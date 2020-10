Stoper Wolfsburga Marin Pongračić vratio se treninzima nakon što je „izvan stroja“ bio više od dva mjeseca.

Svoju je posljednju utakmicu odigrao 15. kolovoza, bila je to prijateljska utakmica Wolfsburga protiv Braunschweiga, a otad ga nismo vidjeli na terenu.

Good news! @Kevin_Baboo and Marin #Pongracic are back in team training! ⚽️#VfLWolfsburg pic.twitter.com/nYs17eiI4h

— VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) October 22, 2020