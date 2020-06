Njegov način poimanja nogometa, ta ozbiljnost i profesionalnost u ranim razvojnim godinama, e baš ga je to učinilo onakvim kakav jest sada

Stigao je u Prvu HNL na mala, gotovo sićušna, vrata i to prije jedva dvije godine, a uskoro bi, ako nastavi s ovakvim igrama, mogao biti nova najveća zvijezda lige. Kosovar Lirim Kastrati, ima jednu od najljepših nogometnih priča posljednjih godina u hrvatskom nogometu i njome se svakako vrijedi pozabaviti.

Da, bilo je samo pitanje vremena i Dinamo je, gotovo ispod radara, kao što to inače biva kada su u pitanju razmjene i transferi s Lokomotivom, dogovorio transfer dvojice ponajboljih igrača s Kajzerice. Na ljeto im stiže desni bek, Hrvat s australskom putovnicom Fran Karačić, i partner mu u liniji, kosovski reprezentativac Lirim Kastrati, a mi ćemo se u novom izdanju naše kolumne baviti baš njime.

Najjači produkt kluba?

Lokomotiva se kroz godine profilirala u ponajbolji razvojni klub Prve HNL. U njihovim su redovima stasali Marcelo Brozović, Marko Pjaca, Luka Ivanušec, Lovro Majer, Ivan Šunjić i još cijeli niz danas slavnih igrača. Neke su sami doveli i razvili ih neke im je Dinamo poslao na “kaljenje”, ali fakt je da su u jednom periodu svi ti igrači odigrali fantastičnih nekoliko sezone ili sezonu u klubu sa zagrebačke Kajzerice.

Danas Lokomotiva i dalje zaprima igrače Dinama na posudbu, ali u znatno manjoj količini nego ranije. Da ne duljimo, ukratko, posvetili su se skautiranju mladih igrača i to ne samo iz Hrvatske već i iz čitave regije i poradili su na tome da ih dovedu vrlo rano i pravovremeno, kako ovi ne bi završili u redovima konkurencije. Dio tog plana je bio i talentirani Kastrati, a usuđujemo se reći kako je on do sada možda i najjači produkt kluba uz Marcela Brozovića i kako je Lokomotiva s njim odradila perfektan posao.

‘Bio je totalno neobrađen igrač’

Kastrati je danas s 21 godinom ponajbolji krilni napadač lige i budući Dinamov igrač, ali nije svega toga vjerojatno ne bi bilo da nije završio baš u Lokomotivi. Njegov trener Goran Tomić nedavno je u A1 Nogometnom podcastu sjajno objasnio kako je Kastrati od potpuno nerafiniranog igrača s Kosova postao ponajbolje krilo lige.

“Kastrati je došao sa 18 godina u Lokomotivu s Kosova. Bio je totalno neobrađen igrač. Stavili smo ga na Maksimiru u prvoj utakmici kada je zabio dva gola i od tada stalno igra. Ali prošli smo s njim jako puno uspona i padova i imao je čak period od dvadeset utakmica kada uopće nije zabio gol. U velikom klubu ga ne bi trpjeli, ali mi smo to sve istrpjeli, radili s njim i pričali s njim… On je nas znao dovesti do ludila, ja sam posijedio zbog njega sigurno. Svaku pogrešku smo s njim analizirali… No, on kroz te utakmice toliko sazrio i sada kada je sazrio – on odlazi. Ali na veći nivo”, pojasnio je Tomić. Kastrati, dakako, još uvijek nije u potpunosti profiliran igrač, postoji još puno prostora za napredak i još praktički nije niti ušao u najbolje nogometne godine.

Eksponencijalni napredak

No, Kastrati je doista imao težak početak u Prvoj HNL. Kako je i sam jednom prilikom kazao, nije znao jezik, došao je u puno veću i profesionalniju sredinu, nije se odmah snašao među suigračima, ali zbog sjajne politike kluba ukazano mu je povjerenje i on ga je iskoristio koliko je mogao. Međutim, Kastrati je u dvije godine gotovo eksponencijalno napredovao.

