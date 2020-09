Ostao je dojam da je Portugal vrlo lako mogao možda i nadmašiti ono iživljavanje Španjolaca u Elcheu na otvaranju prve Lige nacija

“Sunday league football”. Englezi tako nazivaju amaterska nogometna natjecanja čiji igrači nemaju previše vremena za nogomet, odnosno preko tjedna rade svoje poslove, ali se opet okupljaju jednom tjedno, obično nedjeljom kako sam naziv kaže, na terminu kako bi odigrali utakmicu.

Hrvatska nogometna reprezentacija otprilike je tako izgledala protiv europskog prvaka Portugala na otvaranju drugog izdanja Lige nacija. Iako su svoju utakmicu igrali u subotu, na momente su, sve manje popularni, “Vatreni” izgledali baš kao “Sunday league” ekipa koja se, eto onako, spontano okupila poslije ručka i odigrala termin.

Bolesno ovisni

Kemija između ovih, uvjetno rečeno “novih Vatrenih” jer mi protiv Portugala nismo vidjeli niti jedno novo ime, gotovo da i ne postoji. Na papiru ta postava i nije izgledala tako loše, ali konačna izvedba bila je kriminalna. Potpuno je nejasno zašto je Hrvatska igrala u bloku, a pritom je momčad bila nakrcana ofenzivnim igračima, logično bi bilo da se onda igrao visoki presing i da se protivnika hvatalo na kontru. Nejasno je zašto “ultraofenzivna” Hrvatska nije igrala agresivno, zašto se nije igrao visoki presing, zašto se nije “ganjala” lopta, zašto se nije igralo na brzu kontru i polukontru, zašto se Portugalcima dozvoljavala tolika sloboda, zašto se stajalo toliko daleko od igrača, zašto su tako mekano i nezainteresirano igrali… Nije se moralo 90 minuta igrati u jakom ritmu, ali zašto se uopće nije igralo, e to je prava enigma. Još je to veća enigma baš zato što je Dalić nakon utakmice, kao i uoči utakmice rekao da je svjestan toga kako Portugal igra i kako se protiv njih treba igrati.

Hrvatskoj su dva najjača “playmakera” u gotovo cijelom susretu bila vratar Dominik Livaković i stoper Dejan Lovren, koji su, ako ništa pokušavali proigrati suigrače dugim loptama, što im dakako nije uspjevalo, ali eto mala pohvala, palac gore i “petica” iz zalaganja za njih dvojicu. Da, znamo da su izostali Luka Modrić i Ivan Rakitić, dvojica najjačih razigrivača koje imamo i fokalne točke u momčadi, ali to nije opravdanje jer ako ćemo realno, niti Portugal nije imao Cristiana Ronalda pa su svejedno olako rastavili doprvake svijeta. Problemčić je taj što Portugal ima djelotvoran sustav kada ne igra Ronaldo, a Hrvatska je, očito, bolesno ovisna o Modriću. Jer kako objasniti činjenicu da igraju duplo bolje s njim, odnosno, da izgledaju kao da ih je poplava donijela bez njega?

Svjesni svih problema, ali…

Nećemo isticati pojedince jer to zapravo nema niti smisla. Veznog reda kao da i nije bilo, bekovi, odnosno obrana, su puštali na sve strane, napad je bio odsječen i nekako nezainteresiran. Nema više smisla ponavljati jedno te isto, nema više smisla isticati da Tin Jedvaj nije desni bek, da Borna Barišić nije bek već “wing back”, odnosno puno je bolji ofenzivac nego defanzivac, nema smisla naglašavati da Kovačić ne može biti jedini defenzivac u veznoj liniji jer on to u svojoj suštini doista nije, nema smisla isticati da je katkada možda bolje ostaviti igrača izvan momčadi ako on nije u formi. Ali velimo opet, nećemo isticati pojedince, cijela momčad je odigrala loše, a Zlatko Dalić i Lovren zapravo su ovako objasnili grijehe svoje momčadi.

