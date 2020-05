JE LI MOGUĆE DA SU ISPALI TOLIKI LICEMJERI? Mislite da je otkaz Bjelici bila jedina loša odluka Dinama. E pa varate se

Evo zašto nam, iz neke malo drugačije perspektive, čak podosta licemjerno izgleda ovaj potez Dinama

U moru stranih nogometaša, većinom upitne kvalitete, koje je Dinamo u eri Zdravka Mamića dovodio na Maksimir, na prste jedne ruke, ili hajde možda dvije, mogu se nabrojati oni koji su doista ostavili neki trag. Posljednji stranac, a pritom ne računamo ove s naših govornih područja, koji je ostavio odličan dojam bio je francuski branič Kevin Teophile-Catherine.

Prekaljeni stoper stigao je u Dinamo u eri Nenada Bjelice i nije mu dugo trebalo da se nametne. Godine igranja u Francuskoj Ligue 1 za St. Etienne i Rennais, te engleskom Premiershipu gdje je igrao za Cardiff, itekako su unijele dašak mirnoće i iskustva u zadnju liniju Dinama. Polivalentnost francuskog braniča, mogućnost iznošenja lopte, jaka duel igra i solidan skok te brza sinkronizacija s ostalim suigračima, bili su najjači aduti ovog stopera, a nerijetko je u medijima dobivao epitet najboljeg braniča i ključnog čovjeka u obrani. Istina, Catherina će mnogi pamtiti po onom skrivljenom penalu protiv Šahtara u Ligi prvaka prošle jeseni, ali kada se sumira Francuz je bio jedan od najboljih igrača Bjeličina Dinama.

Gdje je zapelo?

Međutim, preko noći se za Teophila sve promijenilo. Pandemija koronavirusa izazvala je paniku u Dinamu i klub je odlučio svima rezati plaće i ono još gore, dijelit otkaze najplaćenijma, pritom mislimo na Nenada Bjelicu i njegov stožer. U početku je, navodno, Teophile odugovlačio s produljenjem i time živcirao nadređene, ali je prema napisima pojedinih medija, od prije nekoliko tjedana, ipak pristao na smanjenje. Ipak, to je bila tek jedna od stvari koje su zapele na relaciji Dinamo – Catherine. Posljednjih se malo više od pola godine, Francuz dosta natezao s klubom oko još jednog važnog segmenta – produljenja ugovora.

Catherine prema inicijalnom ugovoru, prije rezanja plaća, ima oko 550 tisuća eura godišnje i jedan je od najbolje plaćenih igrača u klubu, a to je čini se ipak malo prevelika svota za financijski, očito, lošestojeći Dinamo. S druge strane, Teophile je zimus ušao u posljednjih pola godine ugovora i navodno je počeo razmatrati ponude drugih klubova, među kojima su bili i neki iz “lige pet”. A to je valjda zasmetalo klubu, koji, usput rečeno, Teophileu nije na vrijeme ponudio adekvatan ugovor koji bi ga zadržao na Maksimiru pa je ovaj napravio jedini logičan potez – počeo je tražiti drugu opciju.

Preko noći omražen

E sada, pojedini mediji bliski Dinamu su proteklih mjeseci aktivno zagovarali, hvalili i, da ne kažemo, nagovarali Catherinea da produži ugovor s Dinamom, a onda je ovaj preko noći potjeran iz momčadi i priča se odjednom u potpunosti promijenila. Prema posljednjim tvrdnjama SN-a, klub je izgubio strpljenje s Catherineom, koji je, kako oni kažu, licitirao s klubom oko potpisa novog ugovora, kako je htio “iskamčiti” bolje uvjete na razne načine, koji je koštao Dinamo dodatnih 12 milijuna eura jer, kako vele, zbog njegova lakta nisu osigurali proljeće u Europi.

No, nama, eto, jedna stvar nije sasvim jasna. Kako je to Dinamo mislio, ako je uopće mislio, zadržati igrača koji je do jučer igrao u “ligi pet”, koji je kod do jučer, kod Nenada Bjelice, bio jedan od najvažnijih, koji vjerojatno i ima neke ponude stranih klubova i koji zbog iznimnih fizičkih predispozicija i atleticizma može sigurno odraditi još jedan trogodišnji ugovor? S ugovorom manjim od postojećeg? Sa srezanim korona-ugovorom?

