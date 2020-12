JE LI MOGUĆE DA SU MODRIĆEVI DANI U REAL MADRIDU ODBROJANI? Nasljednik je tu i zapravo je već sada bolji od Vatrenog

Marca tvrdi kako je Odegaard zapravo igrač koji ostale igrače u momčadi čini boljima

Dugo su ga čekali, čak više od tri godine, a sada je priča s norveškim čudom od djeteta u Real Madridu, vjerojatno, konačno došla a svoje. Martin Odgaard stigao je u Real, odnosno njihovu drugu momčad Castillu 2015. godine za sitnih 2.8 milijuna eura, ali zato s golemim očekivanjima, koja nažalost nije mogao odmah ispuniti.

Vukao se čak pet godina po posudbama u Heerenvenu, Vitesseu i Real Sociedadu, a jedan period proveo je i u drugoj momčadi Reala. No, posljednja posudba u Sociedadu bila je presudna i tu je ostvario taj dugoočekivani “breakthrough” koji ga je na koncu vratio u Real i podigao mu cijenu na čak 45 milijuna eura.

Odegaard je zaludio španjolske medije, iako je ove sezone u dresu Reala odigrao malo manje od 300 minuta. Štoviše, ugledna Marca tvrdi kako je on već sada ključni igrač Reala, igrač koji njihovu igru, pa zatim i cijelu momčad čini boljom.

Neprimijećen, a važan

“Zašto je Real igrao tako sjajno kod Intera i tako jadno protiv Alavesa? Mogli bismo navesti mnoge razloge… Motivaciju koja nije ista na San Siru i protiv malog kluba, pa onda zato što je Real kod Intera rano zabio, a protiv Alavesa rano primio gol. No, ključna razlika i razlog je samo jedan. Odegaard je kod Intera igrao prvih sat vremena, do kada je Real riješio meč, dok je protiv Alavesa dobio samo zadnjih 20 minuta”, piše Marca.

Naglašavaju kako je njegova igra zapravo ostala neprimijećena… “Njegova igra u Milanu ostala je neprimijećena, a on je odradio ključni posao u kreaciji i destrukciji. Odegaard je najzaslužniji što je Real dominirao kod Intera. S njim u prvoj postavi Real je na Giuseppe Meazzi imao rekordnih 796 dodavanja, a bez njega je protiv Alavesa spao na 563. Osim toga je i točnost pasova na te dvije utakmice s 92 posto spala na 87 posto. Što je najvažnije, ideja Realove igre drastično se mijenja na gore kad Odegaarda nema u momčadi. S njim je na San Siru Real igrao kombinatorno i lijepo, dok je bez njega igru od noge do noge protiv Alavesa zamijenilo napucavanje lopte u kazneni prostor. Real je to napravio rekordnih 40 puta i izgubio, dok je kod Intera samo šest puta centrirao i pobijedio”, stoji u tekstu Marce.

Čini igrače boljima

Marca tvrdi kako je Odegaard zapravo igrač koji ostale igrače u momčadi čini boljima.

“O Odegaardu se jako puno pričalo i pisalo zbog njegovih sjajnih igara na posudbama, ali su ga navijači Reala jako malo vidjeli u momčadi njihovog kluba. Zato ne znaju što očekivati ili imaju pogrešne zamisli o njegovoj igri. Očekuju polušpicu koja igra samo iza napadača i servira lopte, ali on onda protiv Intera blista tako, ali i kao veznjak na centru. Sjajno se postavlja, puno radi za momčad, osim što majstorski dodaje igračima u prostor i tako omogućava Realu da bude korak ispred protivnika. Odegaard je Realov pojačivač okusa, njegov šafran. Zato što igrače oko sebe čini boljima”, piše Marca i zatim objašnjava svoju tezu.

“Kroos je kod Intera podijelio čak 132 lopte uz sjajnih 96.97 posto točnih dodavanja. Bez Odegaarda u momčadi Kroos je protiv Alavesa bio više nego upola gori. Imao je samo 63 dodavanja, a postotak točnosti pao mu je na 90.48. Modrić je još gore pao bez Odegaarda. Protiv Intera je imao 108 dodavanja i gotovo 92 posto točnosti. Tri dana kasnije bio je neprepoznatljiv s 43 dodavanja i 84 posto točnosti. Odegaard je Realu kod Intera donio beskonačne kombinacije, dok bez njega protiv Alavesa nije znao ni mogao dodati loptu. Kada je Inter presingom ugrozio Modrića i Kroosa, Odegaard im se ukazao kao spasitelj tako što je nalazio prazne prostore u kojima se nudio suigračima omogućujući im čiste pravce dodavanja. Real je tako zadržao igru, prednost i pobjedu. Bez njega Modrić i Kroos protiv Alavesa nisu mogli, pa je Real izgubio”, navodi Marca.

Donio nešto novo

Pojasnili su i kakav je dodatni doprinos Odegaarda u igri i na koncu zaključili kako Real s Norvežaninom ima nešto novo.

“U igri bez lopte Odegaard je sjajnim presingom u napadu prva crta Realove obrane te njegovim radom i u tom segmentu igre omogućava slavnim suigračima da popravljaju učinak i statistiku. Kroos je na San Siru presjekao osam suparničkih dodavanja, a Modrić devet. Protiv Alavesa i bez Odegaarda Kroos nije nijednom prekinuo protivnički napad, dok je Modrić to napravio samo pet puta. Odegaard se tiho i lagano, ali učinkovito, poput vode kroz kamen probija u legendarnu vezu Reala. Dio momčadi s tri igrača Modrićem, Kroosom i Casemirom koji spadaju među najbolje u povijesti kluba. Oni su velikani, ali Real s njima stagnira. S Odegaardom, pak, Real nudi nešto novo”, završavaju tako.