Kazao je i sam Tomić da je “posijedio” zbog njega objašnjavajući mu što krivo radi i kako da poboljša svoju igru. Prolazio je kroz periode “suše”, kroz periode prilagodbe i razvoja igre, a prema svemu dosad viđenom, njegova ga je profesionalnost i vrhunska radna etika preobrazila u ovakvog nogometaša kakav je i danas. Talent je kod njega neosporan, ali ipak nije sve u talentu. Njegov način poimanja nogometa, ta ozbiljnost i profesionalnost u ranim razvojnim godinama, e baš ga je to učinilo onakvim kakav jest sada.

Što može Kastrati?

A kakav je to Kastrati igrač, zašto ga je Dinamo odlučio dovesti i zašto se o njemu priča kao o legitimnom nasljedniku Danija Olma? Lirim Kastrati nije bilo kakav igrač i uobičajeno krilo već ima dosta širok spektar poslova koji može odrađivati na terenu, a to mu, prije svega, omogućavaju brzina, kontrola lopte, pregled igre kao i vrlo odgovorna igra na terenu te maksimalno poštivanje taktike.

Kastrati je, dokazano, najbrži igrač Prve HNL, ali u njegovu slučaju nije riječ o bezglavom pravocrtnom jurcanju po boku, on ipak trči ponešto pametnije. Svoju trku prije svega koristi za ulazak u prostor, voli se otkrivati i tražiti loptu, odličnim i brzim kretnjama često zna prevariti obranu, ali s druge stane u fazi obrane sjajan je pressing igrač i odlično napada protivnika.

Po vokaciji je krilni igrač i igrač half-spacea, aktivno sudjeluje u obrani i napadu i kao što smo kazali, koristan je pressing-igrač. Lokomotiva u svojim taktikama često zna koristiti pressing, a Kastrati je u tada izuzetno korista, jer često i dosta dobri zna iskoristiti svoju brzinu kako bi napao protivnika s loptom, kako u tranziciji, tako i na postavljenu obranu. Dakle, Kastrati nije samo krilni napadač već je izvrstan igrač u oba smjera.

Idealan za Dinamo

Za Kastratija se još može reći kako se sjajno pozicionira na terenu i izvrsno čita igru, prodoran je, voli kombinirati s bekom Karačićem koji nerijetko ulazi na overlap i zapravo nije čudno što ih je Dinamo uzeo u kompletu jer imaju vrlo dobru kemiju. Kod samog napadačkog aspekta, valja kazati kako je Kastrati dosta opasan u finišu i gotovo uvijek završava solo akciju na isti način, promjenom smjera, baš kao što je nekada, recimo, to radio Arjen Robben. Desnom nogom primi, prebaci potom loptu na lijevu i ide šut. I to na terenu izgleda doista efektno i gotovo savršeno, kao da to radi instiktivno.

Ove sezone Kastrati je utrpao devet golova i još je šest namjestio u 30 utakmica za Lokomotivu, a za usporedbu Olmo je u 20 utakmica (Liga prvaka i Prva HNL) skupio osam golova i sedam asistencija. Olmo i Kastrati nisu slični tipovi nogometaša, Kastrati nije kreator, nema toliko kvalitetan “pass”, centaršut i kreatorsku crtu kao Španjolac, niti organizira i predvodi momčad, ali je za Dinamo, savršen igrač.

Igrača poput Kastratija, Igor Jovićević nema u svom kadru, a s obzirom na to da mu pokriva baš onu poziciju na kojoj je Olmo igrao, ali nudi nešto drugačiji dijapazon sposobnosti, Jovićević možda može napraviti još veću senzaciju od Kosovara. Posebice ako ga odigra u tandemu s Karačićem, kao što su igrali u Lokomotivi. Sve u svemu, nekako će nam biti žao što Kastrati odlazi iz Lokomotive i posebice od trenera Tomića koji je s njim odradio svjetski posao, ali opet bit će itekako uzbudljivo vidjeti može li Kastrati postati novi hit-igrač Dinama i ostvariti veliki izlazni transfer u neku od jačih liga. Talent i potencijal ima, veliki je profesionalac i ima sve predispozicije za uspjeh, a nekako se nadamo da će ga i ostvariti.