Trener Intera Antonio Conte na teren je ove srijede iznenađujuće izveo momčad u kojoj nisu igrali hrvatski reprezentativci Marcelo Brozović i Ivan Perišić. Nakon što ih je u prošloj utakmici zamijenio obojicu, uspio je preokrenuti rezultat i na kraju slaviti 4:3 protiv Fiorentine.

Danas su na gostovanju protiv Beneventa obojica ostali na klupi, a nije zaboravljeno ni kako je kritičan prema njima bio jedan od najpoznatijih sportskih listova na svijetu.

Podsjetimo, talijanska Gazzetta nakon prošle je utakmice bila vrlo kritična prema hrvatskim reprezentativcima, pogotovo prema Brozoviću bez kojeg je donedavno teško bilo zamisliti igru Intera.

Očito mu ne trebaju

“To nije njegova uloga, igra s još jednim veznjakom. Na Brozovića očito utječu priče o transferu. Umjesto njega u igru je ušao Vidal koji je bio puno bolji. Conte je trebao takvog igrača i on je trenutačno bolji od Brozovića”, stoji u opisu Brozovićeve ocjene.

Perišić nije odigrao tako loše, ali Gazzetta tvrdi da to nije ono što trener Antonio Conte treba od njega.

“U prvom poluvremenu bio je najopasniji Interov igrač s ulascima iz drugog plana. No, to nije ono što Conte od njega treba u ovom sustavu. Jeste li sigurni da on može biti takav bočni igrač kakvog Interov trener treba?” pitala se Gazzetta.