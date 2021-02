JE LI ON NAKON MODRIĆA NAŠA NOVA SVJETSKA KLASA? Gotovo nitko ga ne doživljava, nije među Vatrenima, a već je sada možda najbolji u Europi

Komentar: Usudit ćemo se, eto, usprkos svim onima koji tvrde kako se Gvardiol još nije dokazao, kako je odigrao premalo utakmica za Dinamo, reći kako je Gvardiol trenutno, prema našem sudu, najbolji mladi hrvatski igrač

Žalosno je, zapravo, gledajući u globalu, što smo mi Hrvati toliko jalan i ciničan narod da već u samim začecima nekih lijepih priča, poput ove o kojoj pišemo, uvijek tražimo način na koji bi je ocrnili ili razlog kojim bi umanjili njezinu posebnost, odnosno, veličinu i važnost.

Pred nosom nam, tako, već sigurno godinu dana u seniorima Dinama stasa i razvija se jedan od najtalentiranijih mladih nogometaša u Europi, a samim time i svijetu, a da mi to pa gotovo da i ne znamo ili u najboljem slučaju ne doživljavamo. Tek kada je jesenas ostvario, na sveopće iznenađenje i čuđenje mnogih, transfer u Leipzig za 16 milijuna eura plus još nekoliko milijuna eura kroz bonuse, mnogi su počeli doživljavati Dinamova braniča Joška Gvardiola, kao ozbiljnog nogometaša.

Raritet

“Odigrao par utakmica za Dinamo i već vrijedi milijune. Ništa još nije dokazao, a već je jedan od najskupljih. Opet Mamići prodaju nedokazane igrače za silne milijune. Neka on prvo odigra sezonu ili dvije u prvoj momčadi pa ćemo vidjeti je li toliko dobar”… Takve i slične izjave pa čak i medijski napisi, vezivale su se uz mladog Gvardiola još prošlog ljeta. Kulminat nepovjerenja i skepse uslijedio je kada je baš mladi Gvardiol bio krivac za ispadanje iz Lige prvaka, odnosno jer je pogriješio protiv Ferencvaroša u kvalifikacijama, što je rezultiralo na koncu ispadanjem iz najelitnijeg natjecanja.

Međutim, tko je pogledao ijednu, a kamoli više Joškovih utakmica dok je ovaj još igrao za mlađe uzraste, Dinamo 2 i tko je uistinu pomno gledao njegove nastupe u seniorskoj momčadi, lako je mogao uvidjeti da je uistinu riječ o raritetu, o unikatnom igraču kakvog se u Hrvatskoj, a isto tako i rijetko gdje u Europi može pronaći. Uvidio je to na vrijeme Leipzig, klub s ponajboljom skautskom mašinerijom u ovom dijelu svijeta, a kako je mladić sam rekao nedavno u Nogometnom podcastu, za njega imaju goleme planove, odnosno, ideja je da baš on naslijedi i preuzme ulogu njihova najkvalitetnijeg stopera, Dayota Upamecana, kada ovaj na ljeto napusti klub.

Igrao je sve

Gvardiol je na veliku scenu stupio baš ove sezone i to ne bilo gdje, već u Europa ligi, gdje je bio uvjerljivo najbolji igrač zadnje linije i to ne samo kao stoper, već i kao lijevi bek. Obje pozicije Gvardiol je pokrivao vrhunski njegova transformacija iz tog takozvanog “ball playing” stopera u napadačkog “wing beka” bila je zapanjaujuća. Djelovalo je kao da je riječ o dvojici sasvim različitih tipova igrača, a ne kao prekomandiranom stoperu koji odrađuje i prisilno pokriva neprirodnu poziciju.

U čemu je kvaka? Pa stvar je u tome što je, kako je sam rekao, u karijeri igrao sve pozicije osim one vratarske. Gvardiol je teko kod Dinamo U-15 trenera Dalibora Poldrugača završio na poziciji stopera i to je dobio prekomandu s defenzivnog veznog. Igrao je do tada, kako je sam kazao, sve, od napada do beka i veze i obrane, a kako se u mlađim uzrastima razvijao na svim pozicijama, sa svih je pozicija pokupio i neke iznimno korisne vještine, to jest, karakteristike.

Izvanserijske karakteristike

Gvardiol je jedan od rijetkih stopera s ovako izraženom motorikom, sa sposobnošću iznošenja lopte, jedan je od rijetkih stopera koji se mogu podičiti agilnošću, manjku tromosti i svakako se može pohvaliti dobrim čitanjem i pregledom igre. K tome, brz je, eksplozivan i možda jedan od najboljih tehničara u zadnjoj liniji, snažan i moćan u duelu, ali jedna stvar kod Joška posebno je fascinantna, a to je činjenica da je njemu tek 19 godina i da su sve te izvanserijske kvalitete koje posjeduje još itekako podložne razvoju u napretku.

Ono što Gvardiola čini dodatno zanimljivim jest činjenica da je ljevak. To je nešto što se isprva ne čini pretjerano bitnim, ali malo je ljevaka na pozicijama lijevih stopera i oni, posebice ako su ovako dobro tehnički potkovani i imaju kvalitetan “pass”, mogu biti izuzetno korisni pri pokretanju napada jer kao ljevaci na poziciji lijevog stopera imaju znatno drugačije kuteve dodavanja od dešnjaka koji igraju na lijevom stoperu.