“Kasnili smo u svakom duelu, na svakoj lopti, nismo bili agresivni. Ništa nismo mogli napraviti. Dopustili smo im i kontre jer smo lako gubili lopte, blok nije bio pokretljiv, nije ga bilo. Izgledalo je da igrači ne trče. Jednostavno, čitava momčad je bila loša, niti blizu onoga što želimo”, rekao je Dalić nakon utakmice.

Lovren je zapravo bio nešto direktniji.

“Prvih 45 minuta ovo nije bila Hrvatska koju ja znam. Previše smo im puštali, trebalo je biti 4:0 za njih već i prvom dijelu. Razlog ne znam, no ako ovako mislimo nastaviti, neće biti dobro. Kako je nama tako je i njima. Neki igrači su u formi, neki nisu, ali u ovakvim utakmicama bez agresivnosti ne možete pobijediti. I njima je Ronaldo falio pa su odigrali kako treba. Moramo si postaviti prioritete prije utakmice, motamo biti agresivni i imati želju da se borimo u utakmici, bez toga ne možemo igrati ovakve utakmice”, veli tako stoper Zenita.

Dakle i Dalić i Lovren, odnosno igrači, svjesni su svega što ne valja. Pa zašto se onda, pobogu, nešto ne promijeni? Nije ovo prva debakl utakmica od SP-a, nismo prvi put vidjeli ovakve pogreške i neuvjerljiva izdanja, bilo ih je već, ali bez obzira na svjesnost stanja kod igrača i stožera, ne mijenja se baš ništa. Kako to objasniti? Pojma nemamo.

Rasprodaja ugleda

Ostao je dojam da je Portugal vrlo lako mogao možda i nadmašiti ono iživljavanje Španjolaca u Elcheu na otvaranju prve Lige nacija kada je Hrvatska razbijena sa 6:0. Možda su se smilovali, možda su samo skinuli nogu s gasa nakon 3:0, gledajte to kako želite, ali da je moglo biti gore, moglo je. Mi se sada, na koncu, pitamo, dokad će točno Hrvatska ovako lako rasprodavati jako teško stečeni ugled?

Hrvatska je prije samo dvije godine bila doprvak svijeta i momčad se nije pretjerano mijenjala niti su ovi novi igrači nešto slabiji od onih koje smo prije imali, dakle nema nekog realnog opravdanja za ovakve “kikseve”. Dalić ističe umor, nespremnost ili štoveć, ali zar nije tako svima? Pa i ti Portugalci isto igraju po “ligi pet”, isto igraju po 40 plus utakmica u klupskoj sezoni, isto su pogođeni koronakrizom i u istom su sosu kao i Hrvati.

Misliti malo na estetiku

Što će Dalić izvući iz ove utakmice, to ćemo vidjeti već protiv Francuza. Jedno je jasno, nema više smisla slati ofenzivnu ekipu na teren ako će se igrati defanzivno, odnosno ima smisla ako će se igrati visoki presing. Neki igrači očito nisu kompatibilni, a prije svega tu mislimo na vezni red, neke igrače ne treba forsirati na neprirodnoj poziciji jer protivnik to iskorištava kao slabu točku i događa se ovo što se događa.

Problem nije ni ovih 4:1, problem nije niti loš dan ovog ili onog igrača, problem nije niti korona, niti gust raspored, problem je najveći u tome što se ove pogreške i debakl-utakmice ponavljaju već godinama i problem je što se za njih, očito, ne pronalazi rješenje. Problem je i što u ovom slučaju ne govorimo o reprezentaciji Moldavije, već o doprvacima svijeta, dakle momčadi koje bi se baš svi trebali bojati, momčadi koja si ne bi smjela dozvoliti više od jedne ovakve utakmice u deset godina. Znamo da su to utakmice nebitne Lige nacija i znamo da je bilo najvažnije izboriti ulazak na Europsko prvenstvo, ali nije li svjetskim doprvacima barem malo stalo do estetike i ugleda? Ne znamo što si misliti, ali nakon još jedne bofl-utakmice, očito nije.