati Joška u skladu s našom filozofijom”, rekao je Krosche.