Čovjek je u Dinamu napredovao koliko je za 30-godišnjaka to moguće, zaslužio je, kao i svi ostali, svoju plaću ma kolika ona bila. Nije se provlačio, nije zabušavao, nije oscilirao, prema viđenom davao je sve od sebe i mogao je možda davati još. Ako im nije bio potreban, a očito jest, mogli su mu to reći još zimus kada je mogao obaviti i transfer, ali ako je ostao sve do sada i ako se do sada pregovaralo, logika kaže da su na njega i računali.

Bio je savršeno rješenje problema

Catherine, zapravo, ima ono na čemu Dinamo uporno inzistira godinama, iskustvo igranja u velikim međunarodnim utakmicama. Na Maksimir su stizala brojna iskusna i prekaljena imena u poodmaklim godinama kako bi barem malo pripremila ekipu na europske utakmice, koja nisu igrala bog zna kako, ali su barem karizmom donosila mirnoću i podizala momčad. S Catherineom su dobili jednog takvog i još je k tome bio u sjajnoj natjecateljskoj formi i u pristojim igračkim godinama.

Dinamo na njegovo mjesto planira postaviti 18-godišnjeg “wonderkida” Joška Gvardiola, koji je neosporno najtalentiraniji stoper u Hrvatskoj, ali on je tek zagazio u ključne razvojne godine, daleko je od statusa “gotovog” igrača i pitanje je što se sve može od njega očekivati, posebice u Europi. I što će onda Dinamo? Hoće li po inerciji opet posegnuti za nekim novim Novotnyjem ili Šimunićem i dati im astronomsku plaću za desetak kvalitetnih utakmica u sezoni? Dinamo je u obrani, barem u Mamićevoj eri, gotovo uvijek imao iskusnog stopera s bogatijim iskustvom. Do sada je to bio Catherina u paru s Dinom Perićem ili Emirom Dilaverom i s obojicom je igrao tandemski, a to je također rijetkost i nešto što se mora cijeniti.

Imali su u Catherineu savršeno rješenje za svoju boljku, ali se s njim očito nisu uspjeli dogovoriti oko najvažnije stvari. Igrača koji dolazi iz “lige pet” i koji možda ima ponude iz tih liga, teško se može zadržati ugovorom manjim od ovog koji Francuz sada ima. Posebice zbog toga što bivša zvijezda na zalasku poput Marija Gavranovića, koja ima status rezerve i odavno se spušta sa svoje zenitne točke, zarađuje puno veću cifru.

Licemjeran potez

Evo zašto nam, iz neke malo drugačije perspektive, čak podosta licemjerno izgleda ovaj potez Dinama. Godinama su predugo držali izraubane veterane u poodmaklim godinama koji su igrali kako su htjeli i nerijetko izgledali kao statisti na terenu, a davali su im nafrizirane ugovore samo na konto rejtinga i “stare slave”, i to samo kako bi Dinamo izgledao reprezentativnije u Europi i kako bi oni, valjda, prenijeli to svoje iskustvo ovim neiskusnima. Vidjeli smo kako je taj recept prolazio Dinamu u povijesti, ali sada je s Catherineom bila potpuno druga priča, koja je eto, morala imati nesretan kraj, gotovo kao i ona Bjeličina.

Cathernie je svoju plaću i novu priliku zaslužio, prema svemu dosad viđenom nismo stekli dojam da mu se s Maksimira odlazilo, ali Dinamo očito ima neke svoje, iz dana u dan sve manje jasne, planove. Olako su se riješili najboljeg trenera u novijoj povijesti i njegova stručnog stožera, olako će se odreći možda i najjačeg i najiskusnijeg stopera u klubu, a nemojte isključiti niti mogućnost da ovoga ljeta Maksimir napuste još neka najzvučnija imena jer se i o tome uvelike šuška posljednjih dana. No, poslovne odluke bile su takve i preko noći oni koji su ispisali povijest modernu povijest kluba više nisu potrebni.