Mentalno jak

Segment u kojem Gvardiol tek treba napredovati jest onaj psihički. Njemu je ipak tek 19 godina, tek je uhvatio kontinuitet i još mora poraditi na liderskim i organizacijskim sposobnostima, odnosno mora vrlo brzo postati “glavni” u zadnjoj liniji ako misli za pola godine komandirati obranom RB Leipziga. No, već se sad nakon samo pola godine vidi koliko je Gvardiol napredan i u tom, psihičkom, segmentu.

Pazite, čovjek je bio izravni krivac za ispadanje Dinama iz Lige prvaka. On je bio taj koji je protiv Ferencvaroša u kvalifikacijama pogriješio i dozvolio Myrtu Uzuniju da postigne pogodak. Valjda devet od deset igrača bilo bi psihički slomljeno i teško bi se u kratkom roku vratili u pozitivno mentalno stanje, ali Gvardiol je, iako je kazao da ga je to jako mučilo i da se osjećao loše, naučio iz svoje pogreške, vratio se, uvažio je sve kritike i postao je bolji.

Na najvišoj razini, u Europa ligi, Gvardiol u šest utakmica nije napravio niti jednu pogrešku, igrao je nevjerojatno zrelo, odlučno, rutinski, samopouzdano, dominirao je u duelima, sjekao je lopte, centrirao, čistio opasnosti pred vratima… Nije, zapravo, niti toliko čudno što je potkraj prošle godine UEFA baš njega proglasila jednim od najboljih mladih igrača Europa lige.

Zašto ne u reprezentaciju?

Usudit ćemo se, eto, usprkos svim onima koji tvrde kako se Gvardiol još nije dokazao, kako je odigrao premalo utakmica za Dinamo, reći kako je Gvardiol trenutno, prema našem sudu, najbolji mladi hrvatski igrač, ali bit ćemo malo i bezobrazni i zapitati se je li možda vrijeme da ga se pozove u reprezentaciju?

Istina, izbornik Zlatko Dalić ima Dejana Lovrena, Domagoja Vidu, Duju Ćaleta-Cara i Marina Pongračića, ali Gvardiol bi u reprezentaciju unio jednu sasvim novu dimenziju. Iskoristiv je, kao što smo kazali, na dvije deficitarne pozicije, ima raritetne sposobnosti koje nema niti jedan igrač u njegovoj konkurenciji u reprezentaciji i godine mu doista ne bi trebale biti barijera.

Pa eto, dat ćemo i primjer, odnosno napraviti nekakvu usporedbu s ponajboljim igračem svijeta Kylianom Mbappeom. Gledajući izjave i intervjue mladog Francuza i izjave i intervjue Gvardiola, mogu se pronaći brojne sličnosti. Obojica su vrlo mladi i veoma naglo stupili na veliku scenu, obojica su vrlo mladi ostvarili velike transfere jedan u PSG, drugi u Leipzig, obojica su na svoja leđa prihvatili velike odgovornosti jedan je bio ključna figura Monaca, drugi je ključna u Dinamu, obojica su etiketirana kao “čuda od djeteta” svoje generacije i o obojice se priča ili se pričalo kao o budućnosti nogometa.

‘Svemirski igrač’

Obojicu krasi nevjerojatna zrelost, skromnost, samosvjesnost, obojica stoje čvrsto na tlu i nije ih ponijela sva ta nagla slava i fama koja se oko njih stvorila. Obojica su spremna još učiti i napredovati, što između ostalog i ističu, ali stvar je u tome što je Mbappe vrlo rano zaradio poziv u reprezentaciju, a kada je Gvardiol u pitanju nekako ne možemo sa sigurnošću reći da će uskoro zaslužiti poziv.

Iako se ne slažemo baš uvijek sa Zoranom Mamićem, njegova nedavna izjava za SN, bila je u potpunosti točna.

“Sad se neću plašiti kazati – osim na Livakovića, Petkovića i Oršića, svakako treba obratiti pozornost na Joška Gvardiola! Ne samo obratiti pozornost, Gvardiol treba biti u prvih jedanaest hrvatske reprezentacije! Ne želim izborniku nešto nametati ili soliti pamet, ali Joškova pozitiva, kvaliteta i sve što on nosi je – svemirska”, kazao je Mamić i zaista se moramo složiti.

Svjetska klasa

Gvardiol je igrač kojeg je uistinu zadovoljstvo gledati, a zapamtite da pričamo o braniču, dakle poziciji koja nije pretjerano atraktivna promatraču, užitak je gledati ga kako se razvija gotovo iz utakmice u utakmicu, ugodno ga je slušati kako profesionalno izjave i razmišlja o poslu kojim se bavi. No, nažalost ima i tu nesreću da igra pred publikom koja će mu maksimalno otežati razvoj i napredak, pred hrvatskom publikom.

Srećom, na vrijeme se maknuo i odabrao je Leipzig, klub koji će mu, vjerujemo, omogućiti vrhunski razvoj i u kojem će vrlo brzo dokazati svim ovima, koji mu zbrajaju utakmice i dvoje je li on uistinu baš tako dobar ili je riječ o još jednoj Mamićevoj “prepakiraj i prodaj” mućki, da je on možda i naša nova svjetska klasa. Da, eto, smatramo da bi Gvardiol mogao, kada su u pitanu hrvatski igrači, biti prva svjetska klasa nakon Luke Modrića jer kao i Modrić na poziciji veznog igrača, Gvardiol je unikatan igrač na svojoj poziciji braniča.

A ako ga ne vidite takvog, onda barem, za sada, neka bude najbolji mladi hrvatski nogometaš.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.