JE LI OSIJEK UISTINU POKRADEN? UEFA-in kontrolor komentirao situaciju koja je digla nogometnu hrvatsku na noge

U utakmici 25. kola Prve HNL u Puli domaći su nogometaši slavili protiv Osijeka s 1:0, a utakmicu je obilježila sporna situacija iz 21. minute. Naime, tada je Osijekov veznjak Lopa u kaznenom prostoru pogodio stativu, odbijenu loptu prihvatio je Istrin stoper Bosančić i pokušao je izbiti loptu, ali loše je to napravio i lopta se odbila Osijekovu Ndocktyu koji je zabio.

Sudac Zebec pokazao je prema centru, a onda se javio VAR poništio pogodak jer je Ndockty bio u zaleđu kada je Lopa pucao na gol. Nastala je neviđena ludnica s Osijekove strane i tvrdnje da su pokradeni. A jesu li otkrio je UEFA-in kontrolor Draženko Kovačić, koji tvrdi da je odluka ispravna.

Sporne situacije

“Prvo bi se pozvao na pravila nogometne igre koje govore o kažnjivom zaleđu odnosno o stjecanju prednosti napadača kao što je to u ovom slučaju. Stjecanje prednosti je kada se taj igrač uključuje u borbi za loptu ili igra tom loptom, a lopta se odbila od vratnice ili suparničkog igrača, ili namjerne obrane gola. Nakon intervencije vratara koji odbija loptu u vratnicu, u nastavku akcije lopta dolazi do obrambenog igrača koji brani da one ne uđe u mrežu i izbija je prema napadaču koji se u trenutku udarca nalazio u zaleđu”, rekao je Kovčić.

Komentirao je i drugi poništeni pogodak Osijeku. “Kod druge situacije u trenutku udarca se igrač Osijeka nalazi u poziciji zaleđa svega dva metra od vratara u njegovom prostoru i u takvim situacijama smatrama da on utjeća na suparnilokg vratara i ometa ga. Ispravno dosuđeno zaleđe”. zaključio je.