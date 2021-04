Poznati i cijenjeni portugalski nogometni stručnjak Jose Mourinho više nije trener Tottenhama, nakon što je 17 mjeseci vodio momčad. Odlazak s klupe Tottenhama Posebnog očekivao se na kraju sezone, ali on je došao ranije. Kao razlog otkazu navode se loši rezultati kluba, iako je prvotno bila plasirana vijest kako je Mourinho dobio otkaz jer se suprostavio Superligi, odnosno jer je Mourinho navodno odbio jučer izvesti momčad na trening nakon što je Tottenham objavio da se priključuje novom europskom natjecanju osnovanom samo za bogate. No, ta informacija je kasnije demantirana.

🗣 "No need for a break – I'm always in football."

Jose Mourinho speaks to Sky Sports News after he was sacked by #THFC earlier today. pic.twitter.com/KmfPxNBV3E

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 19, 2021